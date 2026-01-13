Advertisement
टेकबस-मेट्रो-ट्रेन... सब एक ऐप में! Mappls का नया ऑल-इन-वन फीचर लॉन्च; Google Maps के छूट जाएंगे पसीने

बस-मेट्रो-ट्रेन... सब एक ऐप में! Mappls का नया 'ऑल-इन-वन' फीचर लॉन्च; Google Maps के छूट जाएंगे पसीने

अब Mappls ऐप मल्टीमोडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूटिंग को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि यूजर अब बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन और पैदल चलने वाले हिस्सों को जोड़कर पूरा सफर एक ही रूट में देख सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:12 AM IST
Mappls MapMyIndia ने अपने कंज्यूमर ऐप में एक नया और बेहद काम का फीचर जोड़ दिया है, जो खासतौर पर रोजाना शहर में सफर करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है. अब Mappls ऐप मल्टीमोडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूटिंग को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि यूजर अब बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन और पैदल चलने वाले हिस्सों को जोड़कर पूरा सफर एक ही रूट में देख सकते हैं. इस अपडेट का मकसद शहर में सफर प्लान करते समय बार-बार अलग-अलग ऐप्स बदलने की परेशानी को खत्म करना है.

एक ही सफर में कई साधनों की प्लानिंग
कंपनी के मुताबिक ज्यादातर शहरी यात्राएं किसी एक ट्रांसपोर्ट मोड पर निर्भर नहीं होतीं. आमतौर पर लोगों को पहले पैदल चलना पड़ता है, फिर बस लेनी होती है, उसके बाद मेट्रो या ट्रेन और फिर आख़िर में दोबारा पैदल चलना होता है. नया मल्टीमोडल रूटिंग सिस्टम इसी हकीकत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Mappls ऐप अब आपकी यात्रा के हर हिस्से को शुरुआती पॉइंट से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक एक साथ मैप करता है, जिससे पूरा सफर समझना आसान हो जाता है.

मल्टीमोडल रूटिंग यूजर को क्या सुविधा देता है
इस नए अपडेट के बाद यूजर किसी भी डेस्टिनेशन को सर्च कर सकते हैं और उन्हें एक ऐसा रूट मिलेगा जिसमें बस, मेट्रो, ट्रेन और वॉकिंग से जुड़े सभी विकल्प एक-दूसरे से जुड़े हुए दिखेंगे. ऐप इंटरचेंज पॉइंट्स, स्टेशन लेवल की जानकारी और स्टॉप्स के बीच पैदल चलने के रास्ते भी साफ-साफ दिखाता है. इससे यात्रियों को हर स्टेज पर यह समझने में मदद मिलती है कि कहां उतरना है, कहां बदलना है और अगला साधन कैसे पकड़ना है, बिना खुद से हर हिस्सा प्लान किए.

डिटेल्ड मैपिंग से आसान बना सफर
Mappls का यह रूटिंग सिस्टम स्टॉप्स, स्टेशन और इंटरचेंज की डिटेल्ड मैपिंग पर आधारित है. पूरे सफर को एक ही स्क्रीन पर दिखाकर ऐप उस कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश करता है, जो अक्सर अलग-अलग ट्रांसपोर्ट ऐप्स या साधारण मैप्स इस्तेमाल करने पर होती है. इस फीचर से खासतौर पर नए रूट पर सफर करने वाले या रोजाना भीड़भाड़ वाले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जूझने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है.

लॉन्च के समय किन शहरों में मिलेगा फीचर
शुरुआत में यह मल्टीमोडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूटिंग फीचर भारत के कई बड़े शहरों में उपलब्ध कराया गया है. इनमें दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर, पटना, लखनऊ, कानपुर, आगरा, जयपुर, कोच्चि और भोपाल शामिल हैं. Mappls ने फिलहाल नए शहरों को जोड़ने की कोई तय टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जैसे-जैसे नया डेटा जुड़ेगा, यह फीचर और शहरों तक पहुंचेगा.

रोजाना सफर करने वालों पर फोकस
Mappls इस अपडेट को कभी-कभार ट्रैवल करने वालों के बजाय रोजमर्रा की शहर की जिंदगी के लिए बना टूल बता रहा है. इंटरचेंज और सही रूट को लेकर जो अनिश्चितता रहती है, उसे कम करके यह फीचर रोज के यात्रियों को ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से सफर करने में मदद करेगा. यह मल्टीमोडल रूटिंग फीचर अब सपोर्टेड शहरों में Mappls ऐप के लेटेस्ट वर्जन पर लाइव है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Google MapsmapplsMappls app update 2026

