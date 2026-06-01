अब इस देश में BAN हुआ सोशल मीडिया! खोला तो लगेगा 21 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्यों?

Malaysia Social Media Ban: बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को लेकर दुनिया भर में सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं. इसी क्रम में मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की ऐज वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 21 करोड़ों रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
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Social Media Ban Under 16: बच्चों को सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभावों से बचाने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने बड़ा कदम उठाया है. ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश पहले ही अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर रखा है. अब इसी क्रम में एक और देश ने कदम बढ़ाया है. मलेशिया ने आज यानी 1 जून 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. मलेशिया के नए नियमों के अनुसार Facebook, Instagram, TikTok और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स को एज वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, वहीं नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
मलेशिया का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर बुलिंग, मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया की लत को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. मलेशिया में लागू हुए नए नियमों के अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर 1 करोड़ रिंगिट भारतीय रुपयों में लगभग 21 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं राहत की बात यह है कि अगर कोई बच्ची किसी तरह इन नियमों को धोखा देकर अकाउंट बना भी लेता है, तो उसने पेरेंट्स को किसी तरह की सजा या जुर्माना नहीं भुगतना होगा. सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को साइबर बुलिंग, अश्लील कंटेंट और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए उठाया गया है.
मलयेशिया के संचार आयोग के मुताबिक उनका मकसद बच्चों को इंटरनेट से दूर करना नहीं है, लेकिन जरूरी है कि
कम उम्र के बच्चों को खतरनाक और गलत कंटेंट से दूर रखा जाए.
इंटरनेट पर साइबर बुलिंग पर लगाम लगाई जाए.
बच्चों के मेंटल हेल्थ को खराब करने वाली सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया जाए.
मलेशिया के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वे उम्र जांचने का यह नया सिस्टम कैसे लागू करेंगी. हालांकि, सरकार ने उन्हें सिस्टम अपडेट करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया है.
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बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले देशों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया शामिल हैं. वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देश भी इस पर काम कर रहे हैं. हालांकि, इस नियम को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं. टेक एक्सपर्ट्स और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का यह मानना है कि एज वेरिफिकेशन सरकारी आईडी मांगने से लोगों को प्राइवेसी का खतरा हो सकता है.
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