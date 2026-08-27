/अपने ही एआई के जाल में फंसे Meta के मार्क जुकरबर्ग! नौकरियां छीनने का मास्टरप्लान पड़ा उल्टा, रोकना पड़ा प्रोजेक्ट

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की AI-फर्स्ट बनने की सबसे बड़ी बाजी फिलहाल उल्टी पड़ती दिख रही है. इंसानों की जगह AI एजेंट्स को बिठाकर 60% तक टीमें छोटी करने का मास्टरप्लान न सिर्फ कर्मचारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी सफल होता नहीं दिख रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रोजेक्ट OT के तहत हुई 10% छंटनी के बाद कर्मचारियों में अपनी ही नौकरियां छिनने का डर बैठ गया था, वहीं AI कोडर्स के कारण सिक्योरिटी बग्स और सिस्टम क्रैश की बाढ़ आ गई. नतीजतन, जिस AI क्रांति के दम पर मेटा खर्च घटाने का सपना देख रही थी, उसी के बैकफायर करने के बाद अब कंपनी को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग योजना से कदम पीछे खींचने पड़े हैं.
मार्क जुकरबर्ग की योजना था कि इंसानों के काम की जगह AI को दे दी जाए और बड़ी-बड़ी टीमों को छोटा कर दिया जाए. लेकिन अब यह प्लान टीम के विरोध और AI की कमियों के कारण अटक गया है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेटा को अपनी इस रणनीति से कदम पीछे खींचने पड़े हैं.
रॉयटर्स ने लगभग 20 से ज्यादा अंदरूनी लोगों और दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा किया है. मेटा ने प्रोजेक्ट OT नाम से एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एआई एजेंट्स को डेली के काम सौंपना और इंसानों की छोटी टीमों से केवल निगरानी करवाना था.
इसी साल मेटा की सालाना लीडरशिप मिटिंग में इस प्लान पर चर्चा हुई थी. प्लानिंग के दौरान कुछ टीमों के आकार में 60 प्रतिशत तक की कटौती के सीनारियो पर विचार किया गया. हालांकि मेटा ने साफ किया कि यह सिर्फ एक संभावित प्लानिंग एक्सरसाइज थी, जिसमें छंटनी, कर्मचारियों का तबादला और खाली पदों को न भरना शामिल था, न कि पूरे मेटा स्तर पर इतनी बड़ी छंटनी का फैसला.
इस रीस्ट्रक्चरिंग को दो चरणों में लागू किया जाना था. पहला चरण मई में पूरा हुआ और दूसरा इस साल के अंत में होना था.
मेटा ने योजना के अनुसार मई महीने में 10 प्रतिशत कर्मचारियों को बाहर कर दिया. लेकिन दूसरे चरण का फैसला होने से पहले ही कंपनी ने इस योजना पर ब्रेक लगा दिया. इसके पीछे कर्मचारियों का गुस्सा और तकनीकी नाकामी कारण रही.
कर्मचारियों में यह डर बैठ गया था कि वे जिस AI सिस्टम को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वह कल उन्हीं की नौकरी खा जाएगा. कंपनी के इंटरनल प्लेटफॉर्म्स पर रणनीति की जमकर आलोचना हुई और कर्मचारियों का मोराल काफी डाउन हो गया.
रिपार्ट में सामने आया है कि डेटा बताता है कि एआई टूल्स ने वह प्रोडक्टिविटी नहीं दी जिसकी उम्मीद थी. एआई की सहायता से कोडिंग तो तेज हुई, लेकिन इससे तकनीकी गड़बड़ियां, सिक्योरिटी इश्यूज और बग्स काफी ज्यादा बढ़ गए. नतीजतन, इंजीनियरों को इन समस्याओं को ठीक करने में और ज्यादा समय गंवाना पड़ा.
रॉयटर्स को दिए बयान में मेटा ने माना कि प्रोजेक्ट OT नाम की पहल चल रही थी, जिसका मकसद काम को बढ़ाना और कर्मचारियों को प्राथमिकता वाले एआई प्रोजेक्ट्स में भेजना था. मेटा का कहना है कि प्लानिंग में सोचे गए हर सीनारियो को लागू नहीं किया जाता. कंपनी ने यह भी साफ किया कि कर्मचारियों के परफॉरमेंस और प्रमोशन के फैसले इंसान ही लेते हैं, एआई नहीं.
भले ही मेटा ने फिलहाल अपने इस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की रफ्तार को धीमा कर दिया हो, लेकिन जुकरबर्ग का एआई पर दांव जारी है. कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है. मार्क जुकरबर्ग का अब भी यह मानना है कि AI इंसानों की ताकत बढ़ाएगा और नए मौके पैदा करेगा.