मार्क जुकरबर्ग का बड़ा एक्शन: वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर देकर एक झटके में 8,000 लोगों को निकाला! अब मैनेजर्स...

Meta layoffs 2026: Meta ने एक बार फिर बड़े स्तर पर छंटनी की है. कंपनी अपने करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों यानी लगभग 8,000 लोगों को नौकरी से निकाल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे पहले सिंगापुर ऑफिस के कर्मचारियों को सुबह 4 बजे ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी गई.
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Meta layoffs 2026: टेक जगत से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने एक ही झटके में 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. लेकिन ट्विस्ट सिर्फ इतना नहीं है! कर्मचारियों को इतने बड़े स्तर की छंटनी की भनक भी नहीं लग पाई. मेटा ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा और फिर सुबह 4 बजे एक ईमेल भेजकर उनका पत्ता साफ कर दिया गया.
Meta ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में एक बार फिर छंटनी कर दी है. इस बार कंपनी अपने कुल कर्मचारियों के लगभग 10 प्रतिशत यानी करीब 8,000 लोगों को नौकरी से निकाल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को सूचित करना शुरू कर दिया है, जिसमें सिंगापुर टीम को सबसे पहले यह झटका लगा है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने सिंगापुर हब के कर्मचारियों को भारत के समय के अनुसार रात 1:30 बजे और वहां के समय अनुसार सुबह 4 बजे ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी. अलग-अलग टाइम जोन के हिसाब से कर्मचारियों को ईमेल भेजे जा रहे हैं. कंपनी ने अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरेय क्षेत्रों के स्टाफ को आज घर से ही काम करने के लिए कहा है.
मेटा की चीफ पीपुल ऑफिसर जेनेल गेल के एक इंटरनल मेमो के अनुसार 8,000 कर्मचारियों को निकालने के साथ ही, कंपनी करीब 7,000 कर्मचारियों को नई AI-नेगेटिव टीमों में शिफ्ट करेगी. अब मेटा का फोकस छोटी टीमों पर है, जिसके चलते मैनेजर्स के पदों को कट किया जा रहा है. इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीमों पर पड़ने की संभावना है. इतना ही नहीं इसके साथ ही मेटा ने 6,000 खाली पदों को भी बंद कर दिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा ने बीते महीने ही 8,000 नौकरियां कट करने की बात कही थी, जिससे कर्मचारियों में काफी असुरक्षा और चिंता का माहौल था. वहीं हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार अब मेटा एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है जो AI को ट्रेन करने के लिए कर्मचारियों के माउस मूवमेंट और टाइपिंग को ट्रैक करता है. कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया और 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस ट्रैकिंग को रोकने के लिए एक याचिका पर साइन भी किए हैं.
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मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा, गूगल और OpenAI जैसे कंपनियों को टक्कर देने के लिए इस साल AI में अरबों डॉलर निवेश करने की प्लानिंग में है. कंपनी ने बताया कि वह इस साल 125 बिलियन डॉलर से 145 बिलियन डॉलर खर्च करने का प्लान बना रही है, जिसका बड़ा हिस्सा AI पर जाएगा.
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