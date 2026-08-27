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अपने ही एआई के जाल में फंसे Meta के मार्क जुकरबर्ग! नौकरियां छीनने का मास्टरप्लान पड़ा उल्टा, रोकना पड़ा प्रोजेक्ट

सोशल मीडिया कंपनी मेटा का AI-फर्स्ट बनने का दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है. कर्मचारियों के भारी विरोध और AI के गड़बड़ियों के कारण मार्क ज़करबर्ग को अपना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान फिलहाल रोकना पड़ा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 27, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:37 PM IST
अपने ही एआई के जाल में फंसे Meta के मार्क जुकरबर्ग! नौकरियां छीनने का मास्टरप्लान पड़ा उल्टा, रोकना पड़ा प्रोजेक्ट
Image Credit: Ai और छंटनी के बीच बैकफुट पर आई मेटा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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