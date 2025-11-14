महज 7 हजार में Motorola का बिंदास फोन, 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा, यहां मिल रही बंपर छूट

Motorola Cheapest Smartphone: अगर आप एक ऐसा बजट स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं जो सिर्फ ₹7,000 में हो, लेकिन जिसमें पावरफुल बैटरी और स्मूद डिस्प्ले जैसी फ्लैगशिप फीचर्स हों, तो Motorola Moto G06 Power आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. यह फोन अपने सेगमेंट का इकलौता मॉडल है जो 7000mAh की बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फिलहाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर यह फोन जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑफर्स का लाभ उठा कर इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं.

Motorola G06 Power पर ऑफर

Motorola G06 Power फ्लिपकार्ट पर ₹7,199 में लिस्टेड है. ग्राहक बैंक ऑफर का फायदा उठाकर इसकी कीमत और भी कम कर सकते हैं. Flipkart Axis Bank कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 750 रुपये तक की छूट मिल सकती है, जिसके बाद फोन की कीमत और भी कम हो जाती है. दूसरे बैंक कार्ड्स पर 5% तक का कैशबैक भी मिल सकता है.

अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो उसे एक्सचेंज करने पर ₹5,250 तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है जिससे फोन की कीमत बहुत कम हो जाएगी. ध्यान रखें कि एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी. यह फोन तीन शानदार कलर ऑप्शंस में आता है- Laurel Oak, Pantone Tendril और Tapestry.

Moto G06 Power के दमदार फीचर्स

Moto G06 Power कम बजट में पावरफुल स्पेसिफिकेशंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. इस फोन की सबसे बड़ी खूबी 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक एक बार चार्ज करने पर 2 दिन तक चल सकती है. इसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. फोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह फीचर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को बहुत स्मूद बनाता है. यह MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर चलता है.

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का AI रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह Android 15 पर काम करता है और इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP52 वॉटर-रेसिस्टेंट रेटिंग, डुअल सिम सपोर्ट और Bluetooth 5.1 जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

