Advertisement
trendingNow12998566
Hindi Newsटेक

गजब! एक्सीडेंट के बाद बेहोश शख्स के लिए Apple Watch ने बुलाई एम्बुलेंस, बेटे को भेजा अलर्ट –आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है…

Apple Watch Accident Detection: आज के डिजिटल दौर में जहां गैजेट्स को सिर्फ सुविधा का साधन माना जाता है वहीं Apple Watch ने एक बार फिर सबको गलत साबिक तक दिया है. एक बार फिर से  Apple Watch जीवनरक्षक डिवाइस बनी है. एक शख्स रोड एक्सीडेंट में बेहोश हो गया लेकिन उसकी स्मार्टवॉच ने फौरन एक्टिव होकर एम्बुलेंस को कॉल किया और बेटे को मैसेज भेजा– आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है…

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

 Apple Watch Saves Life: गैजेट्स पर अक्सर लोगों के बीच दूरी पैदा करने का आरोप लगता है, लेकिन अब यही डिजिटल डिवाइस लोगों की जान बचा रही है. जी हां आपने ठीक पढ़ा है. हर दिन होने वाले हजारों रोड एक्सीडेंट में जहां कुछ देर की देरी किसी की जान ले सकती है, ऐसे में एक स्मार्टवॉच ने वक्त रहते जान बचा ली. टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई यह खबर सबको खुश कर दी है. यह कमाल की है Apple Watch ने. जो सिर्फ फिटनेस ट्रैकर नहीं, बल्कि लाइफ सेविंग गैजेट भी साबित हो रही है. हाल ही में सामने आए एक मामले में Apple Watch ने एक शख्स के एक्सीडेंट के बाद खुद इमरजेंसी कॉल की लोकेशन शेयर की और बेटे को मैसेज भेजकर अलर्ट कर दिया. यह वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग अब  Apple Watch की तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अकेले कार चलाते समय एक गंभीर रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया. बेहोश होने के कारण वह मदद के लिए कॉल नहीं कर पा रहा था. तभी उसकी Apple Watch ने इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट करने और संभावित रूप से उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

दुर्घटना का पता लगाया, तुरंत मदद बुलाई
स्मार्टवॉच ने एक जोरदार टक्कर का अनुमान लगाया और उसके पल्स चेक की. इसके बाद ऐपल वॉच के फॉल डिटेक्शन फीचर ने दुर्घटना की सूचना घायल शख्स के परिवार वालों और इमरजेंसी सर्विस तक पहुंचाई. वॉच ने खुद से ही एक इमरजेंसी SOS कॉल किया जिसमें सर्विस को उसका सटीक GPS लोकेशन भेजा. सिर्फ यही नहीं ऐप्पल वॉच ने उसके बेटे को भी एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था-आपके पिता का एक्सीडेंट हुआ है. मैंने एक एम्बुलेंस को कॉल किया है और आपको भी क्योंकि आप उनकी इमरजेंसी लिस्ट में हैं. जब तक बेटा हादसे वाले जगह पर पहुंचता तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी और उसके पिता को पास के अस्पताल ले जाया जा चुका था. इस तरह उस व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सका.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने अंत में एक मैसेज लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान हो सकती है. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इसका उपयोग कैसे करते हैं.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp ने तोड़ दी मैसेजिंग की सीमा! थर्ड-पार्टी चैट सपोर्ट हुआ Live

इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं तारीफ
फिर क्या था, पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते हजारों यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी. एक व्यक्ति ने लिखा Apple Watch की 911/आपातकालीन सेवाओं को ऑटो-डायल करने और संपर्क अलर्ट करने की क्षमता ही इसकी सबसे खास फीचर है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि यह जानकर रोंगटे खड़े हो गए. यह अविश्वसनीय है कि घड़ी जैसा छोटा गैजेट सचमुच जान बचा सकता है. मैं ऐसी तकनीक के लिए आभारी हूं.

ये भी पढे़ंः क्या बंद हो रहा है Facebook का Like बटन? Meta ने 17 साल पुराने फीचर पर चलाया हथौड़ा!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Apple WatchApple Watch Saves LifeAccident detection feature

Trending news

डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, 5वें डॉक्‍टर को किया गया गिरफ्तार, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, 5वें डॉक्‍टर को किया गया गिरफ्तार, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'