GYM जाने में आता था आलस, ChatGPT बोला- मैं हूं ना...! 3 महीने में शख्स ने घटा डाला 27KG वजन, जानिए कैसे

जब भी वजन घटाने की कोई कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो आमतौर पर उसमें जिम की सेल्फी, महंगे प्रोटीन शेक और जोशीले मोटिवेशनल डायलॉग होते हैं, जो कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाते हैं. लेकिन हसन नाम के एक टेक प्रोफेशनल ने इस सोच को बदल दिया. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर बताया कि उन्होंने सिर्फ तीन महीनों में 27 किलो वजन कम किया, वो भी बिना जिम जाए, बिना महंगे फिटनेस ऐप्स खरीदे और बिना किसी सप्लिमेंट के. उनका कहना था कि इस बदलाव के पीछे सिर्फ सात ChatGPT प्रॉम्प्ट्स थे.

टेक जॉब और बैठी-बैठी जिंदगी की सच्चाई

हसन टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करना आम बात है. उन्होंने साफ कहा कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू या शॉर्टकट का नतीजा नहीं था. उन्होंने लिखा कि इस पूरे सफर का असली हीरो “डेली डिसिप्लिन” यानी रोज की अनुशासन वाली आदतें थीं. हसन के मुताबिक, ChatGPT ने उन्हें मोटिवेशन नहीं दिया, बल्कि वह चीज दी जिसकी कमी ज्यादातर लोगों को फिटनेस शुरू करते वक्त होती है — एक साफ और समझने योग्य सिस्टम.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया और लोगों की दिलचस्पी

इंटरनेट पर इस कहानी पर मजाक भी हुआ और हैरानी भी. लेकिन हंसी-मजाक के पीछे बहुत से लोगों ने इसमें एक ऐसा तरीका देखा, जिसे वे खुद भी फॉलो कर सकते थे. न जिम फीस, न भारी-भरकम डाइट चार्ट, न मशीनें और न शोर-शराबा. बस एक ऐसा प्लान, जो आपकी जिंदगी के हिसाब से ढल जाए, न कि आप उसके हिसाब से.

पहला कदम: बॉडी एनालिसिस और सही लक्ष्य

हसन ने बताया कि उनका पहला ChatGPT प्रॉम्प्ट बॉडी एनालिसिस और गोल सेटिंग को लेकर था. उन्होंने अपना वजन, लंबाई, उम्र और फैट लॉस का लक्ष्य डाला और ChatGPT से 12 हफ्तों का एक रियलिस्टिक फिटनेस और न्यूट्रिशन प्लान बनाने को कहा, जिसमें जिम की जरूरत न हो. इससे उन्हें वो गलती करने से बचाव मिला, जो ज्यादातर लोग करते हैं — ऐसे लक्ष्य चुनना जो दो दिन अच्छे लगते हैं लेकिन तीन महीने में थका देते हैं.

खाना आसान कैसे बना

दूसरा बड़ा फोकस खाने पर था. ChatGPT ने उनके लिए एक साप्ताहिक मील प्लान बनाया, जिसमें तय कैलोरी, ज्यादा प्रोटीन और रोजमर्रा में मिलने वाली सस्ती चीजें शामिल थीं. हसन के मुताबिक, इससे खाने को लेकर रोज होने वाली कन्फ्यूजन खत्म हो गई. जब खाना पहले से तय हो गया, तो उसे फॉलो करना रोज नए फैसले लेने से कहीं आसान हो गया.

घर पर आसान वर्कआउट रूटीन

वर्कआउट के लिए हसन ने ChatGPT से बिना किसी इक्विपमेंट वाला चार दिन का होम एक्सरसाइज प्लान बनवाया. हर सेशन 25 से 35 मिनट का था और धीरे-धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती थी. इससे शरीर पर अचानक दबाव नहीं पड़ा और रूटीन धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा.

क्रेविंग और इमोशनल ईटिंग से लड़ाई

हसन की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने उन चीजों की बात की, जिन्हें अक्सर लोग छुपा लेते हैं. उन्होंने ChatGPT से कम कैलोरी वाले स्नैक ऑप्शन मांगे, ताकि अचानक कुछ खाने की आदत पर कंट्रोल किया जा सके. इसके साथ ही उन्होंने बिंज ईटिंग के समय खुद से बात करने के छोटे-छोटे सेल्फ-टॉक स्क्रिप्ट भी बनवाए.

जवाबदेही और ट्रैकिंग की ताकत

हसन ने ChatGPT को अपनी डेली चेक-इन टूल की तरह इस्तेमाल किया. रोज का खाना, नींद और वर्कआउट ट्रैक किया गया. सुबह के लिए जर्नलिंग प्रॉम्प्ट, हफ्ते का रिव्यू और रिजल्ट के हिसाब से प्लान में बदलाव भी शामिल था. इस तरह ChatGPT उनके लिए प्लानर, रिव्यूअर और रिमाइंडर बन गया.

असली सीख क्या है

डॉक्टर और एक्सपर्ट यह जरूर कहते हैं कि AI मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है, और हसन भी इससे इनकार नहीं करते. उनका कहना सिर्फ इतना था कि AI ने काम उनके लिए नहीं किया, बल्कि उनके काम को सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया. असली सीख यह है कि लोग अक्सर मोटिवेशन की कमी से नहीं, बल्कि ऐसे प्लान की कमी से फेल होते हैं जिसे वे लंबे समय तक निभा सकें.