Storage Full की समस्या से है परेशान? एक भी फोटो डिलीट किए बिना बनाएं ढेर सारा स्पेस

Free Up Phone Storage: आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्टफोन हमारी डेली लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है. यह सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ऑनलाइन पेमेंट, राइड बुकिंग, बिल पेमेंट और पूरे दिन का शेड्यूल बनाने जैसे हजारों काम हम इसी के जरिए करते हैं. यही वजह है कि हमारा फोन हमेशा जरूरी जानकारी से भरा रहता है. हालांकि, कई बार मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है. स्टोरेज फुल होने का सीधा असर फोन की परफॉर्मेंस पर पड़ता है. यह स्लो होने लगता है, हैंग हो जाता है और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है. ऐसे में इसे खाली करना बहुत जरूरी हो जाता है. अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको अपनी पसंदीदा फोटोज और वीडियोज डिलीट करने की जरूरत नहीं है. बस कुछ आसान सी टिप्स अपनाएं और फोन में जगह बनाएं.

फोन की स्टोरेज खाली करने की 4 आसान ट्रिक्स

आप अपने फोन की स्टोरेज को बिना फोटो डिलीट किए कई तरह से खाली कर सकते हैं. इसमें ऐप कैशे क्लियर करना, बेकार की ऐप्स को हटाना और बड़ी फाइलों को साफ करना जैसे कदम शामिल हैं.

ऐप कैशे (Cache) को क्लियर करें

अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं और लिस्टेड ऐप्स को देखें. जो ऐप बहुत ज्यादा स्पेस ले रही है, उसके Cache को तुरंत डिलीट कर दें. ध्यान दें कि आपको सिर्फ Cache डिलीट करना है, Clear Data नहीं करना है. Cache केवल वह थोड़े समय का डेटा होता है जो ऐप को तेजी से लोड करने में मदद करता है, लेकिन समय के साथ यह बड़ी जगह घेर लेता है.

बेकार के ऐप्स हटाएं

कई स्मार्टफोन्स में Offload Apps नाम का एक फीचर आता है. यह फीचर ऐप को हटा देता है, लेकिन उसके जरूरी डेटा को सुरक्षित रखता है ताकि भविष्य में ऐप इस्तेमाल हो सके. आप उन ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इससे फोन में काफी स्पेस खाली हो जाता है, खासकर तब जब आपके पास बड़ी संख्या में गेम्स या रेअर-यूज ऐप्स हों.

ज्यादा साइज वाली फाइलों हटाएं

अपने डिवाइस के Downloads फोल्डर में जाकर चेक करें कि ऐसी कौन सी फाइलें हैं जो अब आपके काम की नहीं हैं. इनमें पुराने PDF, मीम्स या बड़े वीडियो शामिल हो सकते हैं. इन बड़े साइज वाली फाइलों को यहां से डिलीट करके स्टोरेज को खाली करें.

Recycle Bin से डिलीट करें

फोन में मौजूद Recycle Bin या ट्रैश फोल्डर को समय-समय पर खाली करना चाहिए. इसमें वे फाइलें पड़ी होती हैं जिन्हें आप मेन डिवाइस से हटा चुके हैं, लेकिन वे 30 दिनों तक यहां जगह घेरती रहती हैं.

