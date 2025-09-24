जिस घड़ी को खरीदने के लिए अरबपति भी इंतजार करते हैं, उसे मार्क जुकरबर्ग ने ठुकराया… वजह उड़ा देगी होश!

फेसबुक के को-फाउंडर और Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग को आज दुनिया एक टेक दिग्गज के रूप में जानती है, लेकिन उनके पास केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि लग्जरी घड़ियों का भी शानदार कलेक्शन है. फिर भी, जब उन्हें एक $585,000 (लगभग ₹5 करोड़) की लग्जरी घड़ी खरीदने का मौका मिला, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया. इसके बजाय उन्होंने उस घड़ी का प्रोटोटाइप (नमूना) मांगा.

प्रोटोटाइप क्यों चुना जुकरबर्ग ने?

यह खुलासा उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में Drip प्लेटफॉर्म पर किया, जहां उन्होंने अपनी घड़ी Greubel Forsey Nano Foudroyante दिखाई. यह घड़ी दुनिया की सबसे महंगी और लिमिटेड एडिशन घड़ियों में से एक मानी जाती है.

जुकरबर्ग ने बताया, “मुझे कहा गया कि अगर मैं चाहूं, तो उनकी शुरूआती कुछ घड़ियों में से एक मिल सकती है. लेकिन मैं एक बिल्डर टाइप इंसान हूं, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे इसका प्रोटोटाइप मिल सकता है.” उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कंपनी ऐसा करती है या नहीं, लेकिन “उन्होंने मेरे लिए यह संभव बना दिया.”

Greubel Forsey की यह घड़ी इतनी महंगी क्यों है?

Greubel Forsey की Nano Foudroyante घड़ी उनकी 10वीं “फंडामेंटल इन्वेंशन” है. इसका सबसे खास फीचर है इसका “फूड्रॉयान्ट” कंप्लिकेशन, जो सेकंड के छोटे-छोटे हिस्सों को मापता है. इस घड़ी का डायल हर सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, जिससे समय की सटीकता बेहद उच्च स्तर की हो जाती है. साथ ही, यह बेहद एनर्जी-एफिशिएंट भी है, जो इसे और भी खास बनाता है. यह घड़ी एक लिमिटेड एडिशन थी, और शुरुआत में सिर्फ 22 पीस ही बनाए गए थे.

जुकरबर्ग और उनकी लग्जरी वॉच बातचीत

मार्क जुकरबर्ग के पास केवल यही घड़ी नहीं है. उनके कलेक्शन में $120 की Casio से लेकर $900,000 की Greubel Forsey Hand Made 1 और सोने की Rolex तक शामिल हैं.

पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जुकरबर्ग अपनी पत्नी प्रिसिला चान और अनंत अंबानी से बात कर रहे थे. प्रिसिला ने अनंत की घड़ी देखकर कहा, “That is cool.” अनंत ने बताया कि वो घड़ी Richard Mille की है. जुकरबर्ग ने भी घड़ी की तारीफ करते हुए कहा, “मैंने पहले कभी घड़ी लेने का मन नहीं बनाया था, लेकिन…” इसके बाद प्रिसिला ने कहा, “अब मुझे वो घड़ी चाहिए.”