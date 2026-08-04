8000 लोगों को निकाला, AI पर पानी की तरह बहाए ₹12 लाख करोड़ और बोले- 'AI तो नौकरियां दे रहा है'! मार्के जुकरबर्ग के इस बयान पर मचा बवंडर

टेक दुनिया में इन दिनों एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है. एक तरफ टेक कंपनियां हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके मालिक दावा कर रहे हैं कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से नौकरियां बढ़ रही हैं. ऐसा ही एक सनसनीखेज बयान मेटा (Meta) के CEO मार्क जुकरबर्ग ने दिया है. हाल ही में 8,000 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जुकरबर्ग ने दावा किया है कि AI ने नेट (net) नौकरियों में बढ़ोतरी की है. उनके इस बयान के बाद टेक जगत और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई AI नौकरियां दे रहा है या फिर यह सिर्फ कंपनियों का अपना फायदा छिपाने का एक तरीका है.
वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि AI के कारण नौकरियां खत्म होने का जो डर लोगों में था, वैसा कुछ नहीं हुआ है. उनका कहना है कि AI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बहुत सारे काम की जरूरत है, जिससे बड़े पैमाने पर नई नौकरियां पैदा हो रही हैं. जुकरबर्ग के मुताबिक डेटा सेंटर बनाने से लेकर बिजली और कूलिंग सिस्टम संभालने तक हर जगह नए लोगों की जरूरत पड़ रही है.
जुकरबर्ग का यह दावा तब आया है जब मेटा ने मई महीने में ही अपने 8,000 कर्मचारियों (कुल वर्कफोर्स का 10%) को नौकरी से निकाल दिया. इसके अलावा 7,000 कर्मचारियों को जबरन AI प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर कर दिया गया. मेटा साल 2026 में AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर $130 बिलियन से $145 बिलियन (लगभग 11 से 12 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने जा रही है. यह खर्च पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है.
जुकरबर्ग जिन नौकरियों की बात कर रहे हैं, वे मेटा के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नहीं हैं. वे नौकरियां डेटा सेंटर बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियन और कूलिंग इंजीनियरों की हैं. मेटा दुनिया भर में 32 बड़े डेटा सेंटर चला रही है और अपनी कंप्यूटिंग पावर को 14 गीगावाट तक ले जाने का प्लान बना रही है. यानी टेक जॉब्स खत्म हो रही हैं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अस्थायी काम मिल रहा है.
मेटा के अंदर का माहौल बहुत खराब रहा है. कर्मचारियों को सिंगापुर में सुबह 4 बजे ईमेल भेजकर नौकरी से निकालने की जानकारी दी गई. विदाई के वक्त कर्मचारियों ने एक-दूसरे को 'सलाद इमोजी' भेजकर सैल्यूट किया. इतना ही नहीं, कंपनी में एक ऐसा ट्रैकिंग प्रोग्राम लाया गया जो लैपटॉप के कीबोर्ड और माउस की मूवमेंट रिकॉर्ड करता है ताकि AI मॉडल को ट्रेन किया जा सके. 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने इसके खिलाफ याचिका भी दी थी.
अनाप-शनाप खर्च के कारण मेटा का फ्री कैश फ्लो 91 प्रतिशत घटकर 784 मिलियन डॉलर रह गया, जो पिछले कुछ सालों में सबसे कम है. रेवेन्यू 28% बढ़कर $60.8 बिलियन होने के बावजूद मेटा के शेयर्स में 10% की गिरावट आई है. निवेशक सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करके आखिरकार कंपनी को क्या मिल रहा है. हालांकि जुकरबर्ग का मानना है कि जो आज AI में इन्वेस्ट करेगा, वही भविष्य में राज करेगा.