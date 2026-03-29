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Hindi Newsटेककहीं आप भी बिस्तर पर रखकर तो नहीं करते लैपटॉप चार्ज? आज ही जान लें ये खतरनाक सच! वरना हो सकता है...

कहीं आप भी बिस्तर पर रखकर तो नहीं करते लैपटॉप चार्ज? आज ही जान लें ये खतरनाक सच! वरना हो सकता है...

Laptop Charging Tips: आज के समय में लैपटॉप सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि हमारी जरूरत का हिस्सा बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही इस महंगे डिवाइस को बर्बाद कर सकती है? अक्सर हम लैपटॉप को चार्ज में लगाकर बिस्तर या सोफे पर छोड़ देते हैं या फिर रात भर चार्जिंग पर लगाए रखते हैं इससे लैपटॉप की सेहर पर बुरा असर पड़ता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:16 PM IST
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कहीं आप भी बिस्तर पर रखकर तो नहीं करते लैपटॉप चार्ज? आज ही जान लें ये खतरनाक सच! वरना हो सकता है...

Laptop Charging Tips: आज के इस डिजिटल दौर में पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम तक हर जगह लैपटॉप का इस्तेमाल होता है. लेकिन आप जिस लैपटॉप से पढ़ाई या ऑफिस का काम करते हैं उसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी होता है, ताकि लंबे समय तक बिना खराबी के आप इस्तेमाल कर सकें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी आदत आपके इस महंगे गैजेट को खराब कर सकती है? अक्सर हम लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर बिस्तर पर छोड़ देते हैं या फिर चार्जिंग के दौरान ही लैपटॉप पर भारी काम करने लगते हैं, जो न सिर्फ बैटरी को खत्म करता है बल्कि आग लगने का खतरा भी बढ़ा सकता है. अगर आप भी अपने लैपटॉप की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और इस तरह की समस्या से बचना चाहते हैं तो 5 गलतियों को आज ही सुधार लें.

लैपटॉप को चार्ज करना बहुत सामान्य प्रक्रिया है लेकिन इस दौरान आपकी एक छोटी सी भी लापरवाही डिवाइस की बैटरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है. इसलिए चार्जिंग के समय कुछ जरूरी सावधानी जरूर अपनानी चाहिए.

चार्जिंग के दौरान हैवी टास्क से बचें

जब भी आप लैपटॉप चार्जिंग पर लगाएं तब गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी भरकम टास्क से बचें. इससे प्रोसेसर और बैटरी दोनों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और डिवाइस बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है. बेहतर होगा कि चार्जिंग के समय जरूरी हो तो ही हल्के काम करें.

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बिस्तर या सोफे पर रखकर चार्ज न करें

अक्सर लोग बिस्तर या तकिए पर लैपटॉप रखकर चार्ज करते हैं. ऐसा करने से लैपटॉप के वेंट्स बंद हो जाते हैं और हीट बाहर नहीं निकल पाती है. इससे मदरबोर्ड जैसे कीमती पार्ट्स पर बुरा असर पड़ सता है यहां तक कि खराब भी हो सकता है. हमेशा डेस्क या टेबल जैसी जगहों पर ही लैपटॉप को रखें.

रात भर चार्जिंग पर न लगा रहने दें

आजकल के लैपटॉप ओवरचार्ज प्रोटेक्शन के साथ आते हैं लेकिन फिर भी रात भर प्लग-इन रखने से बैटरी की क्षमता धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. कोशिश करें कि बैटरी 80-90% होते ही प्लग बाहर निकाल दें.

सस्ते और लोकल चार्जर से न करें चार्ज

सस्ते या बिना ब्रांड वाले चार्जर इस्तेमाल करना आपके लैपटॉप की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ये चार्जर सही वोल्टेज नहीं दे पाते जिससे बैटरी फटने या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है. हमेशा ओरिजिनल या सर्टिफाइड चार्जर का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

(ये भी पढ़ेंः 3-Star vs 5-Star AC: 3-स्टार खरीदें या 5-स्टार? यहां समझें यूनिट्स का पूरा खेल)

ओवरहीटिंग को बिलकुल भी इग्नोर न करें

जब भी लैपटॉप को ज्यादा चार्ज किया जाता है को यह सामान्य से ज्यादा गर्म हो रहा है, अगर ऐसा आपके लैपटॉप के साथ भी हो तो उसे तुरंत चार्ज से निकालें. ज्यादा हीट से न केवल बैटरी खराब होती है बल्कि लैपटॉप के इंटरनल कंपोनेंट्स भी जलने का खतरा रहता है. जरूरत पड़ने पर कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें.

(ये भी पढ़ेंः Apple यूजर्स पर मंडराया खतरा: सरकार ने जारी किया अलर्ट, तुरंत करें ये काम वरना...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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