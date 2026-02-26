Advertisement
trendingNow13123004
Hindi Newsटेकमार्केट ने गलत समझा... Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने AI पर दिया इतना बड़ा बयान; बताया क्यों नहीं ले पाएगा टूल्स की जगह

'मार्केट ने गलत समझा...' Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने AI पर दिया इतना बड़ा बयान; बताया क्यों नहीं ले पाएगा टूल्स की जगह

जेनसन हुआंग ने कहा कि बाजार यह गलत समझ रहा है कि AI सॉफ्टवेयर कंपनियों को खत्म कर देगा. उनके अनुसार, AI एजेंट सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि वे सॉफ्टवेयर के 'इंटेलिजेंट यूजर' बनेंगे. कंपनी का रेवेन्यू 73% बढ़कर $68.13 बिलियन पहुंच गया है, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मार्केट ने गलत समझा...' Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने AI पर दिया इतना बड़ा बयान; बताया क्यों नहीं ले पाएगा टूल्स की जगह

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग का मानना है कि निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ी गलती कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह डर गलत है कि AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनियों को खत्म कर देगा. CNBC से बातचीत में Huang ने साफ कहा कि “मार्केट्स ने इसे गलत समझा है.” उनके मुताबिक, AI एजेंट पारंपरिक सॉफ्टवेयर को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके काम को और बेहतर बनाएंगे.

Nvidia के तिमाही नतीजों ने फिर मचाया धमाल
Huang का यह बयान ऐसे समय आया है जब Nvidia ने एक और शानदार तिमाही नतीजे पेश किए. कंपनी ने फिस्कल चौथी तिमाही में 68.13 अरब डॉलर की कमाई दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 73% ज्यादा है. यह अनुमान से भी ऊपर रहा. आने वाली तिमाही के लिए कंपनी ने लगभग 78 अरब डॉलर रेवेन्यू का अनुमान दिया है, जो बाजार की उम्मीद से कहीं ज्यादा है. इन मजबूत नतीजों के बाद Nvidia के शेयर आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में करीब 2% तक चढ़ गए.

AI एजेंट सॉफ्टवेयर को नहीं करेंगे रिप्लेस
Jensen Huang ने कहा कि AI एजेंट पारंपरिक सॉफ्टवेयर को “खा” नहीं जाएंगे. बल्कि वे एक समझदार यूजर की तरह इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इंटरनेट ब्राउजर और Microsoft Excel जैसे टूल्स किसी वजह से मौजूद हैं और आगे भी जरूरी रहेंगे. उनके अनुसार, AI एजेंट यूजर की तरफ से काम करेंगे और Cadence, Synopsys, ServiceNow और SAP जैसी कंपनियों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टास्क पूरे करेंगे. Huang का कहना है कि ये टूल्स इसलिए बने हैं क्योंकि इनकी जरूरत है, और AI इन्हें और ज्यादा प्रभावी तरीके से उपयोग करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सॉफ्टवेयर कंपनियां खुद बनाएंगी AI एजेंट
Huang के मुताबिक, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने-अपने इकोसिस्टम के लिए खास AI एजेंट तैयार करेंगी. उन्होंने कहा कि “ServiceNow से बेहतर सर्विस कोई नहीं दे सकता.” इसका मतलब है कि मौजूदा कंपनियां AI को अपने सिस्टम में जोड़कर और मजबूत बन सकती हैं. यानी AI उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि अवसर बन सकता है.

सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर दबाव क्यों?
हाल के महीनों में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर दबाव में रहे हैं. निवेशकों को डर है कि AI ऑटोमेशन से प्राइसिंग कम हो सकती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और एंट्री बैरियर घट सकते हैं. लेकिन Jensen Huang का मानना है कि इंसानों को अब भी स्ट्रक्चर्ड आउटपुट और इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत रहेगी. AI जानकारी बना और प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उसे व्यवस्थित और उपयोगी रूप में पेश करने के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जरूरी रहेंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Jensen HuangnvidiaAI agents

Trending news

सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति