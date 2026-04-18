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Hindi Newsटेकजुकरबर्ग की कंपनी में होने जा रहा बड़ा उथल-पुथल, एक साथ 8,000 लोगों की जाएगी नौकरी! Meta के इस फैसला का कारण जानिए

जुकरबर्ग की कंपनी में होने जा रहा बड़ा उथल-पुथल, एक साथ 8,000 लोगों की जाएगी नौकरी! Meta के इस फैसला का कारण जानिए

Meta layoffs May 2026: जुकरबर्ग की कंपनी मेटा में एक बार फिर बड़ा उथल-पुथल होने जा रहा है! Meta अपने वर्कफोर्स में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है. अगले महीने की तीसरे सप्ताह तक लगभग 8,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. हैरानी की बात यह है कि रिकॉर्ड मुनाफे के बाद भी कंपनी यह कदम उठा रही है. इस फैसले के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:19 PM IST
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जुकरबर्ग की कंपनी में होने जा रहा बड़ा उथल-पुथल, एक साथ 8,000 लोगों की जाएगी नौकरी! Meta के इस फैसला का कारण जानिए

Meta layoffs May 2026: सोशल मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी Meta के गलियारे से फिर एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसने टेक जगत के प्रोफेशनल्स को हैरान कर दिया है. Facebook और Instagram  की पैरेंट कंपनी ने एक बार फिर से बड़े क्लीन-अप की तैयारी कर ली है, जिसके तहत अगले महीने करीब 8,000 कर्मचारियों की छुट्टी की जा सकती है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा अगले महीने की 20 तारीख तक अपने ग्लोबल वर्कफोर्स के करीब 10% हिस्से, यानी करीब 8,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है. 20 मई तक 8,000 कर्मचारियों को बाहर करने वाले फैसले के पीछे का कारण इस बार भी आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस यानी AI है, कंपनी अब एआई पर और ज्यादा फोकस करना चाहती है. सिर्फ इतना ही नहीं सूत्रों के मुताबिक, 20 मई तक होने वाली छंटनी, पहले चरण की है, साल के दूसरे हिस्से में भी कर्मचारियों की कटौती जारी रह सकती है.

AI के कारण बदल रही टेक इंडस्ट्री

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग कंपनी के कामकाज को पूरी तरह से AI के आस-पास ले जाना चाहते हैं. इसके लिए कंपनी अरबों डॉलर का इन्वेस्ट भी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा ने हाल ही में अपनी रियलिटी लैब्स डिवीजन की टीम को फिर से तैयार किया है और कई इंजीनियरों को एक नई अप्लाइड एआई टीम में भेजा है. यह नई टीम ऐसे AI एजेंट्स बनाने के लिए काम कर रही है जो खुद ही कोड लिखे और मुश्किल से मुश्किल कामों को खुद ही पूरा करे.   

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टेक सेक्टर में छंटनी का सिलसिला जारी

टेक जगत में सिर्फ मेटा ही नहीं, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री इस समय AI ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है.

Amazon
बीते कुछ महीनों में करीब 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी की है.

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इस फिनटेक कंपनी ने अपने लगभग आधे स्टाफ को कम कर दिया है.

दुनिया भर में टेक सेक्टर में हो रही छंटनी पर नजर रखने वाली वेबसाइट Layoffs fyi के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक दुनिया भर में 73,212 टेक कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. 2024 के पूरे वर्ष के लिए यह आंकड़ा 153,000 था.

मुनाफा तो फिर कटौती क्यों?

आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है, उसके बाद भी छंटनी हो रही है. साल 2022 और 2023 के इयर ऑफ एफिशिएंसी के दौरान मेटा ने लगभग 21,000 नौकरियां खत्म की थीं. उस समय कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है. पिछले साल मेटा ने 60 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया और उसका राजस्व 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा रहा.

(ये भी पढ़ेंः मस्क के Starlink को सरकार ने दिखाया लाल झंडा; कहा- 'पहले सुरक्षा, फिर धंधा...')

इन सब के बाद भी कंपनी भविष्य की चुनौतियों और AI की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने वर्कफोर्स को लीन और ज्यादा प्रभावी बनाना चाहती है. दिसंबर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक मेटा में लगभग 79,000 कर्मचारी कार्यरत थे.

(ये भी पढ़ेंः iPhone 17e First Impression: सस्ता आईफोन या छोटा धमाका? बॉक्स खोलते ही मिला सरप्राइज)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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