मेट्रो-बस के चक्कर में अब नहीं होगी देरी! Mappls के नए स्वदेशी फीचर ने मचाया गदर, Google Maps की होगी छुट्टी?

Mappls App New Feature: क्या आप भी मेट्रो, बस और ट्रेन के रूट चेक करने के लिए बार-बार अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो अब आपको एक ही ऐप पर सारी जानकारी मिलेगी. सबसे खास बात यह है कि यह ऐप पूरी तरह से भारत में ही बना हुआ है. नाम है Mappls. इस भारतीय ऐप ने एक ऐसा सुपर फीचर लाया है जो आपके सफर का अंदाज बदल देगा.
Trending Photos
Mappls App New Feature: Google Maps की परेशानी अब बढ़ने वाली है. भारत का स्वदेशी मैपिंग ऐप Mappls अब भारतीय यूजर्स के सफर को पूरी तरह बदने की तैयार कर लिया है. भारत में ही तैयार हुए Mappls ने ऐसा कमाल का फीचल लॉन्च कर दिया है जिससे अब एक ही जगह मेट्रो और रेल जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की पूरी जानकारी मिल सकेगी. यह नया फीचर न सिर्फ सफर की प्लानिंग को आसान बनाएगा बल्कि शहरी यात्रियों के लिए नेविगेशन का एक्सपीरियंस भी पहले से कहीं ज्यादा ज्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक बना देगा.
भारत का अपना डिजिटल मैपिंग और नेविगेशन सर्विस MapMyIndia यानी Mappls ने अपने ऐप में एक बड़ा अपडेट अब जारी कर दिया है. इस नए फीचर के आने से अब लोगों को अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए अलग-अलग ऐप्स के चक्कर लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने मल्टीमॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स (Multimodal Public Transport Routes) नाम से नया फीचर ऐप में ला दिया है जो मेट्रो, रेल और बस रूट की सही जानकारी सीधे ऐप पर ही उपलब्ध कराएगा.
जान लीजिए इस नए फीचर की खासियत
इस नए अपडेट के साथ Mappls अब केवल प्राइवेट नेविगेशन ऐप से कहीं आगे निकलकर एक कम्प्लीट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में आ गया है. अब यूजर्स को एक ही स्क्रीन पर यह दिखेगा कि उन्हें कहां से बस पकड़नी है, कहां मेट्रो बदलनी है और कौन सा स्टेशन उनके सबसे पास है. इस नए फीचर के पीछे कंपनी का मकसद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर सड़कों पर ट्रैफिक कम करना.
अभी इन शहरों में शुरू हुई सर्विस
शुरुआती चरण में यह सुविधा देश के बड़े शहरों में लाइव कर दी है, इनमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर और कोच्चि, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जयपुर.
इन लोगों को अभी करना होगा इंतजार
MapMyIndia के को-फाउंडर राकेश वर्मा के मुताबिक यह नया फीचर अभी iOS यानी आईफोन और Web वर्जन पर लाइव किया गया है. एंड्रॉयड यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा बहुत ही जल्द कपनी इसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बी रोलआउट करेगी.
ये भी पढ़ेंः ट्रंप के एक फैसले ने बदली तस्वीर! भारतीयों की चमकी किस्मत; भारत में मिल रही है नौकरी
4 करोड़ से ज्यादा हैं यूजर्स
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फिलहाल भारतीय ऐप Mappls के 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं. टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट के साथ अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी जुड़ने से यह ऐप Google Maps को कड़ी टक्कर दे रहा है.
ये भी पढ़ेंः AI के आगे बेबस हुई दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी! ऑनलाइन परीक्षाओं पर लगाया बैन