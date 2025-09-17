ट्रेन में बैठे-बैठे ऑर्डर करो खीर या बिरयानी! MakeMyTrip और Zomato ने मिलकर बदली सफर की भूख वाली कहानी!
ट्रेन में बैठे-बैठे ऑर्डर करो खीर या बिरयानी! MakeMyTrip और Zomato ने मिलकर बदली सफर की भूख वाली कहानी!

MakeMyTrip ने हाल ही में Zomato से हाथ मिलाया है. इसी के साथ यात्रियों के लिए अब ट्रेन से सफर करना भी सुविधाजनक बना दिया है. दोनों ने कंपनियों ने मिलकर यात्रियों को दिलचस्प ऑफर्स दिए हैं. 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:31 PM IST
ट्रेन में बैठे-बैठे ऑर्डर करो खीर या बिरयानी! MakeMyTrip और Zomato ने मिलकर बदली सफर की भूख वाली कहानी!

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, अब ट्रेन में सफर करते हुए आपको खाना ढूंढने या मन मारकर कुछ भी खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि MakeMyTrip ने आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता खोज निकाला है. भारत की लीटिंग ट्रैवल कंपनी Make My Trip ने हाल ही Zomato के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इसी के साथ दोनों कंपनियों ने Food On Train की सर्विस भी शुरू की है. इसके तहत यात्रियों को सीट पर बैठे-बैठे ही अपनी पसंद का ऑर्डर करने की सुविधा दी जा रही है.

40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट पहुंचाएंगे खाना
Make My Trip और Zomato ने मिलकर यह फूड सर्विस देशभर के 130 से ज्यादा रेलवे स्टेशन्स पर उपलब्ध कराई है. इसके तहत 40,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स से खाना ऑर्डर किया जा सकेगा. भारतीय रेलवे में ई-कैटरिंग सर्विस की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है. वित्त वर्ष 2024–25 में हर दिन 90,000 से भी ज्यादा यात्रियों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 66% से ज्यादा था. इसी बढ़ोतरी को देखते हुए MakeMyTrip ने अपनी Food on Train सर्विस को और मजबूत करने का फैसला लिया है.

अब ट्रेन की सीट पर पहुंचेगा ऑर्डर 
अब यात्री अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही नाश्ता, लंच, डिनर या स्नैक्स के लिए ऑर्डर दे पाएंगे. Make My Trip में दिए गए Live Train Status फीचर का इस्तेमाल कर यात्रियों को सही वक्त पर ऑर्डर करने में काफी मदद मिलती है, जिससे उनके फ्रेश खाना उनकी सीट तक पहुंच जाएगा. इसे सर्विस को लेकर MakeMyTrip के चीफ बिजनेस ऑफिसर और CEO राज ऋषि सिंह का कहना है, 'ट्रेन बुकिंग सेगमेंट में हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छी ग्रोथ की है. अब Zomato के साथ हुई पार्टनरशिप यात्रियों को सफर के दौरान ज्यादा सुविधा और ऑप्शन देने की दिशा में बड़ा कदम है. इस वजह से भारत की मोबिलिटी इकोसिस्टम में भी मजबूती आएगी.'

Zomato के वाइस प्रेसिडेंट ने कही ये बात
दूसरी ओर Zomato के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गुप्ता ने कहा, 'हम कस्टमर्स को एक सहज और सुविधाजनक अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं. MakeMyTrip के साथ की गई इस साझेदारी के बाद यात्रियों को उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना भी मिलेगा और इसके लिए उन्हें अपनी ट्रेन भी छोड़ने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि खाना उनके पास सीधा उनकी सीट तक पहुंचेगा. ग्राहकों के लिए यह सर्विस बहुत फायदेमंद होने वाली है.'

दिवली पर इस ऑफर का भी उठाएं फायदा
इसके अलावा दिवाली के खास मौके पर MakeMyTrip ने अपने सभी यात्रियों के लिए अभी से एक खास ऑफर का भी ऐलान कर दिया है. इसके तहत ट्रेन की टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों को Zomato के फ्री कूपन दिए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वह खाना ऑर्डर करते हुए कर सकते हैं.'

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

Make my tripZomato

;