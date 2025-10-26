Advertisement
शोरगुल में भी होगी साफ बातचीत! फोन में बस ऑन कर लीजिए ये फीचर, कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा शानदार

iPhone Voice Isolation Feature: क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको तुरंत कोई जरूरी कॉल करनी हो लेकिन आसपास का शोर आपकी बातचीत को परेशान कर देता है? चाहे वह ट्रेन का शोर हो या बाजार की हलचल बैकग्राउंड की आवाजें हमेशा ही कॉल की क्वालिटी खराब कर देती हैं. आप बार-बार चिल्लाते हैं फिर भी ठीक से बात नहीं हो पाती है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस समस्या का हल मिल गया है....

 

Oct 26, 2025, 02:31 PM IST
शोरगुल में भी होगी साफ बातचीत! फोन में बस ऑन कर लीजिए ये फीचर, कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा शानदार

iPhone Voice Isolation Feature: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर हैं और आपको कोई जरूरी कॉल करनी पड़ जाए? मार्केट का शोर, ट्रेन का हलचल या ऑफिस की हलचल... ये सब हमेशा ही कॉलिंग का मजा किरकिरा कर देते हैं. सामने वाले को आपकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती और आपको बार-बार चिल्लाना पड़ता है जिससे न सिर्फ आप परेशान होते हैं बल्कि कॉल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है. लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है!

आपका iPhone खुद इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है. एक ऐसी कमाल की सेटिंग आपके फोन में ही मौजूद है जिसे ऑन करते ही बैकग्राउंड नॉइज करीब-करीब खत्म हो जाएगा और आपकी आवाज सामने वाले तक एकदम साफ पहुंचेगी. चाहे आप कहीं भी हों अब आपकी कॉलिंग होगी एकदम बिंदास! तो आइए जानते हैं कौन सी है ये जादुई सेटिंग और इसे कैसे ऑन करना है...

iPhone में एक ऐसा फीचर है, जो इस समस्या को काफी हद तक हल कर सकता है. इसे Voice Isolation कहते हैं. यह फीचर कॉलिंग के दौरान आपकी आवाज को साफ और स्पष्ट बनाता है और साथ ही आसपास के शोर-शराबे को कम करके शानदार कॉलिंग अनुभव देता है.

इस तरह करें वॉइस आइसोलेशन ऑन
Voice Isolation फीचर ऑन करना बहुत ही आसान है. सबसे पहले किसी को कॉल करें. कॉल शुरू होने के बाद कंट्रोल सेंटर खोलें और माइक मोड पर टैप करें. यहां आपको Voice Isolation का ऑप्शन दिखेगा. इसे चुनते ही आपका iPhone कॉल के दौरान सिर्फ आपकी आवाज को साफ सुनाएगा और आसपास के शोर-शराबे को कम कर देगा.

किन-किन iPhone में मिलता है यह फीचर?
Voice Isolation फीचर iPhone XR, XS और उनके बाद के मॉडल्स में मौजूद है. कॉल के दौरान इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके फोन में iOS 16.4 या नया वर्जन होना जरूरी है. वहीं FaceTime और कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स में यह फीचर iOS 15 या उससे ऊपर के वर्जन पर काम करता है. यानी अगर आपका iPhone अपडेटेड है तो आप इस फीचर का पूरा फायदा उठा सकते हैं. इससे आपकी कॉलिंग ज्यादा साफ और क्लियर होगी और सामने वाला आपकी आवाज आसानी से सुन सकेगा.

कॉलिंग का मजा होगा दोगुना 
आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट भेजने, ऑनलाइन पेमेंट करने, वीडियो कॉल करने और एंटरटेनमेंट का मजा लेने के लिए भी यूज होते हैं. ऐसे में कॉलिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. Voice Isolation जैसी सेटिंग्स शोर वाले जगहों में भी आपकी आाज को साफ सुनने में मदद करती है. अगर आप कॉल के दौरान आवाज जाने या बैकग्राउंड शोर से परेशान रहते हैं तो अपने iPhone में Voice Isolation ऑन करें और आसानी से बिना किसी रुकावट के बातचीत करें.

