Mark Zuckerberg ने भविष्यवाणी कर इस सेक्टर में काम करने वालों की उड़ाई नींद; Ai से नौकरी जाना तय!

AIReplace Jobs: एआई की मदद से कई कामों को आसानी से किया जा सकता है. फोटो को वीडियो में बदलने के अलावा, फोटो जनरेट भी किए जा सकते हैं. इसके अलावा किसी भी विषय में जानकारी भी AIसे ली जा सकती है. AI(Artificial Intelligence) आज के समय की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है. वहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की AI ने नींद उड़ा दी है.

दरअसल, मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) की माने तो AIकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नौकरी खतरे में पड़ सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भविष्य में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम की जगह ले सकता है. इसकी संभावित समयसीमा के बारे में मार्क जुकरबर्ग ने भविष्यवाणी की है.

मेटा के Llama प्रोजेक्ट की कोडिंग करेगा AI

एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान ज़ुकरबर्ग ने कहा कि आने वाले 12 से 18 महीनों में उनकी कंपनी मेटा के ‘Llama प्रोजेक्ट’ का अधिकांश कोड AIलिखेगा. उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन डेवलपर की तरह AIपहले ही परफॉर्म कर रहा है. ऐसे में AIकोड के हिस्सों को खुद पूरा करने में सक्षम है.

Meta CEO, Mark Zuckerberg:

"within 12-18 months, most of the code is written by AI"

It won’t just be autocomplete.

AIagents will set goals, run tests, find problems, and write better code than top engineers. pic.twitter.com/2del08UA45

— Haider. (@slow_developer) April 29, 2025