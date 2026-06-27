/एफिल टॉवर से भी बड़ा उल्कापिंड बढ़ रहा पृथ्वी की ओर, आज शाम आसमान में दिखेगा खौफनाक नजारा; जानिए कैसे देखें

ब्रह्मांड में हर दिन कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब कोई विशालकाय आसमानी चट्टान हमारी धरती के करीब आती है, तो पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं. इस वीकेंड अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर आ रही है. एफिल टॉवर से भी कई गुना बड़ा एक विशालकाय एस्टेरॉयड (उल्कापिंड) हमारी पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने जा रहा है.
वैज्ञानिकों ने इस स्पेस रॉक को (152637) 1997 NC1 नाम दिया है. करीब 29 साल पहले खोजा गया यह एस्टेरॉयड 27 जून 2026 को हमारे सबसे नजदीक होगा. हालांकि राहत की बात यह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित दूरी से निकलेगा.
यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के अनुमान के मुताबिक एस्टेरॉयड 1997 NC1 की चौड़ाई लगभग 710 मीटर से 1600 मीटर के बीच है. अगर इसकी तुलना पेरिस के मशहूर एफिल टॉवर से की जाए, तो यह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और ऊंचा है. इसकी विशालता के कारण ही वैज्ञानिक और खगोलविद इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं. हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि इसके मौजूदा रास्ते से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है और यह बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाएगा.
यह विशालकाय एस्टेरॉयड 27 जून को अंतरराष्ट्रीय समयानुसार दोपहर लगभग 11:14 (UTC) बजे पृथ्वी के सबसे करीबी बिंदु पर पहुंचेगा. इस दौरान पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 26 लाख किलोमीटर (1.6 मिलियन मील) होगी. देखने में यह दूरी बहुत कम लग सकती है, लेकिन असल में यह दूरी धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी लगभग सात गुना ज्यादा है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे पूरी तरह सुरक्षित मान रहे हैं.
अंतरिक्ष में वैसे तो छोटे-मोटे एस्टेरॉयड का गुजरना आम बात है, लेकिन इतने बड़े आकार के ऑब्जेक्ट का पृथ्वी के पास आना हर कुछ सालों में एक बार ही होता है. ईएसए के प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिस के जुआन लुइस कैनो ने बताया कि यह घटना बेहद दुर्लभ है. इस एस्टेरॉयड को पहली बार साल 1997 में नियर-अर्थ एस्टेरॉयड ट्रैकिंग (NEAT) सर्वे द्वारा खोजा गया था. तब से वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर रख रहे हैं. अब यह दोबारा साल 2088 में ही धरती के इतने करीब आएगा.
आम लोगों के लिए इस अद्भुत नजारे को नग्न आंखों से देखना मुमकिन नहीं होगा. इसे देखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ऑनलाइन लाइवस्ट्रीम है. द वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट (Virtual Telescope Project) 26 और 27 जून को रात 23:00 UTC से इसका लाइव प्रसारण करने जा रहा है. मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जियानलूका मासी इस लाइव सेशन को होस्ट करेंगे और दर्शकों को अंतरिक्ष में तैरते इस पत्थर की लाइव मूवमेंट दिखाएंगे.
अगर मौसम साफ रहा और आपके पास एक छोटा टेलिस्कोप (लगभग 100 mm अपर्चर वाला) है, तो आप इसे देख सकते हैं. आसमान में यह किसी चमकते तारे की तरह नहीं बल्कि बैकग्राउंड के तारों के बीच धीरे-धीरे सरकते हुए एक छोटे प्रकाश बिंदु जैसा दिखेगा. हालांकि इस वीकेंड पूरा चांद (Full Moon) चमक रहा होगा, जिसकी तेज रोशनी के कारण शहरों में लाइट पॉल्यूशन की वजह से इसे सीधे देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए ऑनलाइन फीड देखना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा.
इसका सीधा और साफ जवाब है- बिल्कुल नहीं. दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों ने पुष्टि की है कि एस्टेरॉयड 1997 NC1 सुरक्षित दूरी से गुजरेगा. यह घटना डरने की नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान की ताकत को देखने की है कि कैसे हम लाखों किलोमीटर दूर तैरती चट्टानों पर भी सटीक नजर रख सकते हैं.