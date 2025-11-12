गजब! एक्सीडेंट के बाद बेहोश शख्स के लिए Apple Watch ने बुलाई एम्बुलेंस, बेटे को भेजा अलर्ट –आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है…

Apple Watch Saves Life: गैजेट्स पर अक्सर लोगों के बीच दूरी पैदा करने का आरोप लगता है, लेकिन अब यही डिजिटल डिवाइस लोगों की जान बचा रही है. जी हां आपने ठीक पढ़ा है. हर दिन होने वाले हजारों रोड एक्सीडेंट में जहां कुछ देर की देरी किसी की जान ले सकती है, ऐसे में एक स्मार्टवॉच ने वक्त रहते जान बचा ली. टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई यह खबर सबको खुश कर दी है. यह कमाल की है Apple Watch ने. जो सिर्फ फिटनेस ट्रैकर नहीं, बल्कि लाइफ सेविंग गैजेट भी साबित हो रही है. हाल ही में सामने आए एक मामले में Apple Watch ने एक शख्स के एक्सीडेंट के बाद खुद इमरजेंसी कॉल की लोकेशन शेयर की और बेटे को मैसेज भेजकर अलर्ट कर दिया. यह वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग अब Apple Watch की तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अकेले कार चलाते समय एक गंभीर रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया. बेहोश होने के कारण वह मदद के लिए कॉल नहीं कर पा रहा था. तभी उसकी Apple Watch ने इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट करने और संभावित रूप से उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

दुर्घटना का पता लगाया, तुरंत मदद बुलाई

स्मार्टवॉच ने एक जोरदार टक्कर का अनुमान लगाया और उसके पल्स चेक की. इसके बाद ऐपल वॉच के फॉल डिटेक्शन फीचर ने दुर्घटना की सूचना घायल शख्स के परिवार वालों और इमरजेंसी सर्विस तक पहुंचाई. वॉच ने खुद से ही एक इमरजेंसी SOS कॉल किया जिसमें सर्विस को उसका सटीक GPS लोकेशन भेजा. सिर्फ यही नहीं ऐप्पल वॉच ने उसके बेटे को भी एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था-आपके पिता का एक्सीडेंट हुआ है. मैंने एक एम्बुलेंस को कॉल किया है और आपको भी क्योंकि आप उनकी इमरजेंसी लिस्ट में हैं. जब तक बेटा हादसे वाले जगह पर पहुंचता तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी और उसके पिता को पास के अस्पताल ले जाया जा चुका था. इस तरह उस व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सका.

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने अंत में एक मैसेज लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान हो सकती है. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इसका उपयोग कैसे करते हैं.

This person was in a serious accident. Fortunately, he was wearing an Apple Watch, which constantly monitors vital bodily functions such as blood pressure, pulse, and even falls. The watch automatically placed an emergency call to rescue its owner, pinpointing his location on a… pic.twitter.com/4sABkFrxSq — The Best (@Thebestfigen) November 10, 2025

इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं तारीफ

फिर क्या था, पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते हजारों यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी. एक व्यक्ति ने लिखा Apple Watch की 911/आपातकालीन सेवाओं को ऑटो-डायल करने और संपर्क अलर्ट करने की क्षमता ही इसकी सबसे खास फीचर है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि यह जानकर रोंगटे खड़े हो गए. यह अविश्वसनीय है कि घड़ी जैसा छोटा गैजेट सचमुच जान बचा सकता है. मैं ऐसी तकनीक के लिए आभारी हूं.

