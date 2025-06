शख्स ने Flipkart से ऑर्डर किया ₹2.6 लाख का Laptop, डिब्बा खोला तो निकल पड़ी चीखें

Flipkart Scam: सोचिए कि आपने ₹2.6 लाख खर्च करके नया MacBook Pro ऑनलाइन मंगाया हो और बदले में आपको पुराना, इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप मिले- वो भी एक बार नहीं, दो बार! कुछ ऐसा ही हुआ देवांशु धनढल के साथ, जिन्होंने Flipkart से ये महंगा लैपटॉप ऑर्डर किया और फिर जो अनुभव उन्हें हुआ, उसने उन्हें सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाने के लिए मजबूर कर दिया.

X पर शेयर की पूरी कहानी

देवांशु ने X (पहले Twitter) पर अपनी आपबीती शेयर की. उन्होंने Flipkart से नया MacBook Pro ऑर्डर किया और डिलीवरी के वक्त ओपन-बॉक्स वीडियो भी रिकॉर्ड किया ताकि सब कुछ सही-सलामत हो. लेकिन जब बॉक्स खोला गया, तो उसमें एक पुराना और इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप निकला. बॉक्स बाहर से पूरी तरह सील था, लेकिन अंदर का डिवाइस साफ तौर पर यूज किया हुआ लग रहा था — उसमें स्क्रैचेज और दाग थे.

I just got scammed on @Flipkart — not once, but TWICE.

So I ordered a ₹2.6 lakh MacBook Pro and got a used, old model inside a sealed Apple box. We filmed the entire open box delivery, you can see that in first attached video.

I immediately requested a replacement, and this… pic.twitter.com/e4Vfr5wqv9

— Devanshu Dhandhal (@mrtechpedia) June 8, 2025