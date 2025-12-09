Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:00 AM IST
पायलट गायब... क्या प्लेन उड़ा सकता है ChatGPT? आदमी ने किया असली टेस्ट, 50 मिनट तक AI बना Pilot

दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को परखा जा रहा है, लेकिन अब एक शख्स ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया. उसने यह जानने की कोशिश की कि क्या ChatGPT एक असली पायलट की तरह Airbus A320 को लैंड करा सकता है. इसके लिए उसने एक प्रोफेशनल Airbus A320 फ्लाइट सिम्युलेटर में AI को पायलट की तरह इस्तेमाल किया और उसे बताया कि “दोनों पायलट गायब हैं.” इसके बाद जो नतीजे आए, उन्होंने सभी को चौंका दिया.

क्यों किया गया यह अनोखा एक्सपेरिमेंट
पायलट बनना आसान काम नहीं होता. हजारों डॉलर की ट्रेनिंग, महीनों की मेहनत और तकनीकी ज्ञान के बाद ही कोई व्यक्ति प्लेन उड़ाने के लायक बनता है. ऐसे में सवाल उठता है- क्या AI इंसानों की तरह मुश्किल परिस्थितियों में विमान संभाल सकता है? यही जानने के लिए इस व्यक्ति ने ChatGPT को Airbus A320 सिम्युलेटर में कमांड्स देने की पूरी आजादी दी.

YouTuber ने सिम्युलेटर में ChatGPT को दिया कंट्रोल
LuxPlanes नाम के एक यूट्यूबर ने स्पेन के HeronFly Airbus A320 सिम्युलेटर में यह प्रयोग किया. ये वही सिम्युलेटर हैं जिनका इस्तेमाल असली और अनुभवी पायलट भी ट्रेनिंग के लिए करते हैं. यूट्यूबर ने ChatGPT को बताया कि पायलट मौजूद नहीं हैं और उसे इमरजेंसी में प्लेन को सुरक्षित लैंड कराना है. इसके बाद AI ने लगभग 50 मिनट तक पूरी फ्लाइट को गाइड किया.

AI ने शुरू में संभाली फ्लाइट की कमान
ChatGPT ने सबसे पहले व्यक्ति को cockpit में मौजूद सभी जरूरी कंट्रोल्स की स्थिति समझाई- जैसे autopilot सिस्टम, altitude सेटिंग, flaps lever, navigation सेटिंग और Instrument Landing System की जानकारी. AI ने फ्लाइट को लैंडिंग ज़ोन की सही दिशा में बनाए रखा और बताया कि कब autopilot को बंद करना होगा और कब मैन्युअल कंट्रोल लेना होगा.

पहली लैंडिंग पर हुई बड़ी गलती
जब रनवे सामने आया, तो ChatGPT ने मैनुअल लैंडिंग की हिदायत दी. व्यक्ति ने AI की बताई गई प्रक्रिया को फॉलो किया लेकिन रनवे का एग्ज़िट मिस हो गया. ChatGPT ने आश्वस्त किया कि autopilot दोबारा प्लेन को घुमाकर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश करेगा. दूसरी कोशिश काफी बेहतर रही और प्लेन रनवे को सीधा पकड़ता हुआ नीचे आया.

लैंडिंग के बाद बढ़ा खतरा
हालांकि लैंडिंग तो ठीक-ठाक हो गई, लेकिन असली दिक्कत इसके बाद आई. ChatGPT ने यह नहीं बताया कि प्लेन को रोकना कैसे है. नतीजा यह हुआ कि सिम्युलेशन में Airbus A320 रनवे से निकलकर आगे बढ़ता चला गया और तेज रफ्तार में आसपास की इमारतों की ओर बढ़ने लगा. यानी लैंडिंग तो AI की मदद से हो गई, लेकिन लैंड होने के बाद विमान को नियंत्रित करने में AI पूरी तरह असफल रहा.

AI की क्षमता और सीमाएं
इस टेस्ट ने साफ कर दिया कि ChatGPT फ्लाइट के कई हिस्सों को समझ सकता है, दिशा दे सकता है, और तकनीकी शब्दों को समझाकर इंसान की मदद कर सकता है. लेकिन वास्तविक दुनिया की तरह त्वरित निर्णय लेने और सटीक कंट्रोल्स के मामले में AI अभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता. यह प्रयोग AI की संभावनाओं और उसकी सीमाओं- दोनों को उजागर करता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

PilotIndiGoChatGPT pilot testAirbus

