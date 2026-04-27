'सर, आपके सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है...' बस इसी एक लाइन से शुरू हुआ खेल और लूट लिए 2 करोड़ से ज्यादा

SIM card misuse scam: मंगलुरु में 61 वर्षीय बुजुर्ग को 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर ठगों ने ₹2.07 करोड़ की चपत लगा दी. जालसाजों ने खुद को NIA और ED का अधिकारी बताकर पीड़ित पर नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद का झूठा आरोप लगाया और भारी दबाव में कई किश्तों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए.
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कर्नाटक के Mangaluru से एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है, जिसमें 61 साल के एक व्यक्ति से करीब ₹2.07 करोड़ की ठगी कर ली गई. यह मामला एक बेहद खतरनाक “डिजिटल अरेस्ट स्कैम” का उदाहरण है, जिसमें ठग खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं. इस घटना की शुरुआत 31 मार्च को हुई, जब पीड़ित को एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को “नेशनल डेटा प्रोटेक्शन सेंटर” का अधिकारी बताया और कहा कि पीड़ित की पहचान (ID) का गलत इस्तेमाल हुआ है. यह सुनकर पीड़ित घबरा गया और यहीं से ठगी का खेल शुरू हुआ.
ठगों ने दावा किया कि मुंबई में किसी व्यक्ति ने पीड़ित के ID से एक SIM कार्ड खरीदा है, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों में हो रहा है. इसमें धमकी भरे कॉल, अश्लील कंटेंट फैलाना और ड्रग्स तस्करी जैसी गंभीर बातें शामिल बताई गईं. इस तरह के आरोपों का मकसद सिर्फ डर पैदा करना होता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति बिना सोचे-समझे उनकी बातों में आ जाए.
इसके बाद ठगों ने कहा कि Mumbai के कोलाबा पुलिस स्टेशन में पीड़ित के खिलाफ 30 से 50 FIR दर्ज हैं. साथ ही उन्होंने National Investigation Agency (NIA) और Enforcement Directorate (ED) का नाम लेकर डराया. कुछ ही समय में पीड़ित को WhatsApp पर अलग-अलग नंबरों से कॉल आने लगे. कॉल करने वालों ने खुद को NIA अधिकारी बताया और “संदीप राव” और “मैथ्यू” जैसे नाम इस्तेमाल किए. उन्होंने पीड़ित से बायोडाटा और पर्सनल जानकारी भी मांगी, जिससे मामला और असली लगे.
ठगों ने धीरे-धीरे दबाव बढ़ाया और पीड़ित पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में उसे “बड़ा अपराधी” बताया गया है. यह तरीका “डिजिटल अरेस्ट स्कैम” की सबसे खतरनाक चाल होती है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस कराया जाता है कि वह किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गया है और तुरंत कार्रवाई जरूरी है. डर और जल्दबाजी में लोग गलती कर बैठते हैं.
लगातार दबाव और धमकियों के चलते पीड़ित ने 7 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में ₹2,07,04,600 ट्रांसफर कर दिए. यह ट्रांजैक्शन RTGS के जरिए कई किस्तों में किए गए. यह दिखाता है कि ठगों ने पीड़ित पर कितना ज्यादा मानसिक नियंत्रण बना लिया था. बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुका है, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
भारत में “डिजिटल अरेस्ट स्कैम” तेजी से बढ़ रहे हैं. ठग खुद को पुलिस या सरकारी एजेंसी बताकर लोगों को डराते हैं, नकली दस्तावेज दिखाते हैं और वीडियो कॉल तक करते हैं, ताकि सब कुछ असली लगे.
ऐसे मामलों से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है. किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करें, खासकर अगर वह खुद को सरकारी अधिकारी बताए. किसी भी कानूनी मामले की जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोत से ही जांचें. फोन या मैसेजिंग ऐप पर कभी भी अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल शेयर न करें. अगर कोई आपको डराकर या दबाव बनाकर पैसे ट्रांसफर करने को कहे, तो तुरंत मना करें और इसकी शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर करें.