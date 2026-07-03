/अब चाहकर भी कोई बंद नहीं कर पाएगा आपका ई-रिक्शा! बस बदल लें ये खुफिया सेटिंग, प्रैंक करने वाले होंगे फेल

सोशल मीडिया पर आजकल एक बेहद परेशान करने वाला ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कुछ शरारती तत्व एक चीनी ऐप का इस्तेमाल करके सड़क पर चलते हुए ई-रिक्शा को दूर खड़े रहकर ही बंद कर देते हैं. इस प्रैंक की वजह से न सिर्फ गरीब ई-रिक्शा चालकों की कमाई पर असर पड़ रहा है, बल्कि बीच सड़क पर अचानक गाड़ी रुकने से बड़े हादसों का डर भी बना रहता है. इस पूरे खेल के पीछे ई-रिक्शा की ब्लूटूथ लिथियम-आयन बैटरी में मौजूद एक सुरक्षा चूक है. लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है. अगर आप भी एक ई-रिक्शा मालिक या ड्राइवर हैं, तो आज हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपका ई-रिक्शा कभी हैक नहीं हो पाएगा और वो चीनी ऐप भी आपकी गाड़ी के आगे पूरी तरह बेदम हो जाएगा.
इस खतरनाक प्रैंक के पीछे मुख्य रूप से 'BAT-BMS' और 'Lossigy' जैसे मोबाइल ऐप्स का हाथ है. BAT-BMS ऐप को शेन्ज़ेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी (Shenzhen Grenergy Technology) नामक एक चीनी कंपनी ने बनाया है. गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद यह ऐप असल में ई-रिक्शा में लगी ब्लूटूथ-इनेबल्ड लिथियम-आयन बैटरी पैक की निगरानी के लिए बनाया गया था. इस ऐप के जरिए गाड़ी का मालिक बैटरी का चार्ज (SOC), वोल्टेज, करंट, तापमान और बैटरी की सेहत को वायरलेस तरीके से देख सकता है. यह ऐप ब्लूटूथ 5.0 पर काम करता है और इसकी रेंज करीब 15 मीटर तक होती है.
दिक्कत इस ऐप में नहीं है, बल्कि भारत में बिकने वाले कई सस्ते ई-रिक्शा की बैटरी बनाने वाली कंपनियों की लापरवाही में है. कई निर्माता बिना किसी पासवर्ड प्रोटेक्शन या ऑथेंटिकेशन के ही ब्लूटूथ बैटरी मार्केट में बेच देते हैं. इसका मतलब है कि 15 मीटर के दायरे में खड़ा कोई भी अनजान व्यक्ति अपने फोन में BAT-BMS ऐप डाउनलोड करके उस ई-रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट हो सकता है. ऐप के अंदर एक "Discharge Switch" बटन होता है, जिसे दबाते ही बैटरी से गाड़ी को मिलने वाली पावर तुरंत कट जाती है. इसके बाद जब तक उसी ऐप से दोबारा पावर ऑन न की जाए, ड्राइवर चाबी घुमाकर भी रिक्शा चालू नहीं कर सकता. हिंदुस्तान टाइम्स के एक लाइव टेस्ट में भी यह बात सच साबित हुई है.
अगर आपका ई-रिक्शा पुरानी लेड-एसिड (Lead-Acid) बैटरी पर चलता है, तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि उनमें ब्लूटूथ जैसी कोई तकनीक नहीं होती. इसके अलावा कई नामी कंपनियों की नई लिथियम-आयन बैटरियों में खुद का एडवांस सॉफ्टवेयर और मजबूत पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, जिससे कोई भी थर्ड-पार्टी ऐप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता. खतरा सिर्फ उन सस्ते और नॉन-ब्रांडेड लिथियम-आयन बैटरी वाले ई-रिक्शा को है, जिनमें सुरक्षा के नाम पर कोई पासवर्ड सेट नहीं किया गया है.
इस खतरे से बचने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी बैटरी की सुरक्षा को मजबूत करें. जब आप गाड़ी खरीदते हैं, तो बैटरी का ब्लूटूथ पासवर्ड बेहद आसान या 'डिफॉल्ट' (जैसे 1234 या 0000) होता है. आपको तुरंत अपने फोन में BAT-BMS या अपनी बैटरी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना चाहिए और अपनी बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए. इसके बाद ऐप की 'पैरामीटर सेटिंग्स' (Parameter Settings) में जाकर डिफॉल्ट पासवर्ड को बदलकर एक नया और मुश्किल पासवर्ड सेट कर दें. ऐसा करते ही कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आपकी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा.
कई आधुनिक लिथियम-आयन बैटरियों के सॉफ्टवेयर में एक बेहद काम का सुरक्षा फीचर होता है, जिसे 'रिमोट कंट्रोल लॉक' (Remote Control Lock) या 'ऐप कंट्रोल लॉक' कहा जाता है. आपको अपने ऐप में जाकर इस फीचर को ढूंढना है और इसे हमेशा के लिए 'ऑन' कर देना है. इस फीचर को चालू करने का फायदा यह होता है कि यह बैटरी के रिमोट एक्सेस को ब्लॉक कर देता है. यानी आपके अलावा कोई भी दूसरा स्मार्टफोन चाहकर भी आपकी गाड़ी के पावर सिस्टम में दखल नहीं दे पाएगा और चीनी ऐप का जादू पूरी तरह फेल हो जाएगा.
अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या आपको फोन से बैटरी चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो आपके लिए सबसे पक्का और रामबाण इलाज यही है कि आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दें. इसके लिए आप अपनी गाड़ी को किसी अच्छे मैकेनिक या अधिकृत सर्विस सेंटर पर ले जाएं. वहां के टेक्नीशियन से कहकर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) के अंदर लगे छोटे से ब्लूटूथ मॉड्यूल (या उसके तार) को पूरी तरह से अलग यानी डिसकनेक्ट करवा दें. तार हटने के बाद भी आपका ई-रिक्शा बिल्कुल नॉर्मल चलेगा और उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर खड़े किसी भी हैकर के फोन में आपकी गाड़ी का ब्लूटूथ सिग्नल दिखना बंद हो जाएगा.