घर बैठे ही बंद कर सकते हैं कार का इंजन, स्वदेशी Mappls देगा हर अलर्ट; गाड़ी चोरी होने से बचाएगा ये देसी तरीका!

स्वदेशी डिजिटल मैप ऐप Mappls इस समय खूब कमाल दिखा रही है. ऐसे में अब फिर से यह ऐप चर्चा में है, लेकिन इस बार यह अपने नए और कमाल के फीचर को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, जिससे आपकी कार चोरी होने का खतरा काफी कम हो जाएगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:17 PM IST
स्वदेशी कंपनी MapMyIndia के डिजिटल मैप ऐप Mappls को लेकर इस वक्त काफी चर्चा बनी हुई है. इस ऐप में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो हर दिन सड़क पर निकलने वाले लोगों के बहुत काम आने वाले हैं. इन्हीं में के बहुत काम फीचर है Immobiliser. ये एक फीचर आपकी कार चोरी होने से बचा सकता है. दरअसल, इस फीचर की मदद से आप इंजन को दूर से ही बंद कर सकते हैं. इससे चोरों के लिए गाड़ी को ले जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इंजन को बंद करने के लिए आपको सिर्फ एक पासवर्ड या OTP की जरूरत होती है, जिसे आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं.

GPS कार ट्रैकर करता है Mappls के साथ काम
Mappls की पेरेंट कंपनी MapMyIndia के पास बाजार में कई GPS कार ट्रैकर उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ मॉडल खासतौर पर कार चोरी से बचाव की सुविधा के साथ आते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ट्रैकर Mappls ऐप के साथ पूरी तरह से कंपेटेबल हैं. इसका मतलब है कि अगर यूजर इन ट्रैकर्स को अपनी कार में इंस्टॉल करवा लेता है, तो वह ऐप के जरिए घर बैठे इंजन को बंद कर सकता है. इस प्रोसेस के जरिए फ्यूल की सप्लाई भी रोकी जा सकती है.

कारों में अब मिलता है Immobiliser
आज की एडवांस कारों में एक स्मार्ट सुरक्षा टेक्नोलॉजी शामिल होती है जिसे Immobiliser कहा जाता है. यह सिस्टम इंजन को तब तक स्टार्ट नहीं होने देता जब तक कि सही चाबी इस्तेमाल न की जाए. दरअसल, कार की चाबी में एक खास ट्रांसपोंडर चिप होती है, जो इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) से सिग्नल के जरिए जुड़ी रहती है. अगर ECU को मान्य सिग्नल नहीं मिलता तो इंजन चालू ही नहीं होता, जिससे गाड़ी को स्टार्ट करना नामुमकिन हो जाता है.

ट्रांसपोंडर चिप- ट्रांसपोंडर चिप एक छोटी लेकिन बहुत खास टेक्नोलॉजी होती है, जो कार की चाबी में लगी रहती है. जब चाबी को इग्निशन में डाला जाता है, तो यह चिप एक यूनिक कोड जनरेट करके सीधे इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) तक भेज देती है.

वेरिफिकेशन जरूरी- इस प्रक्रिया में ECU उस स्पेशल कोड को वेरिफाई करता है जो ट्रांसपोंडर चिप द्वारा भेजा गया होता है. अगर ECU को यह कोड वैध लगता है, तो वह इंजन को स्टार्ट करने की अनुमति दे देता है. इस तरह से यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत चाबी से ही गाड़ी चालू हो सके.

कोड में गलती- अगर कोड गलत होता है या ECU तक उसका सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता, तो इंजन कंट्रोल यूनिट फ्यूल सप्लाई को तुरंत रोक देता है. ऐसे में इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता और गाड़ी चलाना असंभव हो जाता है. यही वजह है कि इस तकनीक की मदद से वाहन चोरी की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है.

ऐसे मजबूत होगी सुरक्षा
आप अपनी गाड़ी में Mappls या दूसरे किसी भी ब्रांड का GPS ट्रैकर लगवाकर सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं. यह ट्रैकर Immobiliser तकनीक के साथ मिलकर काम करता है, जिससे वाहन को चोरी से बचाना और भी आसान हो जाता है. जब जरूरत हो, ट्रैकर एक स्पेशल कमांड इम्मोबिलाइजर को भेजता है, जिसके बाद इंजन, फ्यूल सप्लाई और स्टार्टर की क्रियाशीलता बंद हो जाती है.

Mappls GPS ट्रैकर के यूजर्स को मिलेगी लाइव डिटेल्स
Mappls GPS ट्रैकर का इस्तेमाल करने पर आपको अपने मोबाइल ऐप पर गाड़ी की लोकेशन और इंजन की स्थिति की लाइव जानकारी मिलती रहती है. अगर कोई शख्स बिना अनुमति के कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐप तुरंत आपको एक अलर्ट भेजता है, जिससे आप समय रहते जरूरी कदम उठा सकते हैं. इस तरह GPS ट्रैकर और इम्मोबिलाइजर की संयुक्त तकनीक आपकी कार को एक मजबूत सुरक्षा कवच देती है और चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Mappls मोबाइल ऐप के जरिए यूजर को GPS ट्रैकर का पूरा एक्सेस मिलता है. इस ट्रैकर की मदद से आप अपनी कार की लोकेशन को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं. जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, ऐप पर तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे आपको तुरंत जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी चालू हुई है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

