आधे दाम में मिल रहा एक लाख का iPhone, जानें कहां मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट

iPhone 15 Price Drop: अगर आप प्रीमियम फोन के शौकीन हैं और iPhone 15 खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद फायदेमंद ऑफर लेकर आए है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Apple iPhone 15 पर जबरदस्त छूट मिल रही है, जिसके चलते यह शानदार फोन ₹51,000 से भी कम कीमत पर उपलब्ध है. 2023 में लॉन्च हुआ मॉडल आज भी ₹55,000 से कम बजट में मिलने वाले सबसे बेस्ट प्रीमियम फोन्स में से एक है.

Amazon पर iPhone 15 की तगड़ी डील

Amazon पर iPhone 15 128 GB, ग्रीन वेरिएंट की असली कीमत ₹69,900 में लिस्टेड है. लेकिन इस समय जो डील मिल रही है, वह ग्राहकों को चौंका देगी. अमेजन इस वेरिएंट पर सीधा ₹18,910 का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है. इस डिस्काउंट के बाद iPhone 15 की कीमत घटकर सिर्फ ₹50,990 हो गई है.

अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹48,150 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है. ध्यान दें कि एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी मौजूदा कंडीशन पर डिपेंड करती है. ग्राहक इस डील के साथ EMI और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन का भी फायदा ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चोरी हुआ फोन खुद भेजेगा चोर की फोटो और लोकेशन, बस मोबाइल में करें ये सेटिंग ऑन

iPhone 15 के दमदार फीचर्स

यह डील इसे और भी धमाकेदार बनाती है, ख़ासकर जब आप इसके प्रीमियम फीचर्स पर नज़र डालते हैं. इसमें 6.1-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 1179×2556 पिक्सल है. इसकी पिक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक है. फोन में डिस्प्ले Dolby Vision और HDR10 का सपोर्ट दिया जाता है. परफॉरमेंस के लिए इसमें A16 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो 6GB RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है.

कैमरा और बैटरी

iPhone 15 में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है. 48MP का मेन सेंसर और 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. इसमें 2x ऑप्टिकल जूम फीचर भी है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. आईफोन 15 में 3349mAh की बैटरी है, जो वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है. Apple का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 20 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है. साथ ही यह फोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है.

यह भी पढ़ें: भूलकर भी न रखें ये 5 तरह के Password, प्राइवेट वीडियो से लेकर फोटो तक सब हो जाएगा लीक