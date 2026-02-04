कॉलेज में पढ़ाई करते-करते होगी करोड़ों की कमाई! मिलेगा 'क्रिएटर' बनने का सर्टिफिकेट, Netflix और Google खुद देने आएंगे जॉब

Content Creator Lab in Schools: भारत में अभी तक सफलता का मतलब सिर्फ IIT-IIM से पढ़ाई करना माना जाता है लेकिन, बजट 2026 ने इस धारणा को अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है. देश में एक ऐसी 'यूनिवर्सिटी' का उदय होने जा रहा है जो सीधे Google, Netflix और Nvidia जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के लिए टैंलेंट तैयार करेगी. IICT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज अब देश के 15,000 स्कूलों में ऐसी लैब्स सेटअप करने जा रहा है, जहां पढ़ाई का मतलब सिर्फ याद करना और पेपर देना नहीं होगा, बल्कि क्रिएटर बनकर करोड़ों की कमाई करना होगा. अगर आप भी गेमिंग, एनिमेशन या फिर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने का शौक है तो यह खबर आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है.

भारत सरकार ने बजट 2026 में कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) अब केवल एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहेगा बल्कि देश का IIT-IIM जैसा संस्थान बनने की राह पर है.

15,000 स्कूलों में खुलेंगे कंटेंट क्रिएटर लैब्स

वित्त मंत्री के बजट को लेकर किए गए ऐलान के बाद, IICT के सीईओ विश्वास देवस्कर ने साफ कर दिया है कि संस्तान अब देश के 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में अत्याधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स तैयार करेगा. इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर छात्रों को वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और डिजिटल आर्ट्स में एक्सपर्ट्स बनाना है.

UGC से यूनिवर्सिटी का दर्जा और ग्लोबल पार्टनरशिप

इसके साथ ही IICT ने यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए UGC के पास आवेदन भी कर दिया है.

यूजीसी से मंजूरी मिलते ही संस्थान अंडरग्रैजुएट प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन कोर्स भी शुरू कर देगा.

70-30 का फॉर्मूला होगा. यानी यहां की एजुकेशन पॉलिसी में 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पर जोर दिया जाएगा.

IICT ने दक्षिण कोरिया, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों की यूनिवर्सिटीज के साथ हाथ मिलाया है जिससे छात्र और फैकल्टी का आदान-प्रदान हो सकेगा.

Netflix, Google और Nvidia के साथ सीधी ट्रेनिंग और फिर नौकरी

आज के दौर में इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए IICT ने Netflix, Amazon, Nvidia और Google जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से हाथ मिलाया है. संस्थान का स्लेबस इन कंपनियों की डिमांड के मुताबिक तैयार किया गया है जिससे पढ़ाई खत्म होते ही छात्रों को नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सीधे नौकरी मिल सके.

जम्मू-कश्मीर से तेलंगाना तक होगा विस्तार

IICT देशभर में हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा, इसका सेंटर मुंबई है.

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के सीएम ओमर अब्दुल्ला ने संस्थान के साथ एक MoU साइन किया है जिसके तहत J&K में भी ISCT की स्थापना होगी.

फिलहाल तेलंगाना सहित 9 राज्यों ने IICT के साथ काम करने में रुचि दिखाई है.

टियर-II और टियर-III शहरों पर फोकस

सीईओ देवस्कर के मुताबिक उनका उद्देश्य छोटे शहरों के बच्चों तक डिजिटल क्रांति को पहुंचाना है. इसके लिए एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा रहा है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की शिक्षा शामिल है. मुंबई में बाहरी छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी शुरू कर दी गई है.

