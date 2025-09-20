शख्स ने Tim Cook के सामने जमीन पर गिरा दिया अपना नया iPhone 17, फिर जो हुआ उसे देख मच गया हंगामा!
iPhone 17 सीरीज के लिए पूरी दुनिया में दीवानगी देखने को मिल रही है. इसी बीच अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपना ब्रैंड न्यूज iPhone 17 अनबॉक्स करता हुआ है दिख रहा है, लेकिन तभी...

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:52 PM IST
Apple की iPhone 17 सीरीज ने लॉन्च होते ही कई रिकॉर्ड्स कायम कर लिए हैं. इस खरीदने के लिए एप्पल स्टोर्स पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. सीरीज के हर मॉडल के चाहने वाले दिख रहे हैं. जहां एक ओर इस फोन को खरीदने वालों की भारी भीड़ की फोटोज और वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहे हैं. इसी बीच अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इसमें एक फैन को iPhone 17 खरीदते हुए देखा जा सकता है. इसी दौरान फैन के Apple के CEO Tim Cook के साथ खास पल कैमरे में कैद हो जाते हैं.

iPhone 17 खरीदने गए शख्स का टिम कुक से सामना
इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है एक फैन iPhone 17 खरीदता है, लेकिन उसके सामने टिम कुक आ जाते हैं, जिनके सामने वह अपना अनबॉक्स करने लगते हैं और फोन उसके हाथ से गिर पड़ता है. अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजाक बनाना शुरू कर दिया है. कई लोगों का कहता है कि शख्स शायद टिम कुक के सामने iPhone का 'ड्रॉप टेस्ट' कर रहा था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने TikTok वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'ये तो बहुत शर्मनाक है.' वीडियो की शुरुआत एक टेक्स्ट से होती है जिसमें लिखा है, 'भाई ने Tim Cook के सामने ही iPhone 17 गिरा दिया.' वीडियो में देखा जा सकता है कि Primz नाम का एक कंटेंट क्रिएटर, Apple के CEO टिम कुक के सामने ही अपना नया iPhone खोलने लगता है. जैसे ही वो बॉक्स खोलता है फोन हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है. इसके बाद टिम कुक और वो शख्स दोनों तुरंत रिएक्ट करते हैं और मिलकर उस Cosmic Orange कलर वाले iPhone 17 को तुरंत उठा लेते हैं.

Fire Boltt के स्मार्च चश्मे की सनसनी, इसके AI फीचर्स उड़ा देंगे होश... जानें कीमत

शख्स ने नहीं लिया फोन पर टिम कुक का ऑटोग्राफ
उस शख्स ने फिर अपना iPhone टिम कुक को थमाया और उनसे ऑटोग्राफ की मांग करने लगा. ऐसे में टिम कुक पहले उसके फोन के बैक साइड में साइन करने लगते हैं, लेकिन तभी शख्स फोन को पलट देता है और कागज पर ऑटोग्राफ देने के लिए कहता है. इस वीडियो को कंटेंट क्रिएटर के ऑफिशियल पेज पर पोस्ट किया गया है. इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि ये मॉडल लेने के लिए उसे 15 घंटे तक लाइन में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा है.

iPhone 17 की चमक पर पड़ा दाग! नए मॉडल में दिखे खरोचों के निशान, मचा हड़कंप

लोगों ने बनाया वीडियो का मजाक
अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. कुछ लोगों ने इस वीडियो को काफी मस्ती-मजाक में लिया, जबकि कुछ लोगों ने शख्स की हरकत ऐतराज जताते हुए कहा कि उसे टिम कुक का ऑटोग्राफ कागज पर नहीं, सीधे फोन पर ही लेना चाहिए था. एक शख्स ने लिखा, 'सोचो, फोन गिराने के बाद भी अगर तुमने टिम कुक से iPhone पर साइन नहीं करवाया तो कितना अफसोस होगा. ये फोन बहुत कीमती हो सकता था. Apple के CEO का साइन किया गया पहला ऐसा iPhone होता जिसमें थोड़े बहुत स्क्रैच, निशान या खामियां होतीं, जिससे पता चलता कि ये असली है. खैर...'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे तो इसे देखकर खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है.' एक और यूजर ने लिखा, 'हद है... उसने ये टिम कुक के सामने ही कैसे कर दिया?' एक अन्य यूजर ने कहा, 'सच में ये वीडियो देखना भी मुश्किल हो रहा है.'

