'मार्केट ने गलत समझा...' Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने AI पर दिया इतना बड़ा बयान; बताया क्यों नहीं ले पाएगा टूल्स की जगह

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग का मानना है कि निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ी गलती कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह डर गलत है कि AI एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनियों को खत्म कर देगा. CNBC से बातचीत में Huang ने साफ कहा कि “मार्केट्स ने इसे गलत समझा है.” उनके मुताबिक, AI एजेंट पारंपरिक सॉफ्टवेयर को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके काम को और बेहतर बनाएंगे.

Nvidia के तिमाही नतीजों ने फिर मचाया धमाल

Huang का यह बयान ऐसे समय आया है जब Nvidia ने एक और शानदार तिमाही नतीजे पेश किए. कंपनी ने फिस्कल चौथी तिमाही में 68.13 अरब डॉलर की कमाई दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 73% ज्यादा है. यह अनुमान से भी ऊपर रहा. आने वाली तिमाही के लिए कंपनी ने लगभग 78 अरब डॉलर रेवेन्यू का अनुमान दिया है, जो बाजार की उम्मीद से कहीं ज्यादा है. इन मजबूत नतीजों के बाद Nvidia के शेयर आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में करीब 2% तक चढ़ गए.

AI एजेंट सॉफ्टवेयर को नहीं करेंगे रिप्लेस

Jensen Huang ने कहा कि AI एजेंट पारंपरिक सॉफ्टवेयर को “खा” नहीं जाएंगे. बल्कि वे एक समझदार यूजर की तरह इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इंटरनेट ब्राउजर और Microsoft Excel जैसे टूल्स किसी वजह से मौजूद हैं और आगे भी जरूरी रहेंगे. उनके अनुसार, AI एजेंट यूजर की तरफ से काम करेंगे और Cadence, Synopsys, ServiceNow और SAP जैसी कंपनियों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टास्क पूरे करेंगे. Huang का कहना है कि ये टूल्स इसलिए बने हैं क्योंकि इनकी जरूरत है, और AI इन्हें और ज्यादा प्रभावी तरीके से उपयोग करेगा.

सॉफ्टवेयर कंपनियां खुद बनाएंगी AI एजेंट

Huang के मुताबिक, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने-अपने इकोसिस्टम के लिए खास AI एजेंट तैयार करेंगी. उन्होंने कहा कि “ServiceNow से बेहतर सर्विस कोई नहीं दे सकता.” इसका मतलब है कि मौजूदा कंपनियां AI को अपने सिस्टम में जोड़कर और मजबूत बन सकती हैं. यानी AI उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि अवसर बन सकता है.

सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर दबाव क्यों?

हाल के महीनों में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर दबाव में रहे हैं. निवेशकों को डर है कि AI ऑटोमेशन से प्राइसिंग कम हो सकती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और एंट्री बैरियर घट सकते हैं. लेकिन Jensen Huang का मानना है कि इंसानों को अब भी स्ट्रक्चर्ड आउटपुट और इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत रहेगी. AI जानकारी बना और प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उसे व्यवस्थित और उपयोगी रूप में पेश करने के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जरूरी रहेंगे.