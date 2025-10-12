Advertisement
अब नहीं पड़ेगी Google Map की जरूरत! स्वदेशी ऐप Mappls बनाएगा सफर आसान, खूबियां कर देंगी हैरान

Google Map की वजह से आज हम किसी भी सफर के लिए निकल सकते हैं. लेकिन अब भारत इसका कॉम्पिटिटर ले आया है, जिसे Mappls नाम दिया गया है. चलिए जानते हैं यह कैसे करता है काम.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:43 PM IST
आज के वक्त में हमें कहीं जाना हो, रास्ता पता करना हो या हम कोई रास्ता भूल गए हो, तो ऐसे में Google Maps बहुत काम आता है. इस ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर हम सही लोकेशन तक पहुंच जाते हैं. लेकिन अब इस ऐप की जगह लेने आ गई है स्वदेशी ऐप Mappls. यह भारत का नेविगेशन ऐप है. इसे MapMyIndia ने तैयार किया है. यह ऐप बिल्कुल गूगल मैप की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इस ऐप को भारत के लोगों की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है.

प्राइवेसी का रखता है ध्यान
किसी भी विदेशी ऐप का इस्तेमाल करने पर सबसे ज्यादा डर होता है कि कहीं ऐप के जरिए हमारी प्राइवेसी पर खतरा न खड़ा हो जाए. लेकिन स्वदेशी ऐप Mappls के साथ यह खतरा नहीं रहता. क्योंकि इसका सारा डेटा भारत में ही स्टोर होता है. ऐसे में सिक्योरिटी और यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है.

iPhone 16 Pro का प्राइस क्रैश! ₹50,000 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, टूट पड़े ग्राहक 

भारत के सभी रास्तों को समझता है Mappls
Mappls देशभर में मौजूद हर सड़क और रास्तों को बहुत अच्छी तरह समझता है. वहीं, इसके फीचर्स नेविगेशन को आसान बना देते हैं. हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप को लेकर काफी तारीफें की थीं. साथ ही, उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा कि था कि यह स्वदेशी तकनीक का सफल उदाहरण है.

ऐप में मौजूद हैं ये फीचर्स
इस मैपल्स ऐप में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो यूजर्स के बहुत काम आने वाले हैं. इसमें लाइव ट्रैफिक सिग्नल टाइमर, जंक्शन व्यू और रीजनल लैंग्वेस सपोर्ट जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से यह बाकी सभी ग्लोबल ऐप्स से अलग बनता है. चलिए डिटेल में जानते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में.

Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत हुई आधी, यहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट

खास हैं ये फीचर्स
1. यह फीचर ट्रैफिक सिग्नल के टाइम को दिखाता है. जब भी आप किसी सिग्नल पर पहुंचेंगे तो यह फीचर आपको बताएगा किस कितनी देर में सिग्नल ग्रीन होने वाला है.

2. Mappls नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के साथ मिलकर काम करता है. इस फीचर में आपको आपके रास्ते में आने वाले टोल प्लाजा और उनकी कीमतों के बारे में जानकारी मिलेगी. इसके अलावा यह फीचर आपको Toll Free रास्तों के बारे में जानकारी देगा, जिससे आपका टाइम और पैसा बचेगा.

3. जब आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो यह फीचर आपकी सही फ्लोर या शॉप तक पहुंचने में मदद करता है.

4. इस स्वदेशी ऐप का सबसे खास फीचर बनाया गया है 3D जंक्शन व्यू का. यह भारत की मु्श्किल सड़कों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. इस फीचर के जरिए आपको बिल्कुल 3D अंदाज में रियलिस्टिक व्यू नजर आता है.

5. Mappls ऐप आप ही की भाषा में आपको सर्विस देता है. यानी आप इससे हिंदी, तमिल, तेलुगु, और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी नेविगेशन पूछ सकते हैं.

6. Mappls को ऑफलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका ऑफलाइन फीचर यह सुनिश्चित करता है कि इंटरनेट न होने पर भी आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं.

7. अब चाहें तो ऐप पर अपनी सहुलियत के मुताबिक अपने रूट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. ऐसे में आप खुद ही Toll Free रूट भी चुन सकते हैं.

8. Mappls में यूजर्स को अपनी रियल टाइम लोकेशन शेयर करने की भी सुविधा देता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

Google Mapmappls

