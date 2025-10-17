डिजिटल रोमांस पर लगेगा ताला? AI चैटबॉट से शादी पर बैन लगाएगा ये राज्य, सरकार बनाने जा रही है नया कानून!

AI Marriage Ban: तकनीक की दुनिया अब इंसानी रिश्तों तक पहुंच गई है. आजकल कई लोग AI चैटबॉट को सिर्फ एक डिजिटल असिस्टेंट नहीं, बल्कि अपना दोस्त, हमदर्द और कुछ तो जीवनसाथी तक मानने लगे हैं. कई जगहों पर लोगों ने अपने चैटबॉट से शादी करने की इच्छा तक जाहिर की है. यही कारण है कि अमेरिका के ओहायो राज्य में अब इस अनोखे ट्रेंड को रोकने के लिए कानून बनाने की योजना है. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से लोगों के लिए मददगार बन रहा है. लेकिन रिश्तों में टेक्नोलॉजी का आना खतरनाक हो सकता है. इसलिए इसको रोकने के लिए ओहायो में कानून बनाने की योजना है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिश्तों में AI के खतरे को देखते हुए ओहायो के एक सांसद ने AI और मानव के बीच शादी पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है. बिल पेश करने वाले हाउस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कमेटी के प्रमुख Thaddeus Claggett ने कहा कि अब सीमा स्पष्ट करने की आवश्यकता है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये चैटबॉट इंसान के पार्टनर की तरह अथॉरिटी हासिल कर लेंगे. उदाहरण के लु्ए बताया कि क्या होगा अगर एक दिन कोई चैटबॉट किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में ले लें. Claggett ने कहा कि यह बहुत डरावना है और इसे होने से रोकने के लिए वो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.

ओहायो हाउस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कमिटी के अध्यक्ष थैडियस क्लैगेट ने सितंबर 2025 में हाउस बिल 469 पेश किया. यह बिल कहता है कि AI चैटबोट और इंसानों के बीच शादी को प्रदेश सरकार के राज्य कानून के तहत मान्यता नहीं दी जाएगी. बिल में यह भी साफ लिखा है कि AI को कोई वैवाहिक या पारिवारिक कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे.

सांसद क्लैगेट ने कहा कि उनका मकसद केवल कानून की रक्षा करना है न कि लोग AI के साथ शादी करने से रोकना है. उन्होंने बताया, कि हम यह तय करना चाहते हैं कि AI कभी भी मानव जैसी कानूनी शक्तियां न पा सके, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी या वित्तीय अधिकोई भी AI सिस्टम मानव का जीवनसाथी, साथी या किसी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं रख सकेगा. ऐसे किसी भी प्रयास को वैध नहीं माना जाएगा.

इंसानों से ज्यादा AI पर भरोसा

कुछ लोग AI चैटबॉट के साथ बड़ा भावनात्मक रिश्ता महसूस कर रहे हैं. कई मामलों में उन्हें लगता है कि ये डिजिटल साथी उनके इंसानी पार्टनर से ज्यादा समझदार और प्यारा लगता है. पिछले कुछ समय में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां लोग अपने चैटबॉट पर इंसानों की तुलना में अधिक भरोसा और निर्भरता दिखा रहे हैं.

यह बिल ऐसे समय में आया है जब मानव-AI रिश्तों की चर्चा बढ़ रही है. कुछ लोग AI के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं और इसे अधिक समझदार या ध्यान देने वाला मानते हैं. बिल के समर्थन और विरोध में मत अलग-अलग हैं लेकिन अगर यह कानून पास हो गया तो ओहायो पहला राज्य बन सकता है जो मानव-AI शादी को कानूनी रूप से रोक देगा.

