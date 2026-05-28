देसी AC वाली स्कूटी आपने देखी? गर्मी से बचने के लिए शख्स ने किया गजब जुगाड़; देखें Video

भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा देसी जुगाड़ वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक ने अपनी स्कूटी को ही चलता-फिरता “देसी AC” बना दिया. खास बात यह है कि इस पूरे सेटअप को तैयार करने में केवल 1500 से 1600 रुपये का खर्च आया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे भारतीय जुगाड़ का शानदार उदाहरण बता रहे हैं.

स्कूटी को बना दिया चलता-फिरता AC

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट foodiehindustani24 से शेयर किया गया है. वीडियो में युवक स्कूटी पर बैठा नजर आता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि “भाई साहब, ये कौन सा जुगाड़ कर दिया आपने? हमने स्कूटी का AC बना दिया है.” इसके बाद वह अपने अनोखे सेटअप का डेमो भी दिखाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी पर एक पानी की बोतल फिट की गई है. इसके साथ एक छोटा इलेक्ट्रिक मोटर, पाइप और नोजल लगाए गए हैं. जैसे ही स्कूटी चालू होती है, मोटर पानी को नोजल तक पहुंचाता है और वहां से हल्की फुहार निकलती है. चलती हवा के साथ यह फुहार मिलकर ठंडक का एहसास देती है.

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देखें वीडियो

कैसे काम करता है यह देसी जुगाड़?

यह पूरा सिस्टम “Evaporative Cooling” यानी वाष्पीकरण की तकनीक पर काम करता है. जब पानी की छोटी-छोटी बूंदें हवा के संपर्क में आती हैं, तो आसपास का तापमान कम महसूस होता है. यही कारण है कि स्कूटी चलाते समय युवक को ठंडी हवा का एहसास हो रहा था.

विशेषज्ञों के अनुसार यह तरीका सूखे और ज्यादा गर्म इलाकों में बेहतर काम करता है. हालांकि नमी वाले क्षेत्रों में इसका असर थोड़ा कम हो सकता है. इसके अलावा बार-बार पानी भरने की जरूरत भी पड़ सकती है.

सिर्फ 1500 रुपये में तैयार हुआ सेटअप

वीडियो के मुताबिक इस देसी AC को बनाने में करीब 1500 से 1600 रुपये खर्च हुए. इसमें पानी की बोतल, छोटा DC मोटर, पाइप, नोजल और बेसिक वायरिंग जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है. लोग इसे पारंपरिक AC और कूलर का सस्ता और पोर्टेबल विकल्प बता रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इतनी कम कीमत में ऐसा जुगाड़ गर्मी से राहत देने का शानदार तरीका हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो रोज बाइक या स्कूटी से लंबी दूरी तय करते हैं.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

इस वायरल वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और 74 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि “भारतीय जुगाड़ की कोई बराबरी नहीं कर सकता”, तो किसी ने कहा कि “अब विदेश वाले भी भारतीय दिमाग का लोहा मानेंगे.”

कुछ यूजर्स ने इसे “स्कूटी AC” और “देसी कूलर” नाम दिया. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि “गरीबों का नया AC आ गया.” हालांकि कई लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई. उनका कहना है कि चलते समय पानी की फुहार आंखों में जा सकती है और गलत वायरिंग से स्कूटी के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खराब होने का खतरा भी हो सकता है.