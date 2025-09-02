कैसे 23 साल में ही अरबपति बन गए थे मार्क जुकरबर्ग? खुद बताया सीक्रेट, बोले- याद रखो 80% Rule

आजकल लोग मानते हैं कि अगर आपकी डायरी या कैलेंडर पूरी तरह मीटिंग्स और काम से भरी हुई है तो आप बहुत इम्पॉर्टेन्ट और सफल हैं. लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. असली कामयाबी अक्सर तब आती है जब आप अपने शेड्यूल में थोड़ा खाली समय भी छोड़ते हैं. हाल ही में Meta के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि वे अपने कैलेंडर को जानबूझकर पूरी तरह से फुल नहीं रखते. यह आदत उन्हें जरूरी कामों पर फोकस करने और बर्नआउट से बचने में मदद करती है.

क्या है 80% रूल?

जुकरबर्ग ने स्ट्राइप के जॉन कॉलिसन से बातचीत के दौरान बताया कि वे बैक-टू-बैक मीटिंग्स खासकर वन-ऑन-वन से बचते हैं. बहुत ज्यादा शेड्यूलिंग से इंसान परेशान हो जाता है और असली क्रिएटिव काम पीछे छूट जाता है. इसी वजह से वे अपने समय का लगभग 20% हिस्सा खाली छोड़ते हैं. इसे ही “80% रूल” कहा जाता है. इस नियम का मतलब है कि आपको अपने काम का सिर्फ 80% ही शेड्यूल करना चाहिए और बाकी 20% खाली रखना चाहिए. ऐसा करने से अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, या आपको अचानक कोई नया आइडिया एक्सप्लोर करना हो, तो आपके पास समय होता है.

गूगल भी अपनाता है यह फॉर्मूला

गूगल अपने कर्मचारियों को यही सलाह देता है कि वे अपने समय का सिर्फ 80% ही फिक्स करें. कंपनी की प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट लौरा मे मार्टिन कहती हैं कि इस तरह का बफर समय आपको अप्रत्याशित कामों से निपटने और ज्यादा प्रभावी बनने का मौका देता है.

रिसर्च क्या कहती है?

कई रिसर्च यह साबित करती हैं कि अगर आपका शेड्यूल पूरा भरा हुआ है तो आप जल्दी थकान महसूस करते हैं. दिमाग मानसिक रूप से रेसिस्टेंट हो जाता है और आउटपुट कम हो जाता है. यानी लगातार मीटिंग्स और टास्क भरने से प्रोडक्टिविटी घट जाती है.

थिंकर्स और लीडर्स का अनुभव

प्रसिद्ध लेखक टॉम डिमार्को ने अपनी किताब Slack में लिखा है कि ओवरफिल्ड शेड्यूल क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है. वहीं ओलिवर बर्कमैन (Four Thousand Weeks के लेखक) का मानना है कि नए आइडिया और इनोवेशन तभी आते हैं जब आपके पास खाली समय हो. इतिहास के बड़े नाम जैसे स्टीव जॉब्स और अल्बर्ट आइंस्टीन भी जानबूझकर अपने दिन का कुछ हिस्सा सोचने, समस्या हल करने और एक्सप्लोर करने के लिए खाली रखते थे. यही खाली समय उनकी सबसे बड़ी खोजों और आइडियाज की वजह बना.

क्यों जरूरी है कैलेंडर में खाली जगह रखना?

अगर बड़े-बड़े लीडर्स अपने कैलेंडर में स्पेस छोड़ सकते हैं तो हमें भी यह आदत अपनानी चाहिए. दिन का आखिरी पांचवां हिस्सा फ्री रखने से आप गहरे फोकस के साथ काम कर सकते हैं, अचानक आने वाली समस्याओं को संभाल सकते हैं और काम का मजा भी ले सकते हैं.

FAQs

Q1. 80% रूल क्या है?

यह एक प्रोडक्टिविटी ट्रिक है जिसमें आप सिर्फ 80% समय शेड्यूल करते हैं और 20% खाली छोड़ते हैं.

Q2. इसे अपनाने का फायदा क्या है?

इससे आप इमरजेंसी, क्रिएटिव वर्क और नए आइडिया के लिए समय निकाल पाते हैं.

Q3. क्या यह सिर्फ बड़े लीडर्स के लिए है?

नहीं, इसे कोई भी अपना सकता है—स्टूडेंट, प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर.

Q4. क्या 80% रूल से प्रोडक्टिविटी सच में बढ़ती है?

हां, रिसर्च और एक्सपर्ट्स दोनों मानते हैं कि इससे बर्नआउट कम होता है और आउटपुट बेहतर होता है.