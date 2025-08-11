AI की गलती से मौत के मुंह तक पहुंचा शख्स! ChatGPT की खतरनाक सलाह से फैला जहर, पूछी थी ये चीज
AI की गलती से मौत के मुंह तक पहुंचा शख्स! ChatGPT की खतरनाक सलाह से फैला जहर, पूछी थी ये चीज

ChatGPT Diet Chart: अमेरिका में एक व्यक्ति की जान लगभग चली गई, क्योंकि उसने ChatGPT की डाइट से जुड़ी सलाह मान ली. डॉक्टरों का कहना है कि यह एआई से जुड़ा पहला ‘ब्रोमाइड पॉइजनिंग’ (Bromide Poisoning) का मामला हो सकता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:24 AM IST
AI की गलती से मौत के मुंह तक पहुंचा शख्स! ChatGPT की खतरनाक सलाह से फैला जहर, पूछी थी ये चीज

ChatGPT health risk: अमेरिका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की जान लगभग चली गई, क्योंकि उसने ChatGPT की डाइट से जुड़ी सलाह मान ली. डॉक्टरों का कहना है कि यह एआई से जुड़ा पहला ‘ब्रोमाइड पॉइजनिंग’ (Bromide Poisoning) का मामला हो सकता है. इस घटना की रिपोर्ट Gizmodo ने की है.

कैसे हुई शुरुआत
यह केस University of Washington के डॉक्टरों ने Annals of Internal Medicine: Clinical Cases जर्नल में दर्ज किया. दरअसल, उस व्यक्ति ने तीन महीने तक सोडियम ब्रोमाइड (Sodium Bromide) का सेवन किया. उसे लगा कि यह क्लोराइड (Chloride) का सुरक्षित विकल्प है. यह सलाह कथित रूप से ChatGPT ने दी थी, लेकिन AI ने यह चेतावनी नहीं दी कि ब्रोमाइड इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है.

ब्रोमाइड के बारे में
ब्रोमाइड यौगिक पहले दवाओं में इस्तेमाल होते थे, खासकर चिंता (Anxiety) और अनिद्रा (Insomnia) के इलाज में. लेकिन गंभीर साइड-इफ़ेक्ट्स के कारण इन्हें दशकों पहले बंद कर दिया गया. आजकल ब्रोमाइड मुख्य रूप से पशु-चिकित्सा (Veterinary) में और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है. इंसानों में ब्रोमाइड जहर यानी ‘Bromism’ के मामले बेहद दुर्लभ हैं.

अस्पताल में क्या हुआ
यह व्यक्ति पहली बार इमरजेंसी रूम तब पहुंचा, जब उसे शक हुआ कि उसका पड़ोसी उसे जहर दे रहा है. उसकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन वह पानी पीने से मना कर रहा था, प्यास लगने के बावजूद, और उसे भ्रम (Hallucinations) हो रहे थे. थोड़े समय में उसकी हालत बिगड़कर पूरी तरह मनोवैज्ञानिक संकट (Psychotic Episode) में बदल गई, जिसके बाद डॉक्टरों को उसे जबरदस्ती मनोचिकित्सा वार्ड में रखना पड़ा.

इलाज और सुधार
डॉक्टरों ने उसे इंट्रावीनस फ्लूइड्स (IV Fluids) और एंटीसाइकोटिक दवाएं दीं. धीरे-धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ. जब वह ठीक होने लगा, तब उसने बताया कि यह सब ChatGPT की सलाह मानने के बाद हुआ. वह टेबल सॉल्ट (नमक) में ज्यादा क्लोराइड से बचना चाहता था, इसलिए उसने एआई से विकल्प पूछा. ChatGPT ने ब्रोमाइड सुझाया और उसने बिना जोखिम जाने तीन महीने तक इसका सेवन किया.

AI की गलती और खतरा
डॉक्टरों के पास उसका असली चैट लॉग नहीं था, लेकिन उन्होंने ChatGPT से वही सवाल दोबारा पूछा. AI ने ब्रोमाइड को एक विकल्प बताया, लेकिन यह नहीं कहा कि यह इंसानों के लिए खतरनाक है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला दिखाता है कि एआई बिना संदर्भ (Context) के जानकारी दे सकता है और जोखिम को समझ नहीं पाता.

नतीजा और चेतावनी
यह मरीज तीन हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद पूरी तरह ठीक हो गया. फॉलो-अप में भी वह स्वस्थ था. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि AI टूल्स भले ही जानकारी आसानी से उपलब्ध करा दें, लेकिन वे प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं हैं. गलत जानकारी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है.

FAQs

Q1: ब्रोमाइड पॉइजनिंग क्या है?
A: यह एक दुर्लभ स्थिति है, जिसमें शरीर में ब्रोमाइड की मात्रा जहरीले स्तर तक पहुँच जाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याएँ होती हैं.

Q2: इस व्यक्ति की हालत कैसे बिगड़ी?
A: उसने ChatGPT की सलाह मानकर तीन महीने तक सोडियम ब्रोमाइड का सेवन किया, जिसे वह सुरक्षित मानता था.

Q3: क्या ChatGPT ने चेतावनी दी थी?
A: नहीं, AI ने ब्रोमाइड को विकल्प बताया लेकिन यह नहीं कहा कि यह इंसानों के लिए खतरनाक है.

Q4: इस घटना से क्या सीख मिलती है?
A: AI टूल्स को डॉक्टर की सलाह के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किसी भी स्वास्थ्य जानकारी को प्रोफेशनल से कन्फर्म करना जरूरी है.

मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

ChatGPT

;