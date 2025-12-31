Advertisement
trendingNow13059265
Hindi Newsटेकमेट्रो-बस के चक्कर में अब नहीं होगी देरी! Mappls के नए स्वदेशी फीचर ने मचाया गदर, Google Maps की होगी छुट्टी?

मेट्रो-बस के चक्कर में अब नहीं होगी देरी! Mappls के नए स्वदेशी फीचर ने मचाया गदर, Google Maps की होगी छुट्टी?

Mappls App New Feature: क्या आप भी मेट्रो, बस और ट्रेन के रूट चेक करने के लिए बार-बार अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो अब आपको एक ही ऐप पर सारी जानकारी मिलेगी. सबसे खास बात यह है कि यह ऐप पूरी तरह से भारत में ही बना हुआ है. नाम है Mappls. इस भारतीय ऐप ने एक ऐसा सुपर फीचर लाया है जो आपके सफर का अंदाज बदल देगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेट्रो-बस के चक्कर में अब नहीं होगी देरी! Mappls के नए स्वदेशी फीचर ने मचाया गदर, Google Maps की होगी छुट्टी?

Mappls App New Feature: Google Maps की परेशानी अब बढ़ने वाली है. भारत का स्वदेशी मैपिंग ऐप Mappls अब भारतीय यूजर्स के सफर को पूरी तरह बदने की तैयार कर लिया है. भारत में ही तैयार हुए Mappls ने ऐसा कमाल का फीचल लॉन्च कर दिया है जिससे अब एक ही जगह मेट्रो और रेल जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की पूरी जानकारी मिल सकेगी. यह नया फीचर न सिर्फ सफर की प्लानिंग को आसान बनाएगा बल्कि शहरी यात्रियों के लिए नेविगेशन का एक्सपीरियंस भी पहले से कहीं ज्यादा ज्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक बना देगा.

भारत का अपना डिजिटल मैपिंग और नेविगेशन सर्विस MapMyIndia यानी Mappls ने अपने ऐप में एक बड़ा अपडेट अब जारी कर दिया है. इस नए फीचर के आने से अब लोगों को अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए अलग-अलग ऐप्स के चक्कर लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स (Multimodal Public Transport Routes) नाम से नया फीचर ऐप में ला दिया है जो मेट्रो, रेल और बस रूट की सही जानकारी सीधे ऐप पर ही उपलब्ध कराएगा.

जान लीजिए इस नए फीचर की खासियत
इस नए अपडेट के साथ Mappls अब केवल प्राइवेट नेविगेशन ऐप से कहीं आगे निकलकर एक कम्प्लीट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में आ गया है. अब यूजर्स को एक ही स्क्रीन पर यह दिखेगा कि उन्हें कहां से बस पकड़नी है, कहां मेट्रो बदलनी है और कौन सा स्टेशन उनके सबसे पास है. इस नए फीचर के पीछे कंपनी का मकसद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर सड़कों पर ट्रैफिक कम करना.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी इन शहरों में शुरू हुई सर्विस
शुरुआती चरण में यह सुविधा देश के बड़े शहरों में लाइव कर दी है, इनमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर और कोच्चि, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जयपुर.

इन लोगों को अभी करना होगा इंतजार
MapMyIndia के को-फाउंडर राकेश वर्मा के मुताबिक यह नया फीचर अभी iOS यानी आईफोन और Web वर्जन पर लाइव किया गया है. एंड्रॉयड यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा बहुत ही जल्द कपनी इसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बी रोलआउट करेगी.

ये भी पढ़ेंः ट्रंप के एक फैसले ने बदली तस्वीर! भारतीयों की चमकी किस्मत; भारत में मिल रही है नौकरी

4 करोड़ से ज्यादा हैं यूजर्स
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फिलहाल भारतीय ऐप Mappls के 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं. टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट के साथ अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी जुड़ने से यह ऐप Google Maps को कड़ी टक्कर दे रहा है.

ये भी पढ़ेंः AI के आगे बेबस हुई दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी! ऑनलाइन परीक्षाओं पर लगाया बैन

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Mappls App New FeatureGoogle Maps vs Mappls India

Trending news

80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती