/800000 घरों के बराबर बिजली अकेले खाएगा Meta का यह डेटा सेंटर! जानिए जुकरबर्ग की इस नई जिद के पीछे का सच

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एआई को जिंदा रखने के लिए कितनी बिजली और पानी की जरूरत होती है? Meta के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है. Meta कनाडा में लगभग 760 अरब रुपये ($9.17 Billion) की लागत से अपना अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह अकेला डेटा सेंटर उतनी बिजली खा जाएगा, जितनी 8 लाख घरों को रोशन करने के लिए चाहिए होती है. आइए जानते हैं जुकरबर्ग के इस महा-प्रोजेक्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी.
मेटा का यह नया डेटा सेंटर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के स्टर्जन काउंटी में बनने जा रहा है. यह कनाडा में मेटा का पहला और वैश्विक स्तर पर 33वां डेटा सेंटर होगा. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट की शुरुआती क्षमता 1 गीगावाट होगी, जिसे भविष्य में एआई की बढ़ती मांग को देखते हुए 1.8 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकेगा. मेटा इस समय अपने एआई मॉडल्स (जैसे Llama) को ट्रेन करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है.
कनाडा के अल्बर्टा को चुनने के पीछे मेटा की एक बड़ी सोची-समझी रणनीति है. इस इलाके में नेचुरल गैस का भारी भंडार है, जिससे बिजली बनाना काफी सस्ता पड़ता है. इसके अलावा यहाँ का मौसम काफी ठंडा रहता है, जिससे डेटा सेंटर के बड़े-बड़े सर्वर्स को ठंडा रखने का खर्च बहुत कम हो जाता है. अल्बर्टा की सरकार भी टेक कंपनियों को लुभाने के लिए कई तरह की राहत दे रही है.
इस डेटा सेंटर की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी भारी-भरकम बिजली खपत को लेकर हो रही है. मेटा ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वे देश के मौजूदा पावर ग्रिड पर बोझ नहीं डालेंगे. इसके बजाय मेटा ने पेम्बिना पाइपलाइन (Pembina Pipeline) कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, जो एक नया नेचुरल गैस पावर प्लांट लगाएगी. जब तक यह नया प्लांट तैयार नहीं हो जाता, तब तक कैपिटल पावर कंपनी मेटा को 250 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगी.
बिजली के साथ-साथ एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी की भी जरूरत होती है. इस पर मेटा का दावा है कि वे इस सुविधा में एक 'क्लोज्ड-लूप लिक्विड कूलिंग सिस्टम' का इस्तेमाल करेंगे, जो पानी को रीसायकल करेगा. कंपनी के अनुसार इस पूरे डेटा सेंटर में एक सामान्य गोल्फ कोर्स से भी कम पानी खर्च होगा. साथ ही मेटा इस बिजली की भरपाई के लिए क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) में भी बड़ा निवेश करेगी.
मेटा के इन दावों के बावजूद पर्यावरण संगठन इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं. ग्रीनपीस कनाडा के कीथ स्टीवर्ट ने कहा है कि जब तक एआई पर कड़े पर्यावरणीय और मानवाधिकार कानून नहीं बनते, तब तक ऐसे मेगा-डेटा सेंटर्स पर रोक लगनी चाहिए. दूसरी तरफ अमेजन जैसी कंपनियां भी इसी रेस में हैं, जिसने 2025 में अपने डेटा सेंटर्स के लिए करीब 2.5 अरब गैलन पानी का इस्तेमाल किया था. साफ है कि एआई का भविष्य जितना चमकदार दिख रहा है, पर्यावरण के लिए यह उतनी ही बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.