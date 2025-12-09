Advertisement
कहीं आपकी वॉशिंग मशीन भी न हो जाए खराब! कंबल-रजाई धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें धुलाई का सही तरीका

Best Way to dry Woolen Clothes: बढ़ती ठंड में कंबल और रजाइयों का इस्तेमाल तो जरूरी है लेकिन उनकी सफाई हमेशा चुनौती बन जाती है. नमी और लंबे समय तक रखे रहने के कारण इनमें गंदगी और बदबू जल्दी जमने लगती है जिससे लोग अक्सर अपने पसंदीदा कंबल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीके अपनाकर भारी कंबल और रजाइयों को भी वॉशिंग मशीन में जल्दी से साफ किया जा सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:10 AM IST
How to Wash Blanket in Washing Machine: दिसंबर के महीने में देश के कई राज्यों में ठंड ने अपनी दस्तक तेज कर दी है. शीतलहर की मार से बचने के लिए लोग कंबल और रजाइयों का सहारा ले रहे हैं लेकिन कंबल रजाई की सबसे बड़ी परेशानी है उनमें जल्दी-जल्दी गंदगी जमा होना और कई बार तो लंबे समय से रखे होने के कारण से बदबू भी आने लगती है. कई लोग इसलिए अपने पसंदीदा कंबल और रजाइयों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते. ऐसे में उनकी अच्छी तरह सफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है. अच्छी बात ये है कि आप इन्हें वॉशिंग मशीन में भी आसानी से साफ कर सकते हैं. लेकिन रजाई कंबल के धुलाई के समय कुछ सावधानी अपनाने की जरूरत होती है नहीं तो आपकी वॉशिंग मशीन के खराब होने का डर रहता है. इस आर्टिकल में हम आपको कुछ आसान और असरदार हैक्स बताने वाले हैं जिनकी सहायता से भारी कंबल और रजाइयों को भी आप मिनटों में क्लीन कर सकते हैं.

धुलाई से पहले ध्यान दें ये बात
अगर आप चाहते हैं कि आपके रजाई-कंबल भी साफ हो जाएं और वॉशिंग मशीन भी सेफ बनी रहे तो जरूरी है कि धुलाई से पहले ऊनी कपड़ों पर लगे केयर लेबल को ध्यान से पढ़ें. ठंड के ज्यादातर कपड़े ऐसे होते हैं कि उन्हें केवल हाथ से धाने या ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है. वहीं बहुत से ऐसे कपड़े भी होते हैं जिन्हें आप वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं. लेकिन मशीन की सेफ्टी के लिए धुलाई से पहले ही तय करें कि आपकी वॉशिंग मशीन की क्षमता उतना वजन उठाने के लिए पर्याप्त है या नहीं. कंबल और रजाई का वजन भीगने के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए ध्यान दें कि मशीन ओवरलोड न हो. 

अगर रजाई-कंबल में कोई दागहै तो धोने से पहले हल्के डिटर्जेंट या स्टेन रिमूवर की सहायता से प्री-ट्रीट करके हटा दें. इसके साथ ही अगर आप वॉशिंग मशीन में टोपी, रुमाल, मोजे या दस्ताने धुलने जा रहे हैं तो उन्हें एक जालीदार कपड़े के बैग में डालकर धुलें जिससे वे मशीन में उलझें नहीं.

कपड़े धोने का सही तरीका
ठंड के कपड़ों को वॉशिंग मशीन के जेंटल, डेलिकेट या वूल मोड में ही धुलना सही होता है. इन सेटिंग्स में मशीन कपड़ों को धीरे-धीरे घुमाती है जिससे उनके रेशे सुरक्षित रहते हैं और खराब नहीं होते. ध्यान रखें कि ऐसे कपड़ों के लिए ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें. ज्यादा गर्म पानी ऊन को सिकोड़ सकता है और कपड़ों का फिट भी बिगाड़ सकता है.

ठंड के कपड़ों को धुलने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल ज्यादा सही माना जाता है. ऊनी कपड़ों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट या शैम्पू का यूज करना बहुत अच्छा होता है. यह कपड़ों को मुलायम बनाए रखता है. कंबल-रजाई को मशीन के अंदर इस तरह से डालें कि वह एक ही जगह पर न इकट्ठा रहें बल्कि समान रूप से ड्रम के चारों ओर फैल जाए. 

सुखाने का तरीका भी जान लीजिए
धुलाई के बाद कंबल-रजाई या दूसरे ऊनी कपड़ों को तेज धूप में सीधे न सुखाएं. इन्हें किसी खुली और हवादार जगह पर सुखाना सबसे बेहतर रहता है. ऊनी कपड़ों को हैंगर पर टांगने से बचें, क्योंकि इससे उनका आकार बिगड़ सकता है. इन्हें फ्लैट सतह पर फैलाकर सुखाना ही सही होता है. रजाई या कंबल सुखाते समय उन्हें बीच-बीच में पलटते रहें जिससे वे हर तरफ से समान रूप से सूख जाएं. ड्रायर का इस्तेमाल करने से भी बचें और अगर जरूरत पड़े तो इसे लो हीट सेटिंग पर ही चलाएं.

