पुरानी फ्रिज में भी आएगी नई जैसी ठंडक! बस 5 मिनट का कर लीजिये ये 5 काम, तुरंत ठीक हो जाएगी कूलिंग

Refrigerator Maintenance Tips: क्या आपका फ्रिज ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है? क्या बिजली का बिल अचानक से बढ़ने लगा है? हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी खराबी नहीं, बल्कि आपकी कुछ छोटी-छोटी लापरवाहियां और गलतियां जिम्मेदार हों! आज के समय में फ्रिज हर घर के सबसे जरूरी डिवाइसों में से एक है. यह हमारे खाने को फ्रेश रखता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी देखभाल में जरा सी भी लापरवाही आपको हजारों का चूना लगवा सकता है? फ्रिज के अंदर और बाहर ऐसी 5 ख़ास जगहें हैं जिन्हें अगर आप लंबे समय तक गंदा छोड़ देंते हैं तो आपके फ्रिज की परफॉर्मेंस न सिर्फ धीमी हो जाती है बल्कि कंप्रेसर पर लोड बढ़ने लगता है. और फिर आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ता है और हजारों खर्च करना पड़ता है.

इस समस्या से बचाने के लिए हम आज के इस आर्टिकल में आपको उन 5 जरूरी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपनाकर हजारों की बचत कर सकते हैं. नहीं तो आपको न सिर्फ हजारों सर्विस के चक्कर में देना होगा बल्कि हर महीने ज्यादा बिजली बिल भी देना होगा.

कंडेंसर फैन की सफाई है जरूरी

फ्रिज में लगे कंडेंसर फैन को हमेशा साफ रखना फ्रिज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है. कुछ फ्रिजों में यह फैन नीचे की ओर लगा होता है और कॉइल्स पर हवा चलाने का काम करता है. लेकिन इसमें धूल, कागज या छोटे कीड़े फंस जाने से फैन जाम हो सकता है या फिर बहुत धीमा चलने लगता है. यह फैन आमतौर पर कंप्रेसर के पास लगा होता है. इसे साफ करना भी बहुत आसान है, इसके लिए बस पीछे का कवर हटाएं, फिर ब्रश और वैक्यूम की सहायता से पंखों और आसपास की जगह को अच्छी तरह साफ करें. साथ ही ड्रिप पैन भी पोंछ दें जहां पानी जमा होता है. सफाई पूरी होने के बाद कवर को फिर से लगा दें.

कंडेंसर कॉइल्स बचाएगा बिजली बिल

फ्रिज के पीछे या नीचे लगे कंडेंसर कॉइल्स गर्मी को बाहर निकालने के लिए लगे होते हैं. लेकिन अक्सर इसमें धूल या गंदगी जम जाती है. इससे कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली का यूज बढ़ जाता है. इससे आपका बिजली बिल भी ज्यादा आने लगता है. सिर्फ बिजली बिल ही नहीं कंप्रेसर पर लोड बढ़ने से फ्रिज की उम्र घट जाती है. अगर आप इन कॉइल्स को समय-समय पर साफ करते रहे तो लगभग 70% समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं. इन्हें कम से कम साल में दो बार जरूर साफ करें और अगर घर में पालतू जानवर हैं तो थोड़ा ज्यादा बार सफाई करें. इससे न सिर्फ आपके फ्रिज की हेल्थ अच्छी रहेगी बल्कि बिजली बिल भी ज्यादा नहीं आएगा



एक मिनट में साफ होगा ड्रिप ओपनिंग

जब फ्रिज डिफ्रॉस्ट होता है तो पिघली हुई बर्फ पानी बनकर एक छोटे से छेद जिसे ड्रिप ओपनिंग कहते हैं वहां से होकर नीचे मौजूद पैन में जाता है और वहीं सूख जाता है. लेकिन अगर ड्रिप ओपनिंग गंदगी या बर्फ के कारण से बंद हो जाता है तो बाहर निकलकर फर्श पर गिरने लगता है. ड्रिप ओपनिंग आमतौर पर फ्रीजर या फ्रिज के पीछे होता है और कई बार क्रिस्पर ड्रॉअर के नीचे एक कैप लगी होती है. इस हिस्से को समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए जिससे फ्रिज सही तरह से काम करता रहे और कोई लीकेज न हो.

इस तरह खराब होने से बचाएं फ्रिज गेट की रबर

फ्रिज के दरवाज़े पर लगी रबर गैसकिट ठंडी हवा को अंदर बनाए रखने का काम करती है. अगर इस पर गंदगी या चिपचिपा जैसा कुछ जमा हो जाए तो इसके खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं. इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि ठंडक बाहर निकलने लगती है . नई गैसकिट बदलवाना काफी महंगा पड़ जाता है, इसलिए जरूरी है कि इसकी नियमित सफाई कराई जाए. हफ्ते में एक बार इसे गुनगुने पानी और स्पंज से साफ करना चाहिए. सबसे खास बात इसकी सफाई में डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रबर को नुकसान पहुंचा सकता है. दरवाजे के हैंडल वाली साइड पर महीने में एक बार थोड़ा बेबी पाउडर लगाएं इससे रबर लचीली रहेगी और गेट भी आसानी से खुलेगा.

ट्रे और शेल्फ की सफाई

फ्रिज के अंदर ट्रे या शेल्फ पर गिरा खाना और दाग-धब्बे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और बदबू फैलाते हैं. कई लोग तब मैकेनिक बुलाते हैं जब फ्रिज से बदबू आने लगती है. लेकिन ऐसा होने से बचा जा सकता है. हर दो हफ्ते में गुनगुने पानी और डिश सोप से ट्रे और शेल्फ धो लें. अगर दाग जिद्दी हों तो उन पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगाकर साफ करें. इससे फ्रिज हमेशा साफ और फ्रेश बना रहेगा.

