AI की दुनिया का बादशाह बनने चले थे Mark Zuckerberg, अपनी ही टीम ने दिया झटका! Meta में क्यों लगी इस्तीफों की झड़ी

Meta के CEO Mark Zuckerberg भी AI की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने कुछ वक्त पहले ही एक सुपरइंटेलिजेंस AI लैब तैयार की थी, जिसे तैयार करने के लिए उन्होंने अरबों डॉलर खर्च कर दिए. यहां उन्होंने दुनियाभर के मशहूर AI एक्सपर्ट्स को हायर किया, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनकी इस स्पेशल लैब से कई बड़े AI एक्सपर्ट्स ने इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इन लोगों के जाने के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं. वहीं, इस वजह से यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या Meta जैसी बड़ी कंपनी टॉप लेवल के AI टैलेंट को अपने साथ बनाए रखने में सक्षम है?

सामने आई ये वजह

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Meta कंपनी में चल रही ये परेशानियां उस वक्त से सामने आने लगीं जब से OpenAI के ChatGPT के को-क्रिएटर Shengjia Zhao कंपनी में शामिल हुए. रिपोर्ट्स की मानें तो Zhao के Meta जॉइन करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें कंपनी छोड़ने की धमकी मिली थी और कहा गया कि वे अपने पुराने ऑफिस OpenAI वापस चले जाएं. बताया जाता है कि इस धमकी के बाद तो उन्होंने OpenAI दोबारा जॉइन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर दिए थे. ऐसे हालात संभालते हुए Meta ने उन्हें तुरंत एक बड़ी पोस्ट Chief AI Scientist दे दी, ताकि वे कंपनी में बने रहें.

ये भी हो सकता है कारण

रिपोर्ट के मुताबिक, Meta में हाल ही में शामिल हुए कुछ नए AI एक्सपर्ट्स ने कुछ वक्त में ही कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया. इस मामले से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि कई नए कर्मचारियों की ब्यूरोक्रेसी और आपस में एक दूसरे के साथ ही कॉम्पीटिशन कराए जाने की वजह से काफी झुंझलाहट हुई. यहां तक कि जॉइनिंग के दौरान उनसे जिस कंप्यूटिंग पावर का वादा किया गया था उसे पाने के लिए भी उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा. दूसरी ओर Meta का कहना है कि उसकी नई AI लैब में हर रिसर्चर को जितनी कंप्यूटिंग पावर मिलती है वो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया का पहला AI Chef, अब खाना भी होगा टेक्नोलॉजी से तैयार; दिखेगी भविष्य की झलक

इस वजह का भी लगाया जा रहा अंदाजा

एक और बड़ी वजह जो Meta में तनाव का कारण मानी जा रही है वो है, Scale AI के को-फाउंडर और पूर्व CEO Alexandr Wang का बर्ताव. बता दें इस साल की शुरुआत में ही Mark Zuckerberg ने लगभग 14.3 अरब डॉलर की डील के साथ Wang को अपनी कंपनी में शामिल किया था. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, Wang को किसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में टीम को मैनेज करने का ज्यादा अनुभव नहीं है.

Meta में काम का तरीका है अलग

रिपोर्ट के मुताबिक, Alexandr Wang और Scale AI से आए बाकी कुछ पुराने कर्मचारियों को Meta के अलग काम को समझने में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं. एक ओर Scale जैसी स्टार्टअप कंपनी में लोग सीधे तौर पर रेवेन्यू जनरेट करने पर काम किया जाता था, लेकिन Meta में काम का स्टाइल काफी अलग और नया है.

UPI से बिना इंटरनेट भी हो सकती है पेमेंट, ये सीक्रेट तरीका उड़ा देगा होश

मार्क जुकरबर्ग के लिए कैसे हो सकती है मुसीबत

एक के बाद एक मेटा का साथ छोड़ रहे कर्मचारियों का इस्तीफा मार्क जुकरबर्ग के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है. वह Meta के पिछले 20 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव लाने की कोशिश जुटे हैं. AI की दुनिया में आगे निकलने की दौड़ में Zuckerberg अब अपने पुराने भरोसेमंद साथियों पर निर्भर होने की बजाय, कुछ नए और युवा अधिकारियों को कंपनी में बड़ी ज़िम्मेदारियां सौंप रहे हैं, जो कंपनी को आगे ल जाने का काम करेंगे.