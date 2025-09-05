Mark Zuckerberg ने किया मार्क जुकरबर्ग पर केस! कोर्ट तक पहुंची अमीर-गरीब की लड़ाई; पढ़ें पूरी कहानी
Mark Zuckerberg ने किया मार्क जुकरबर्ग पर केस! कोर्ट तक पहुंची अमीर-गरीब की लड़ाई; पढ़ें पूरी कहानी

मिलिए असली Mark Zuckerberg से – लेकिन यह वही शख्स नहीं हैं जिन्होंने Facebook बनाया या Metaverse खड़ा किया. ये Mark Zuckerberg पेशे से बैंकक्रप्सी (दिवालियापन) लॉयर हैं, जो लोगों को दिवालिया मामलों में मदद करते हैं,

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:00 AM IST
Mark Zuckerberg ने किया मार्क जुकरबर्ग पर केस! कोर्ट तक पहुंची अमीर-गरीब की लड़ाई; पढ़ें पूरी कहानी

आप सोचते होंगे कि अगर किसी का नाम दुनिया के सबसे पावरफुल टेक CEO जैसा हो, तो उसे फायदा ही होगा. लेकिन अमेरिका के इंडियाना (Indiana) में रहने वाले एक वकील के लिए यह नाम किसी वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गया है. मिलिए असली Mark Zuckerberg से – लेकिन यह वही शख्स नहीं हैं जिन्होंने Facebook बनाया या Metaverse खड़ा किया. ये Mark Zuckerberg पेशे से बैंकक्रप्सी (दिवालियापन) लॉयर हैं, जो लोगों को दिवालिया मामलों में मदद करते हैं.

Facebook पर नाम से मुसीबत
2017 से उन्होंने अपनी लॉ सर्विस को प्रमोट करने के लिए एक Facebook पेज बनाया था. इस पर उन्होंने करीब 11,000 डॉलर खर्च किए विज्ञापनों में. लेकिन दिक्कत ये हुई कि Facebook का ऑटोमैटेड सिस्टम बार-बार उनके पेज को ब्लॉक कर देता है. वजह? सिस्टम उन्हें “Meta CEO Mark Zuckerberg” का नकली अकाउंट समझ लेता है. सोचिए, आपको बार-बार यह साबित करना पड़े कि आप सच में वही हैं, जो आपका नाम है. यही उनकी रोजमर्रा की सिरदर्दी बन गई है.

बिजनेस और वक्त का नुकसान
इस समस्या की वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है. उन्होंने बताया कि यह सब उनकी कमाई, समय और बिजनेस तीनों को नुकसान पहुंचा रहा है. एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा – “ये मजाक नहीं है, खासकर जब वे मेरा पैसा ले लेते हैं.” दरअसल, उनका कहना है कि वो लॉ की प्रैक्टिस तब से कर रहे हैं जब अरबपति Zuckerberg स्कूल भी पास नहीं हुए थे.

नाम से जुड़े मजेदार किस्से
ऑनलाइन परेशानी के अलावा उनके नाम ने उनकी असल जिंदगी को भी कॉमेडी शो बना दिया है. उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है – iammarkzuckerberg.com – जहां वे अपने नाम से जुड़ी मजेदार घटनाएं शेयर करते हैं.
• कई बार लोग फोन काट देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है.
• लास वेगास में ड्राइवर्स उनके नाम की तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं और अचानक वहां भीड़ जमा हो जाती है.
• अनजान लोग उन्हें कॉल करके पैसे मांगने लगते हैं, यह सोचकर कि वे अरबपति Zuckerberg हैं.

उन्होंने Meta को मजाक में लिखा भी, “अगर आप कभी उस अमीर Zuckerberg से मिलें तो उसे बता देना कि वो मुझे हर दिन बड़ी परेशानी देता है.”

Meta का जवाब
Meta की तरफ से कहा गया कि उन्हें पता है कि दुनिया में एक से ज्यादा Mark Zuckerberg हैं और वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर क्यों वकील का पेज बार-बार फ्लैग हो रहा है.

नाम का फायदा भी
हालांकि दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन इस वकील ने हालात को पॉजिटिव तरीके से भी लिया है. वे गर्व से बताते हैं कि Google पर वे “Mark Zuckerberg Bankruptcy” सर्च में नंबर वन रैंक करते हैं.

मजेदार बात यह है कि उन्होंने Meta CEO को एक मजाकिया ऑफर भी दिया- “अगर कभी अरबपति Zuckerberg दिवालिया हो गए, तो मैं उनकी कोर्ट में पैरवी करने के लिए तैयार हूं.”

FAQ

Q1. असली Mark Zuckerberg कौन हैं?
अमेरिका के इंडियाना में रहने वाले एक बैंकक्रप्सी वकील.

Q2. उनके साथ समस्या क्यों हो रही है?
Meta का सिस्टम उन्हें CEO Mark Zuckerberg का नकली अकाउंट समझकर बार-बार ब्लॉक कर देता है.

Q3. उन्होंने इस स्थिति को कैसे संभाला?
उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और मजेदार किस्से शेयर किए. साथ ही Google पर वे अपने नाम से रैंक करने लगे.

Q4. क्या वे Meta CEO से नाराज हैं?
नहीं, बल्कि उन्होंने मजाक में कहा है कि अगर अरबपति Zuckerberg दिवालिया हों तो वे उनकी पैरवी करेंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Mark Zuckerberg

;