/सुबह 4 बजे आई मेल और 8000 कर्मचारी बेरोजगार, अब मार्क जुकरबर्ग बोले- डरने की जरूरत नहीं, AI देगा नए काम

टेक जगत में इस समय एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है. एक तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta ने सुबह के 4 बजे ईमेल भेजकर करीब 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. वहीं दूसरी तरफ कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण नौकरियां जाने का डर जरूरत से ज्यादा फैलाया जा रहा है.
जुकरबर्ग का मानना है कि अगर कंपनियां सही तरीके से एआई का इस्तेमाल करें, तो भविष्य में नौकरियां घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ सकती हैं.
मेटा ने अपनी कुल वर्कफोर्स के लगभग 10 प्रतिशत यानी 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. यह छंटनी तीन चरणों में की गई, जिसकी शुरुआत एशिया से हुई और फिर यूरोप और अमेरिका तक पहुंची. कर्मचारियों को सुबह 4 बजे ही इसके मेल मिल गए थे. प्रभावित होने वाली टीमों में साइबर सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और कंटेंट डिजाइन के लोग शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने प्रभावित अमेरिकी कर्मचारियों को 16 हफ्ते का सेवरेंस पे देने का वादा किया है.
इस बड़ी छंटनी के ठीक बाद एक इंटरव्यू में जुकरबर्ग ने कहा कि लोग मान चुके हैं कि एआई आने से नौकरियां खत्म होना तय है, लेकिन वह ऐसा नहीं सोचते. उनके मुताबिक कंपनियों के पास दो रास्ते हैं. पहला यह कि वे कर्मचारियों को हटाकर काम को पूरी तरह ऑटोमैटिक कर दें. दूसरा रास्ता यह है कि वे कर्मचारियों को एआई टूल्स देकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं. अगर कंपनियां दूसरे रास्ते पर चलेंगी तो भविष्य में और नई नौकरियां पैदा होंगी.
भले ही मेटा ने 8,000 लोगों को निकाला है, लेकिन कंपनी ने 7,000 कर्मचारियों को एआई प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए रीअसाइन भी किया है. मेटा एआई की रेस में आगे निकलने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है. कंपनी ने हाल ही में 'Muse Spark' नाम का अपना नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया है. इसके साथ ही कंपनी का नया 'SuperIntelligence Lab' भी तैयार हो रहा है. मेटा इस साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 125 बिलियन से 145 बिलियन डॉलर खर्च करने का प्लान बना रही है.
इंटरव्यू के दौरान जुकरबर्ग ने यह भी स्वीकार किया कि एआई के आने से टीमों का साइज जरूर बदल जाएगा. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी टीम में पहले 50 या 100 लोगों की जरूरत होती थी और अब एआई की मदद से सिर्फ 10 लोग ही वह काम कर पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी टीम रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता. मेटा के सीएफओ ने भी माना है कि कंपनी के भविष्य के वर्कफोर्स का सटीक साइज क्या होगा, इसे लेकर अभी अनिश्चितता है.
जुकरबर्ग का यह भरोसा एआई इंडस्ट्री के अन्य लीडर्स से काफी अलग है. एंथ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डारियो अमोदेई पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगले 5 सालों में एआई वाइट-कॉलर (ऑफिस जॉब्स) की शुरुआती स्तर की आधी नौकरियां खत्म कर सकता है. दूसरी तरफ OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन का सोचना थोड़ा संतुलित है, उनका कहना है कि एआई के कारण तुरंत नौकरियों की तबाही मचने जैसी बातें अभी हकीकत से दूर हैं.