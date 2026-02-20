Advertisement
कोर्ट में हुए मार्क जुकरबर्ग से तीखे सवाल! वकील ने पूछा- क्या आप बच्चों को इंस्टाग्राम का आदी बना रहे हैं? जानिए CEO का जवाब

कोर्ट में हुए मार्क जुकरबर्ग से तीखे सवाल! वकील ने पूछा- क्या आप बच्चों को इंस्टाग्राम का आदी बना रहे हैं? जानिए CEO का जवाब

अदालत में Mark Zuckerberg से काफी टफ सवाल पूछे गए. मामला यह है कि क्या सोशल मीडिया ऐप्स को जानबूझकर इस तरह बनाया गया था कि बच्चे और टीनेजर्स उन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं.  वकीलों ने सीधे पूछा कि क्या Meta चाहता था कि लोग उसके ऐप्स के आदी बन जाएं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:28 PM IST
कोर्ट में हुए मार्क जुकरबर्ग से तीखे सवाल! वकील ने पूछा- क्या आप बच्चों को इंस्टाग्राम का आदी बना रहे हैं? जानिए CEO का जवाब

इस हफ्ते लॉस एंजेलिस की अदालत में Mark Zuckerberg से काफी टफ सवाल पूछे गए. मामला यह है कि क्या सोशल मीडिया ऐप्स को जानबूझकर इस तरह बनाया गया था कि बच्चे और टीनेजर्स उन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं. कोर्ट में Instagram की एक इंटरनल प्रेजेंटेशन दिखाई गई, जिसमें बताया गया था कि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टीनेजर्स को कैसे लाया जाए. वकीलों ने सीधे पूछा कि क्या Meta चाहता था कि लोग उसके ऐप्स के आदी बन जाएं.

जवाब में जुकरबर्ग ने कहा कि उनका फोकस एक ऐसी कम्युनिटी बनाने पर है जो लंबे समय तक टिके. उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज लोगों के लिए सही नहीं है, तो वे कुछ समय तो ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ऐप छोड़ देंगे. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका मकसद लोगों का हर महीने ज्यादा से ज्यादा टाइम खींचना नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई चीज एडिक्टिव हो तो लोग उसे ज्यादा यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता यह बात यहां लागू होती है.

क्या है पूरा सोशल मीडिया केस?
यह मामला 1,600 से ज्यादा लोगों की तरफ से दायर मुकदमों का हिस्सा है. इनमें परिवार और स्कूल जिले शामिल हैं. आरोप है कि Instagram, YouTube, TikTok और Snap Inc. जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे फीचर्स बनाए जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं. कुछ मामलों में यह भी दावा किया गया कि कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल डिप्रेशन और एंग्जायटी बढ़ाने का कारण बना. TikTok और Snap पहले एक वादी के साथ समझौता भी कर चुके हैं.

13 साल से कम उम्र के यूजर्स पर सवाल
कोर्ट में यह भी सामने आया कि अमेरिका में करीब 40 लाख बच्चे, जिनकी उम्र 13 साल से कम है, Instagram यूज कर रहे हैं. इस पर जुकरबर्ग ने कहा कि कुछ बच्चे अपनी उम्र गलत बताते हैं. लेकिन जब ऐसे अकाउंट्स की पहचान होती है, तो उन्हें हटा दिया जाता है. उन्होंने बताया कि Instagram ने 2019 के अंत में साइन-अप के समय जन्मतिथि देना अनिवार्य किया था.

परिवारों का गुस्सा
सोशल मीडिया विक्टिम्स लॉ सेंटर के वकील मैट बर्गमैन ने कहा कि यह गवाही उन परिवारों के लिए बहुत अहम है, जो सालों से जवाब मांग रहे हैं. उनका कहना है कि ग्रोथ और प्रॉफिट से पहले बच्चों की सेफ्टी आनी चाहिए. अदालत के बाहर कुछ माता-पिता ने कहा कि जुकरबर्ग के जवाब से उन्हें ज्यादा संतोष नहीं मिला.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

Mark ZuckerbergMeta lawsuitInstagram teenage

