Amazon AWS Outage: क्यों उड़ गया था पूरी दुनिया से इंटरनेट? वजह थी DNS, अमेजन ने खुद किया खुलासा

अमेजन ने सोमवार को बताया कि उनकी क्लाउड सर्विस "अमेजन वेब सर्विसेज (AWS)" में आई बड़ी खराबी को ठीक कर लिया गया है और अब उनकी ज्यादातर सर्विसेज दोबारा ऑनलाइन हो गई हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ये तकनीकी गड़बड़ी रविवार देर रात शुरू हुई थी, जिसकी वजह से दुनियाभर की कई बड़ी वेबसाइट्स और ऐप्स ठप हो गईं. अमेजन ने कहा कि उन्होंने इस समस्या को पूरी तरह ठीक कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कई यूजर्स को कुछ समय तक धीमी स्पीड या कनेक्शन में देरी जैसी परेशानियां होती रहीं.

किन-किन सेवाओं पर असर पड़ा?

* सोशल मीडिया ऐप्स जैसे Snapchat और Facebook

* गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Fortnite और Roblox

* स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे Disney+, Hulu

* एयरलाइंस जैसे Delta Airlines और United Airlines

* फास्ट फूड चेन McDonald’s

* क्रिप्टो और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म जैसे Coinbase

* AI कंपनी Perplexity AI

* और अमेजन से जुड़े स्मार्ट होम डिवाइसेज भी प्रभावित हुए.

तकनीकी खराबी क्या थी?

AWS ने सुबह 1:26 बजे (ET) यानी भारतीय समय अनुसार 10:56 बजे बताया कि उनके सर्वर में "DNS" से जुड़ी दिक्कतें आ रही थीं. DNS (Domain Name System) इंटरनेट का एड्रेस बुक होता है, जो वेबसाइट के नाम (जैसे amazon.com) को उस वेबसाइट के असली IP एड्रेस में बदलता है. इस खराबी के कारण यूजर्स वेबसाइट्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जबकि डेटा सुरक्षित था.

Add Zee News as a Preferred Source

समस्या कब और कैसे ठीक हुई?

करीब 6:35 AM ET (4:05 PM IST) पर अमेजन ने जानकारी दी कि DNS की दिक्कत ठीक कर दी गई है. AWS ने सुझाव दिया कि जिन कंपनियों की सर्विस अभी भी धीमी है, वे अपने सिस्टम का cache (अस्थायी डाटा) साफ कर लें जिससे सेवाएं फिर से तेज हो सकें.

अब भी कुछ सेवाएं प्रभावित

AWS ने बताया कि वे अब भी कुछ और सर्विसेज जैसे EC2 (एक वर्चुअल सर्वर प्लेटफॉर्म) पर ध्यान दे रहे हैं, जो बिजनेस ऐप्स के लिए बहुत जरूरी है.

कंपनियों की प्रतिक्रिया

* Coinbase ने ट्वीट करके कहा कि सभी कस्टमर के पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं.

* Perplexity AI ने AWS में आई समस्या को इस रुकावट की वजह बताया.

AWS का अपडेट और आगे की योजना

AWS ने अपने सर्विस हेल्थ डैशबोर्ड पर लगातार अपडेट दिए और कहा कि उन्होंने समस्या की जड़ पहचान ली है और समाधान के लिए कई रास्तों पर एक साथ काम किया.

भविष्य में क्या होगा?

हालांकि AWS ने अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी है कि आखिर ये खराबी क्यों हुई, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वे जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे.

कितना बड़ा था नुकसान?

टेक एक्सपर्ट Lance Ulanoff ने बताया कि AWS आज की इंटरनेट दुनिया की रीढ़ है. स्मार्ट डिवाइसेज और डिजिटल सर्विसेज उसी पर निर्भर हैं. जब वो बंद हो जाती है, तो उसका असर पूरी दुनिया में महसूस होता है. अनुमान है कि इससे सैकड़ों अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है.

AWS क्या है?

AWS को पहले अमेजन ने अपने सर्वर लोड को संभालने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बन चुकी है. इसके ग्राहक हैं – सरकारें, बैंक, मीडिया हाउस, स्टार्टअप्स और बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां.