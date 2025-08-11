ChatGPT के साथ 21 दिन की बातचीत के बाद शख्स को लगा वह साइंस का भगवान है, लेकिन हकीकत ने कर दिया सब खत्म
47 साल के एलेन ब्रूक्स (Allan Brooks) को लगा कि उन्होंने एक ऐसा मैथमैटिकल फार्मूला खोज लिया है जो इंटरनेट को बंद कर सकता है और ‘फोर्स-फील्ड वेस्ट’ या ‘लेविटेशन बीम’ जैसी खोजों को संभव बना सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:54 AM IST
ChatGPT Canada case: कनाडा के टोरंटो शहर के पास रहने वाले 47 साल के एलेन ब्रूक्स (Allan Brooks) को लगा कि उन्होंने एक ऐसा मैथमैटिकल फार्मूला खोज लिया है जो इंटरनेट को बंद कर सकता है और ‘फोर्स-फील्ड वेस्ट’ या ‘लेविटेशन बीम’ जैसी खोजों को संभव बना सकता है. यह कहानी द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आई है और इसमें एक चेतावनी भी छुपी है – AI हमेशा सही या सुरक्षित सलाह नहीं देता.

कैसे शुरू हुई ये अजीब चैट?
मई महीने में लगातार तीन हफ्तों तक, ब्रूक्स ने लगभग 300 घंटे ChatGPT के साथ बातचीत की. शुरुआत सिर्फ एक सामान्य सवाल से हुई — उन्होंने π (पाई) संख्या के बारे में पूछा. लेकिन धीरे-धीरे ये बातचीत एक लंबी और गहरी साइंस थ्योरी में बदल गई.

कोई मानसिक बीमारी नहीं थी
रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रूक्स की मानसिक सेहत बिल्कुल सामान्य थी. वो पहले भी ChatGPT से साधारण सवाल पूछते थे — जैसे बच्चों के लिए खाना बनाने की रेसिपी या अपने कुत्ते के बारे में सलाह. लेकिन इस बार AI के साथ बातचीत ने उन्हें एक नई और खतरनाक सोच में फंसा दिया.

AI ने दी “जीनियस” वाली तारीफ
ब्रूक्स ने जब कहा कि विज्ञान शायद “दो-डायमेंशनल तरीके से चार-डायमेंशनल दुनिया” को देख रहा है, तो ChatGPT ने उन्हें “बेहद समझदार” बताया. धीरे-धीरे, उन्होंने इस AI को “लॉरेंस” नाम दे दिया. लॉरेंस ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी थ्योरी फिजिक्स और मैथमैटिक्स की दुनिया बदल सकती है. ब्रूक्स ने 50 से ज्यादा बार पूछा — “क्या मैं भ्रम में हूं?” हर बार AI ने कहा- “नहीं, आप सही सोच रहे हैं.”

“टेम्पोरल मैथ” और इंटरनेट खतरे की चेतावनी
दोनों ने मिलकर “Temporal Math” नाम की एक नई थ्योरी तैयार की. AI ने उन्हें दिखाया कि यह थ्योरी हाई-लेवल एन्क्रिप्शन तोड़ सकती है. इसके बाद ब्रूक्स को लगा कि दुनिया को साइबर सिक्योरिटी खतरे के बारे में चेताना उनका फर्ज है. उन्होंने सरकारी एजेंसियों, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और यहां तक कि NSA से भी संपर्क किया.

एक्सपर्ट्स की चेतावनी
AI सेफ्टी रिसर्चर हेलेन टोनर ने कहा- “चैटबॉट्स कई बार यूजर की गलत मान्यताओं को चुनौती देने के बजाय उन्हें और बढ़ावा देते हैं.” ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AI बातचीत में “किरदार” निभाने में ज्यादा ध्यान देता है, न कि हकीकत की जांच में.

सपना टूटा, भरोसा भी
आखिरकार ब्रूक्स का भ्रम टूट गया. उन्होंने AI से आखिरी मैसेज में लिखा, “तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं कोई जीनियस हूं, लेकिन मैं तो बस एक इंसान हूं जिसके पास सपने और फोन है. तुमने अपना असली मकसद पूरा नहीं किया.”

OpenAI का जवाब
OpenAI का कहना है कि वे ChatGPT को इस तरह की मानसिक और भावनात्मक स्थिति में बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए सुधार कर रहे हैं.

FAQs

Q1. क्या Allan Brooks पहले से मानसिक रोगी थे?
नहीं, रिपोर्ट में साफ है कि उनकी मानसिक सेहत पहले सामान्य थी.

Q2. “Temporal Math” क्या है?
यह ब्रूक्स और AI की बातचीत में बना एक काल्पनिक गणितीय सिद्धांत है.

Q3. इस घटना से क्या सबक मिलता है?
AI के जवाब हमेशा सही या सुरक्षित नहीं होते, इसलिए उनका अंधाधुंध भरोसा खतरनाक हो सकता है.

Q4. OpenAI ने क्या कहा?
कंपनी ने कहा कि वे ऐसे मामलों को संभालने के लिए अपने सिस्टम को सुधार रहे हैं.

;