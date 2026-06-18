फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा (Meta) के अंदर इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. हाल ही में 8,000 कर्मचारियों की झटके में छंटनी करने के बाद कंपनी के अंदर का माहौल बेहद खराब हो चुका है. कर्मचारियों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि खुद कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) को सामने आकर अपनी गलती माननी पड़ी है.
जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को भेजे एक लीक हुए इंटरनल मेमो में 'कुबूलनामा' किया है कि एआई (AI) ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में उनसे कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं. हालांकि, उन्होंने इस साल और छंटनी न करने का वादा तो किया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी शर्त जोड़ दी है जिसने कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्क जुकरबर्ग ने मेटा के कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल नोट में माना है कि कंपनी को एआई की तरफ ले जाने के चक्कर में उनसे बड़ी चूक हुई है. उन्होंने लिखा, "इन बदलावों की पेचीदगी को देखते हुए हमसे गलतियां हुई हैं और आगे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं." उन्होंने वादा किया कि कंपनी अब स्थिरता लाने की कोशिश करेगी और 2026 में अब और कोई बड़ी छंटनी (Mass Layoffs) देखने को नहीं मिलेगी.
मेटा ने हाल ही में अपने ग्लोबल वर्कफोर्स से 10 फीसदी यानी करीब 8,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था. यह छंटनी इतनी बेरहमी से की गई कि एशिया, यूरोप और अमेरिका में कर्मचारियों को सुबह 4 बजे टर्मिनेशन के ईमेल भेजे गए. इसके अलावा 7,000 लोगों का डिपार्टमेंट बदलकर उन्हें जबरन एआई ट्रेनिंग के काम में लगा दिया गया. कंपनी के इस फैसले से बचे हुए 70,000 कर्मचारियों का मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.
मेटा के जिन इंजीनियर्स को जबरन एआई विंग में भेजा गया है, वे इस काम से बेहद परेशान हैं. वायर्ड (Wired) की रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियर्स का कहना है कि उन्हें अरबों यूजर्स के लिए ऐप्स बनाने के लिए हायर किया गया था, लेकिन अब उनसे एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए कोडिंग पजल्स सुलझाने जैसे बेहद उबाऊ काम कराए जा रहे हैं. कर्मचारियों ने इस यूनिट को 'गुलाग' (नरक जैसी जेल) और इस काम को 'सोल-क्रशिंग' (आत्मा को झकझोर देने वाला) करार दिया है. माहौल इतना बिगड़ चुका है कि एक इंटरनल लाइव मीटिंग के दौरान एक कर्मचारी ने गुस्से में आकर एक एआई एग्जीक्यूटिव को गाली तक दे दी.
इस पूरे ड्रामे के पीछे एक बहुत बड़ा आंकड़ा छिपा है. मेटा ने साल 2026 के लिए अपने बजट को बढ़ाकर $125 बिलियन से $145 बिलियन डॉलर के बीच कर दिया है. यह सारा पैसा डेटा सेंटर्स, कस्टम चिप्स और मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के लिए एआई मॉडल तैयार करने में जा रहा है. इसी भारी-भरकम खर्च की भरपाई करने के लिए 8,000 कर्मचारियों की बलि चढ़ाई गई है.
जुकरबर्ग ने अपने मेमो में यह तो कहा कि इस साल अब और छंटनी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि वह कोई 'अति-वादा' (Overpromise) नहीं करना चाहते क्योंकि दुनिया उनके कंट्रोल से बाहर की चीजों से बदल रही है. कर्मचारियों के लिए जुकरबर्ग की यह अधूरी गारंटी डर पैदा कर रही है. जुकरबर्ग ने माहौल ठीक करने के लिए जुलाई में एक 'हैकथॉन' और टीम इवेंट्स कराने का वादा किया है, लेकिन कर्मचारियों ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया है कि उनके पास इस फालतू काम के लिए समय नहीं है और वे सिर्फ अपनी नौकरी बचाने में व्यस्त हैं.