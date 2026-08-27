/अपने ही एआई के जाल में फंसे Meta के मार्क जुकरबर्ग! नौकरियां छीनने का मास्टरप्लान पड़ा उल्टा, रोकना पड़ा प्रोजेक्ट

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की AI-फर्स्ट बनने की सबसे बड़ी बाजी फिलहाल उल्टी पड़ती दिख रही है. इंसानों की जगह AI एजेंट्स को बिठाकर 60% तक टीमें छोटी करने का मास्टरप्लान न सिर्फ कर्मचारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी सफल होता नहीं दिख रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रोजेक्ट OT के तहत हुई 10% छंटनी के बाद कर्मचारियों में अपनी ही नौकरियां छिनने का डर बैठ गया था, वहीं AI कोडर्स के कारण सिक्योरिटी बग्स और सिस्टम क्रैश की बाढ़ आ गई. नतीजतन, जिस AI क्रांति के दम पर मेटा खर्च घटाने का सपना देख रही थी, उसी के बैकफायर करने के बाद अब कंपनी को अपनी रीस्ट्रक्चरिंग योजना से कदम पीछे खींचने पड़े हैं.