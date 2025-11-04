14 साल से 'गायब' हो रहे Mark Zuckerberg के पड़ोसी! पूरे मोहल्ले में पसर गया सन्नाटा, कारण जान नहीं होगा यकीन

Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) इन दिनों सिर्फ AI और टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि अपने लग्जरी घरों की वजह से भी चर्चा में हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जुकरबर्ग ने कैलिफोर्निया के पेलो ऑल्टो (Palo Alto) के सबसे पॉश एरिया Crescent Park में करीब 110 मिलियन डॉलर (लगभग ₹915 करोड़) की प्रॉपर्टी खरीद ली है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 14 सालों में जुकरबर्ग ने धीरे-धीरे अपने घर के आस-पास 11 शानदार बंगले खरीद लिए. अब उनके पड़ोसी इसे लेकर बेहद नाराज़ हैं. कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पूरे मोहल्ले का माहौल बिगाड़ दिया है.

पड़ोसियों को क्यों है जुकरबर्ग से इतनी शिकायत?

रिपोर्ट के अनुसार, मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान (Priscilla Chan) अपनी तीन बेटियों के साथ 14 साल पहले Crescent Park में शिफ्ट हुए थे. उस वक्त उन्होंने एक साधारण घर खरीदा था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने आसपास के 5 से ज्यादा घर खरीदकर उन्हें एक बड़े प्राइवेट कंपाउंड में बदल दिया. अब इस कंपाउंड में एक मुख्य घर, कई गेस्ट हाउस, गार्डन, पिकलबॉल कोर्ट, एक हाई-टेक स्विमिंग पूल, और 7 फीट ऊंची प्रिसिला चान की सिल्वर स्टैच्यू भी मौजूद है. इतना ही नहीं — रिपोर्ट कहती है कि जुकरबर्ग ने अपने घर में एडवांस सर्विलांस सिस्टम लगवाए हैं जो पड़ोस की प्रॉपर्टीज तक को मॉनिटर करते हैं.

लोगों को सताता है लगातार कंस्ट्रक्शन का शोर

जुकरबर्ग की इस आलीशान रिहाइश की सबसे बड़ी परेशानी है — लगातार चलने वाला निर्माण कार्य. कई सालों से वहां भारी मशीनों, ट्रक और क्रेन्स की आवाजें गूंजती रहती हैं. बिल्डिंग परमिट्स से पता चला है कि घर के नीचे 7000 स्क्वायर फीट का भूमिगत एरिया बनाया जा रहा है, जिसे पड़ोसी “बंकर” या “बैट केव” कहकर मज़ाक में बुलाते हैं. पड़ोसियों का कहना है कि शहर प्रशासन ने इस कंस्ट्रक्शन को रोकने या सीमित करने की कोई कोशिश नहीं की. एक स्थानीय व्यक्ति माइकल कीस्चनिक (Michael Kieschnick) ने कहा, “कोई भी मोहल्ला नहीं चाहता कि उसे कब्ज़ा कर लिया जाए. लेकिन यही हो रहा है.”

काउंसिल मेंबर ने जताई नाराज़गी – ‘जुकरबर्ग कानून के लूपहोल ढूंढ रहे हैं’

स्थानीय काउंसिल मेंबर Greer Stone ने भी इस पूरे मामले पर खुलकर नाराज़गी जताई. उन्होंने कहा कि जुकरबर्ग ने स्थानीय ज़ोनिंग नियमों और कानूनों में लूपहोल ढूंढकर फायदा उठाया है. “हमारा शहर किसी गेटेड या गोल्ड-प्लेटेड इलाका नहीं बनना चाहिए, जहां पड़ोसी एक-दूसरे को जानते ही न हों.”

जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब खामोशी छा गई है

Crescent Park कभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टरों और टेक एक्जीक्यूटिव्स का शांत इलाका हुआ करता था. यहीं कभी स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) जैसे दिग्गज भी रहते थे. लोग बताते हैं कि पहले यहां ब्लॉक पार्टियां होती थीं, बच्चे बगीचों में खेलते थे और पड़ोसी एक परिवार जैसे रहते थे. लेकिन अब जुकरबर्ग के आने के बाद से माहौल बदल गया है. लोगों का कहना है कि अब उस पुराने अपनापन की जगह सुरक्षा दीवारें और शोर ने ले ली है.