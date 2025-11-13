Advertisement
फेल हुआ OnePlus! iPhone और Vivo ने लूट ली सारी 'मलाई', OnePlus 15 Launch से पहले मिला 'भयानक' झटका

त्योहारों के सीजन में मोबाइल खरीददारी में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन इस बढ़त के बीच कुछ ब्रांड्स जैसे OnePlus और Realme की हालत बिगड़ गई. यह रिपोर्ट तब आई है, जब OnePlus अपना फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 भारत में लॉन्च करने जा रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:40 PM IST
फेल हुआ OnePlus! iPhone और Vivo ने लूट ली सारी 'मलाई', OnePlus 15 Launch से पहले मिला 'भयानक' झटका

Massive Blow for OnePlus: IDC की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 4% साल-दर-साल की वृद्धि के साथ पिछले पांच वर्षों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्वार्टर रहा. त्योहारों के सीजन में मोबाइल खरीददारी में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन इस बढ़त के बीच कुछ ब्रांड्स जैसे OnePlus और Realme की हालत बिगड़ गई. यह रिपोर्ट तब आई है, जब OnePlus अपना फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 भारत में लॉन्च करने जा रहा है.

प्रीमियम फोन ने दिखाई दमदार रफ्तार
इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण था लोगों का प्रीमियम फोन पर ज़्यादा खर्च करना. Apple और Samsung जैसे ब्रांड्स ने मार्केट में अपनी पकड़ मज़बूत की. Apple ने भारत में अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर दर्ज किया, जिसमें उसने 5 मिलियन iPhones की शिपमेंट की. पहली बार Apple भारत की टॉप-4 स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हुआ. iPhone 16 इस तिमाही का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फोन बना, वहीं नई iPhone 17 सीरीज़ ने भी शानदार शुरुआत की.

त्योहारों के ऑफर्स और कैशबैक से बढ़ी बिक्री
इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर डिस्काउंट, कैशबैक और ईएमआई ऑफर मिले, जिससे लोगों ने खासतौर पर पुराने फ्लैगशिप मॉडल खरीदे. कई खरीदारों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मिड-रेंज या प्रीमियम फोन की ओर रुख किया. हालांकि, इस ट्रेंड से एंट्री-लेवल स्मार्टफोन की डिमांड कम हो गई — वही सेगमेंट जहां Xiaomi और Realme जैसे ब्रांड्स लंबे समय से हावी थे.

Realme की मुश्किलें और Vivo-OPPO की बढ़त
Realme के लिए 2025 का यह क्वार्टर चुनौती भरा रहा. कंपनी ने फीचर-रिच बजट फोन लॉन्च किए, लेकिन वह Vivo और OPPO जैसी कंपनियों की आक्रामक ऑफलाइन सेल स्ट्रेटेजी का मुकाबला नहीं कर सकी. इसी वजह से Vivo लगातार सातवें क्वार्टर में भारत का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बना रहा, जबकि OPPO ने Samsung को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया. Motorola ने भी मिड-रेंज सेगमेंट में 50% से अधिक की ग्रोथ दर्ज कर सभी को चौंका दिया.

OnePlus की बिक्री में बड़ी गिरावट
OnePlus के लिए हालात और भी कठिन रहे. IDC की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी की शिपमेंट Q3 2025 में 30.5% तक गिर गई. जबकि पूरा मार्केट मामूली रूप से बढ़ा, OnePlus को अपने मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में भारी नुकसान झेलना पड़ा. इससे साफ है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी मौजूदा प्रीमियम-लीड मार्केट साइकल में काम नहीं कर पा रही है.

मार्केट का रुझान ‘वैल्यू’ से ‘प्रीमियम’ की ओर
भारत का स्मार्टफोन बाजार अब वैल्यू से प्रीमियम की दिशा में जा रहा है. औसत स्मार्टफोन की कीमत 13.7% बढ़कर लगभग 294 डॉलर (करीब ₹26,000) तक पहुंच गई है. IDC के अनुसार, भारत में स्मार्टफोन की औसत कीमत अब तक के उच्चतम स्तर ₹24,000 तक पहुंच गई. इसका मतलब है कि अब भारतीय यूज़र बेहतर फीचर्स और लंबी लाइफ वाले फोन में निवेश करना पसंद कर रहे हैं.

आगे क्या होगा OnePlus और Realme का?
IDC ने चेतावनी दी है कि 2025 की आखिरी तिमाही में मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है क्योंकि बजट फोन्स का स्टॉक बढ़ गया है और कंपोनेंट्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं. ऐसे में OnePlus और Realme जैसे ब्रांड्स के लिए चुनौती और बड़ी हो जाएगी. अब उनके सामने एक ही रास्ता है — खुद को दोबारा इनोवेट करना और उस मार्केट के लिए तैयार होना जो अब सस्ते नहीं बल्कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ रहा है.

