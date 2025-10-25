Mark Zuckerberg की कंपनी में बवाल, क्या है 'Hire to Fire' रणनीति? Meta का सच आया सामने!

Meta में पिछले कुछ वक्त से काफी उथल-पुथल मची हुई है. लगातार कंपनी से लोगों को निकाले जाने की खबरें आ रही हैं. वहीं, दूसरी ओर काफी हायरिंग भी चल रही है. इसी बीच अब खबर आई है कि Meta ने अपने कर्मचारियों को जानकारी दी है कि वह अपनी रिस्क डिवीजन में छंटनी करने जा रहे हैं. कंपनी ने इसकी वजह इंटरनल टेक्नोलॉजी में बदलाव बताए हैं. Meta के प्रोडक्ट डिवीजन में कंप्लायंस और प्राइवेसी ऑफिसर मिशेल प्रोटी (Michel Protti) ने हाल ही में एक इंटरनल मेमो में बताया है कि कंपनी अब मैन्युअल जांच की बजाय ऑटोमेटेड सिस्टम की ओर बढ़ रही है. उन्होंने इस बात की ओर इशारा भी किया कि इस बदलाव के कारण कुछ डिपार्ट्मेंट्स में पहले जितनी बड़ी टीम की जरूरत नहीं रही है. हालांकि, कितने कर्मचारियों पर इसका असर दिखेगा, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है.

सामने आया इंटरनल मेमो

Business Insider के मुताबिक, Meta ने एक इंटरनल मेमो में में मिशेल प्रोटी बताया है कि उन्होंने दुनियाभर में अपने सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक में अच्छा-खासा निवेश किया है. कंपनी की रिस्क टीम का काम यह देखना है कि Meta सभी नियमों और नीतियों का सही तरीके से पालन करे. अब Meta पुराने तरीके की मैन्युअल जांच छोड़कर ऐसी तकनीक अपना रहा है जो एक जैसा और ऑटोमेटेड हो, जिससे नियमों का पालन ज्यादा सही से हो पाएगा.

अब टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं काम

प्रोटी ने आगे कहा कि कंपनी जिन प्रक्रियाओं को एक समान और ऑटोमेटेड बना रही है, उससे रोजमर्रा के कई फैसले अब तकनीक की मदद से आसानी और ज्यादा जल्दी लिए जा सकते हैं. इस बदलाव का एक बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारियों को अब साधारण काम के लिए समय नहीं बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, जिससे वे अपनी एनर्जी और ध्यान उन समस्याओं पर लगा पाएंगे जो ज्यादा कठिन हैं.

कंपनी के प्रवक्ता ने किया स्पष्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, Meta के प्रवक्ता थॉमस रिचर्ड्स ने रिस्क डिवीजन में हो रही छंटनी और इंटरनल मेमो की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि कंपनी समय-समय पर अपने काम करने के तरीके और टीम के ढांचे में बदलाव करती रहती है, ताकि अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाया जा सके, नए आइडिया तेजी से लागू किए जा सकें और नियमों का पालन भी अच्छे से हो पाए.

Meta में हुई 600 लोगों की छंटनी

बता दें कि हाल ही में Meta ने अपने सुपरइंटेलिजेंस लैब्स डिवीजन से 600 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो बुधवार को की गई थी. Business Insider के अनुसार, कंपनी के चीफ AI ऑफिसर, अलेक्जेंडर वांग ने स्पष्ट किया कि इन कटौतियों के बावजूद Meta उन भर्तियों को जारी रखेगा जो AI के क्षेत्र में प्रमुख माने जाते हैं. उनका कहना है कि यह कदम लैब्स को ज्यादा फ्लैक्सिबल और तेज बनाने की दिशा में उठाया गया है.

Meta ले रहा टेक्नोलॉजी की मदद

Meta अब अपने कामकाज में धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी से काम करने की प्रक्रिया अपना रहा है. अब इंटरव्यू लेने और कोडिंग टेस्ट जैसे कामों में इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है. कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग पहले ही कह चुके हैं कि इस साल Meta ऐसा AI सिस्टम बनाएगा जो एक मिड-लेवल इंजीनियर जितना काम कर सके.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

Meta में चल रही इस छंटनी को लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Blind पर काफी चर्चा देखने को मिल रही है. इस पर टेक इंडस्ट्री के एक यूजर का कहना है कि अगर कोई नौकरी की तलाश में है तो Meta से जुड़ने की इच्छा समझी जा सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कंपनी भर्ती तो कर रही है, लेकिन साथ ही लगातार कर्मचारियों को निकाल भी रही है. कई यूजर्स ने इसी तरह के पोस्ट में कंपनी की रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं.