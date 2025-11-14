Advertisement
trendingNow13002722
Hindi Newsटेक

महज 7 हजार में Motorola का बिंदास फोन, 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा, यहां मिल रही बंपर छूट

Motorola Smartphone Under 7000: अगर आप कम कीमत में दमदार स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो यह जबरदस्त मौका बिल्कुल न चूकें. Motorola का शानदार फोन अब सिर्फ ₹7,199 में मिल रहा है, वो भी 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और जैसे शानदार फीचर्स के साथ. आइए जानते हैं इस धमाकेदार डील के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महज 7 हजार में Motorola का बिंदास फोन, 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा, यहां मिल रही बंपर छूट

Motorola Cheapest Smartphone: अगर आप एक ऐसा बजट स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं जो सिर्फ ₹7,000 में हो, लेकिन जिसमें पावरफुल बैटरी और स्मूद डिस्प्ले जैसी फ्लैगशिप फीचर्स हों, तो Motorola Moto G06 Power आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. यह फोन अपने सेगमेंट का इकलौता मॉडल है जो 7000mAh की बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फिलहाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर यह फोन जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑफर्स का लाभ उठा कर इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं.

Motorola G06 Power पर ऑफर
Motorola G06 Power फ्लिपकार्ट पर ₹7,199 में लिस्टेड है. ग्राहक बैंक ऑफर का फायदा उठाकर इसकी कीमत और भी कम कर सकते हैं. Flipkart Axis Bank कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 750 रुपये तक की छूट मिल सकती है, जिसके बाद फोन की कीमत और भी कम हो जाती है. दूसरे बैंक कार्ड्स पर 5% तक का कैशबैक भी मिल सकता है.

अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो उसे एक्सचेंज करने पर ₹5,250 तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है जिससे फोन की कीमत बहुत कम हो जाएगी. ध्यान रखें कि एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी. यह फोन तीन शानदार कलर ऑप्शंस में आता है- Laurel Oak, Pantone Tendril और Tapestry.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अब नहीं धोने पड़ेंगे ठंडे पानी में बर्तन, ये सस्ता गीजर 5 सेकंड में देगा खौलता पानी

Moto G06 Power के दमदार फीचर्स
Moto G06 Power कम बजट में पावरफुल स्पेसिफिकेशंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. इस फोन की सबसे बड़ी खूबी 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक एक बार चार्ज करने पर 2 दिन तक चल सकती है. इसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. फोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह फीचर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को बहुत स्मूद बनाता है. यह MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर चलता है.

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का AI रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह Android 15 पर काम करता है और इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP52 वॉटर-रेसिस्टेंट रेटिंग, डुअल सिम सपोर्ट और Bluetooth 5.1 जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: मात्र ₹9,999 में 32 इंच स्मार्ट टीवी, मिल रही 60% की तगड़ी छूट, घर बन जाएगा सिनेमा..

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Motorola SmartphoneFlipkart offers

Trending news

हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
by election results
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार