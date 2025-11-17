Advertisement
65 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर 74% का डिस्काउंट, घर बैठे मिलेगा थिएटर जैसा मजा!

65 Inch Smart Tv Deals: 65 इंच के शानदार 4K स्मार्ट टीवी अब भारी छूट के साथ मिल रहे हैं. इस लिस्ट में सोनी समेत प्रीमियम ब्रांड के टीवी भी शामिल हैं. इन स्मार्ट टीवी पर अमेजन की तरफ से 74% तक का धमाकेदार ऑफर मिल रहा है. डॉल्बी साउंड और अल्ट्रा HD क्वालिटी के साथ घर बैठे सिनेमाघर वाला मजा ले सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:07 AM IST
65 इंच 4K स्मार्ट टीवी पर 74% का डिस्काउंट, घर बैठे मिलेगा थिएटर जैसा मजा!

Offers On Smart Tv: अगर आप घर बैठे ही सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो 65 इंच के स्मार्ट टीवी आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हैं. अगर आपको लगता है कि इतने बड़े 4K टीवी के लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी होगी, तो ऐसा बिलकुल नहीं है. Amazon एक जबरदस्त डील लेकर आया है, जहां Sony जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ-साथ दूसरे 4K रेजॉलूशन वाले 65 इंच के स्मार्ट टीवी पर 74% तक की भारी छूट मिल रही है. यह मौका आपके घर के एंटरटेनमेंट को हमेशा के लिए बदल सकता है.

65 इंच के 4K स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार डील्स
यहां अमेजन पर उपलब्ध 65 इंच के तीन शानदार 4K स्मार्ट टीवी और उन पर मिल रहे ऑफर्स की जानकारी दी गई है.
VW Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV (VW65GQ1)
यह स्मार्ट टीवी ₹79,999 की कीमत में पेश किया गया था, लेकिन अमेजन पर यह टीवी 65% छूट के बाद ₹34,999 में खरीदा जा सकता है. इस पर ₹750 का बैंक डिस्काउंट और ₹1,749 तक का कैशबैक भी मिल रहा है. यह 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले से लैस है और इसमें डॉल्बी ऑडियो के साथ 48 वॉट का दमदार साउंड आउटपुट दिया गया है, जो शानदार ऑडियो अनुभव देता है.

Foxsky 4K UHD QLED Smart TV (65FSVS)
इस स्मार्ट टीवी की असली कीमत ₹1,29,999 है. लेकिन अमजेन पर यह टीवी 74% की जबरदस्त छूट के बाद केवल ₹33,199 में मिल रहा है. इस पर ₹1,659 तक का कैशबैक भी शामिल है. इसमें 65 इंच का 4K UHD QLED डिस्प्ले, WebOS ऑपरेटिंग सिस्टम, अल्फा 5 जेन 5 प्रोसेसर और 30 वॉट डॉल्बी ऑडियो साउंड आउटपुट दिया गया है.

Sony BRAVIA 3 Series (K-65S30B)
सोनी के इस स्मार्ट टीवी का रियल प्राइस ₹1,64,900 है. अमेजन डील में यह टीवी 47% डिस्काउंट के बाद ₹87,990 में उपलब्ध है. इस पर ₹1,000 का कूपन डिस्काउंट और ₹1,500 का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इसमें 65 इंच का 4K अल्ट्रा HD AI स्मार्ट LED Google TV डिस्प्ले और डॉल्बी साउंड मिलता है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

smart tvAmazon

