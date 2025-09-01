30 लाख की ठगी करने Shaadi.com पर पहुंचा स्कैमर, शख्स ने पकड़ा तो दे डाला नौकरी का Offer, सामने आई Chats

Shaadi.com scam: ऑनलाइन डेटिंग और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आजकल रिश्ते ढूंढने का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन गई हैं. लाखों लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना साथी खोजने आते हैं, लेकिन इनके साथ ही स्कैमर्स भी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में ट्विटर (अब X) पर एक दिलचस्प थ्रेड वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स ने न सिर्फ शादी डॉट कॉम (Shaadi.com) पर स्कैम पकड़ लिया, बल्कि उस स्कैमर को नौकरी तक ऑफर कर दी.

कैसे शुरू हुई कहानी?

ये पूरी घटना जसवीर सिंह नामक ट्विटर यूजर (@jasveer10) ने शेयर की. जसवीर ने बताया कि उन्होंने शादी डॉट कॉम पर एक साल का रिसर्च एक्सपेरिमेंट शुरू किया था. उनका मक़सद लाइफ पार्टनर ढूंढना नहीं था, बल्कि ये पता लगाना था कि इस प्लेटफॉर्म पर किस तरह के स्कैम चलते हैं. इसी दौरान उनकी चैट शुरू हुई एक प्रोफाइल से, जिसका नाम “मालती देवी” था. प्रोफाइल के मुताबिक मालती 30 साल की थीं और दिल्ली में रहती थीं. शुरुआत में बातचीत नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जल्द ही चैट का रुख बदल गया.

कैसे हुआ स्कैम का खुलासा?

“मालती” ने जसवीर से उनका पर्सनल डिटेल्स और व्हाट्सएप नंबर मांगा. साथ ही कहा कि वो अपने एक फ्रेंड के लिए रिश्ता तलाश रही हैं, जो सिंगापुर में रहते हैं. जसवीर को शक हुआ और उन्होंने लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिए. आख़िरकार चैट करने वाला शख्स सच बोल बैठा. उसने कबूल किया कि वो असली मालती नहीं है, बल्कि एक स्कैमर है. उसने यहां तक लिखा कि उसे “30 लाख का टारगेट” पूरा करना होता है. स्कैमर ने इमोशनल लाइन भी लिखी—“मजबूरी है.” इसके तुरंत बाद वह फेक प्रोफाइल डिलीट हो गई.

नौकरी की ऑफर ने सबको चौंकाया

ज्यादातर लोग ऐसी सच्चाई सामने आने पर चैट बंद कर देते हैं. लेकिन जसवीर ने कुछ अलग किया. उन्होंने उस स्कैमर को यह कहकर चौंका दिया कि वे चाहें तो उन्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर सकते हैं. यह अप्रत्याशित ट्विस्ट पढ़कर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए.

क्यों होते हैं ऐसे स्कैम?

ऑनलाइन मैट्रिमोनियल और डेटिंग साइट्स पर स्कैम नया नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महामारी के बाद से ऐसे रोमांस और रिलेशनशिप स्कैम्स तेजी से बढ़े हैं. अगस्त 2024 की Scamwatch रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई थी कि डेटिंग और मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पर स्कैमर्स पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं. शादी डॉट कॉम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भले ही 35 लाख से ज्यादा वेरिफाइड प्रोफाइल्स हों, लेकिन कुछ स्कैमर्स फिर भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं.

स्कैमबेटिंग का नया तरीका

जसवीर का यह तरीका असल में “Scambaiting” कहलाता है. इसमें लोग स्कैमर्स से जानबूझकर चैट करते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट हो और उनकी चालाकियां सामने आएं. दुनिया भर में कई क्रिएटर्स जैसे Kitboga इसी तरह स्कैमर्स को पकड़कर उनका भांडाफोड़ करते हैं. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह ट्रेंड स्कैम नेटवर्क्स की पोल खोलने में मदद करता है, जो हर साल अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं.

सोशल मीडिया पर चर्चा

जसवीर का ये थ्रेड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. कुछ लोगों ने स्कैमर की “पापी पेट” वाली मजबूरी पर सहानुभूति जताई, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में जसवीर की रिसर्च डेडिकेशन की तारीफ की. हालांकि, शादी डॉट कॉम ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन ये घटना एक तरफ चेतावनी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धोखाधड़ी से बचना जरूरी है, और दूसरी तरफ ये मिसाल भी कि कभी-कभी इंसानियत से दिया गया जवाब, सबसे चालाक स्कैमर को भी बेअसर कर सकता है.

FAQs

Q1: क्या शादी डॉट कॉम पर प्रोफाइल्स पूरी तरह सुरक्षित हैं?

नहीं, ज्यादातर प्रोफाइल्स वेरिफाइड होती हैं, लेकिन फिर भी स्कैमर्स नकली प्रोफाइल बना लेते हैं.

Q2: स्कैम से बचने के लिए क्या करें?

कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स, बैंक जानकारी या नंबर जल्दबाजी में शेयर न करें.

Q3: क्या स्कैमर्स को पकड़ना आसान है?

नहीं, लेकिन सवाल पूछकर और सतर्क रहकर उनकी चालाकी को पकड़ा जा सकता है.