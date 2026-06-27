Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /एफिल टॉवर से भी बड़ा उल्कापिंड बढ़ रहा पृथ्वी की ओर, आज शाम आसमान में दिखेगा खौफनाक नजारा; जानिए कैसे देखें

एफिल टॉवर से भी बड़ा उल्कापिंड बढ़ रहा पृथ्वी की ओर, आज शाम आसमान में दिखेगा खौफनाक नजारा; जानिए कैसे देखें

एफिल टॉवर से कई गुना बड़ा एस्टेरॉयड (152637) 1997 NC1 इस वीकेंड 27 जून 2026 को पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है. जानिए क्या इससे हमारी धरती को कोई खतरा है और इसे लाइव कैसे देखें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 27, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:40 AM IST
एफिल टॉवर से भी बड़ा उल्कापिंड बढ़ रहा पृथ्वी की ओर, आज शाम आसमान में दिखेगा खौफनाक नजारा; जानिए कैसे देखें
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एफिल टॉवर से बड़ा उल्कापिंड बढ़ रहा पृथ्वी की ओर, आज आकाश में दिखेगा खौफनाक नजारा
Asteroid14 min ago
2
PM Modi21 min ago
3
Mahasamund Police action25 min ago
4
FIFA World Cup 202627 min ago
5
Mahi Malhani28 min ago