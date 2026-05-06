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Hindi Newsटेकक्या है Mark Zuckerberg का AI Biohub? बना रहे इंसानी शरीर की ‘डिजिटल कॉपी’, देखकर डॉक्टर भी रह जाएंगे हैरान

क्या है Mark Zuckerberg का AI Biohub? बना रहे इंसानी शरीर की ‘डिजिटल कॉपी’, देखकर डॉक्टर भी रह जाएंगे हैरान

Mark Zuckerberg और Priscilla Chan इसी दिशा में बड़ा निवेश कर रहे हैं. उनके रिसर्च संगठन Chan Zuckerberg Biohub के जरिए इंसानी कोशिकाओं को AI की मदद से समझने और उनका डिजिटल मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 06, 2026, 10:26 AM IST
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Mark Zuckerberg और Priscilla Chan इसी दिशा में बड़ा निवेश कर रहे हैं.
Mark Zuckerberg और Priscilla Chan इसी दिशा में बड़ा निवेश कर रहे हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैटबॉट या सर्च इंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब इंसानी शरीर को समझने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. Mark Zuckerberg और Priscilla Chan इसी दिशा में बड़ा निवेश कर रहे हैं. उनके रिसर्च संगठन Chan Zuckerberg Biohub के जरिए इंसानी कोशिकाओं को AI की मदद से समझने और उनका डिजिटल मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बीमारियों को बेहतर तरीके से समझना और उनके इलाज को तेजी से ढूंढना है. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि सभी बीमारियों का इलाज अभी भी दूर की बात है.

Biohub की शुरुआत कैसे हुई

Chan Zuckerberg Biohub की स्थापना 2016 में Chan Zuckerberg Initiative के तहत की गई थी. इसका मकसद वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेटा एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नई तकनीकों के जरिए मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है. समय के साथ Biohub ने कोशिकाओं के स्तर पर बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को समझने के लिए कई टूल्स और डेटा इकट्ठा किए हैं. अब 500 मिलियन डॉलर के नए निवेश के साथ, यह AI के जरिए सेल्स के व्यवहार को सिमुलेट करने की दिशा में काम कर रहा है.

Virtual Biology Initiative क्या है

अप्रैल 2026 में Chan Zuckerberg Biohub ने “Virtual Biology Initiative” की शुरुआत की, जो AI के जरिए बायोलॉजी को तेज करने का एक बड़ा कदम है. यह 5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें 500 मिलियन डॉलर निवेश किए जाएंगे. इसमें से करीब 100 मिलियन डॉलर बाहरी रिसर्च और ग्लोबल सहयोग के लिए दिए जाएंगे, जबकि 400 मिलियन डॉलर नई तकनीकों के विकास में लगाए जाएंगे. इसमें एडवांस इमेजिंग, मॉलिक्यूल मापन और सेल स्टडी से जुड़ी तकनीकें शामिल हैं. इस मिशन में Allen Institute, Broad Institute और Wellcome Sanger Institute जैसे बड़े संस्थान भी जुड़े हुए हैं.

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AI से इंसानी कोशिकाओं को समझना कितना मुश्किल

इंसानी कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं और बाहरी परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट करती हैं. यही वजह है कि उनका AI मॉडल बनाना आसान नहीं है. फिर भी AI बड़ी मात्रा में डेटा से पैटर्न निकालने में सक्षम है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सही डेटा मिलने पर AI यह अनुमान लगा सकेगा कि कोई सेल किसी खास परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेगा. अगर ऐसा संभव होता है, तो लैब में लंबे समय तक चलने वाले प्रयोगों की जरूरत कम हो जाएगी और रिसर्च की लागत भी घटेगी.

डेटा की कमी सबसे बड़ी चुनौती

AI के लिए सबसे जरूरी चीज डेटा है, और बायोलॉजी में उच्च गुणवत्ता वाला डेटा जुटाना बेहद मुश्किल है. हालांकि Chan Zuckerberg Biohub ने सिंगल-सेल डेटा का बड़ा संग्रह तैयार किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभी पर्याप्त नहीं है. इसी वजह से Virtual Biology Initiative नई इमेजिंग तकनीकों पर काम कर रहा है, जो कोशिकाओं को बहुत ही बारीकी से देख सके और लाखों सेल्स के व्यवहार को एक साथ ट्रैक कर सके.

टेक कंपनियों की बढ़ती भूमिका

आज टेक कंपनियां भी बायोटेक सेक्टर में तेजी से निवेश कर रही हैं. Nvidia बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग दे रही है. वहीं Isomorphic Labs AI के जरिए नई दवाइयां बनाने पर काम कर रही है, और Microsoft जीनोमिक्स और मेडिकल रिसर्च के लिए टूल्स तैयार कर रही है.

क्या सभी बीमारियों का इलाज संभव है

Chan Zuckerberg Biohub का लक्ष्य काफी बड़ा है- सभी बीमारियों को खत्म करना या उन्हें नियंत्रित करना. लेकिन यह अभी एक लंबी यात्रा है. AI इलाज खोजने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को बेहतर बना सकता है, लेकिन पूरी तरह से बीमारियों को खत्म करने के लिए अभी और वैज्ञानिक खोजों की जरूरत है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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