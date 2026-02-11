गर्मी से पहले आधी कीमत में मिल रहे हैं 1.5 Ton AC; ₹72,000 वाला LG मॉडल अब सिर्फ ₹38,000 में, बचाएंगे बिजली बिल भी

ACs at Half Price: अगर आप इस गर्मी घर के लिए नया एयर कंडीशनर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह बिल्कुल सही समय है. आमतौर पर जैसे ही गर्मी शुरू होती है, AC की कीमतें बढ़ जाती हैं और स्टॉक भी जल्दी खत्म होने लगता है. लेकिन अभी ऑफ-सीजन चल रहा है, इसलिए Flipkart पर 1.5 टन विंडो ACs पर भारी छूट मिल रही है. कई बड़े ब्रांड्स पर 30 से 50 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे महंगे AC भी बजट में आ रहे हैं. यानी जो AC आप गर्मियों में 40-50 हजार में खरीदते, वही अभी काफी कम दाम में मिल सकता है. अगर आप पैसे बचाकर कूल रहना चाहते हैं, तो डील पकड़ने का यही सही समय है.

बड़े ब्रांड्स पर मिल रही है जबरदस्त छूट

Flipkart पर Voltas, LG, Samsung, Blue Star, Lloyd, Haier और Godrej जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के विंडो ACs पर तगड़ी सेल चल रही है. खास बात यह है कि 1.5 टन कैपेसिटी वाले AC भारतीय घरों के लिए सबसे पॉपुलर माने जाते हैं, क्योंकि ये मिड-साइज रूम को आसानी से ठंडा कर देते हैं. इतनी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर एक साथ डिस्काउंट मिलना आम बात नहीं है. ऊपर से बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर का फायदा लेकर कीमत और भी कम की जा सकती है.

Voltas और Blue Star के बजट ऑप्शन

Voltas का 1.5 टन विंडो AC, जिसकी सामान्य कीमत करीब 42,990 रुपये है, अब लगभग 27,399 रुपये में मिल रहा है. यानी करीब 36 प्रतिशत की सीधी बचत. अगर आपके पास पुराना AC है तो एक्सचेंज ऑफर से और कम दाम में मिल सकता है. वहीं Blue Star का 1.5 टन मॉडल, जो आमतौर पर 39,500 रुपये का है, Flipkart पर लगभग 26,750 रुपये में उपलब्ध है. यह उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो कम बजट में भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

LG के प्रीमियम और किफायती दोनों मॉडल्स

अगर आप प्रीमियम और ज्यादा पावर सेविंग वाला AC लेना चाहते हैं, तो LG का 1.5 टन 5 स्टार मॉडल अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत पहले 72,990 रुपये थी, लेकिन अब भारी छूट के बाद करीब 38,990 रुपये में मिल रहा है. यानी लगभग आधी कीमत. वहीं जिनका बजट टाइट है, उनके लिए LG का 3 स्टार मॉडल भी है, जिसकी कीमत 67,990 रुपये से घटकर लगभग 31,990 रुपये हो गई है. इतने बड़े ब्रांड का AC इतनी कम कीमत पर मिलना अपने आप में शानदार डील है.

Whirlpool और Carrier भी दे रहे हैं टक्कर

Whirlpool का 1.5 टन AC, जो आम तौर पर 50,000 रुपये के आसपास मिलता है, अब करीब 27,409 रुपये में उपलब्ध है. वहीं Carrier का मॉडल 45,000 से घटकर करीब 28,399 रुपये में मिल रहा है. दोनों ब्रांड्स अपनी मजबूत कूलिंग और टिकाऊ क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं.

क्यों नहीं चूकना चाहिए ये मौका?

सच कहें तो ऐसी डील्स बार-बार नहीं आतीं, खासकर गर्मी शुरू होने से पहले. जैसे ही सीजन पीक पर जाएगा, कीमतें बढ़ सकती हैं और ऑफर्स खत्म हो सकते हैं. इसलिए अगर आप नया AC लेने की सोच रहे हैं, तो अभी खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. कम कीमत, बड़े ब्रांड और जबरदस्त कूलिंग—तीनों का कॉम्बिनेशन अभी मिल रहा है. यानी गर्मी आने से पहले समझदारी दिखाइए और सस्ते में बढ़िया AC घर ले आइए.