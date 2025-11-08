Advertisement
Poco के धांसू 5G फोन पर बंपर छूट! 7550mAh बैटरी और दमदार प्रोसेसर, कीमत सिर्फ...

Poco Phone Discount: Poco F7 5G पर Flipkart भारी छूट और बैंक ऑफर दे रहा है. 7,550mAh की बड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर वाला यह 5G फोन अब कम कीमत पर मिल रहा है. Exchange ऑफर में ₹27,000 तक की बचत करके इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:25 PM IST
Poco F7 5G: अगर आप एक नया दमदार 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Poco F7 5G आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट Poco के इस फोन की कीमत में भारी कटौती हुई है. साथ ही शानदार बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिससे ग्राहकों को एक्स्ट्रा बचत का बेनिफिट भी मिल रहा है. आइए जानते हैं इस तगड़े डिस्काउंट के बारे में.

Poco F7 5G पर मिल रही डील
Poco F7 5G का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट डिस्काउंट के बाद अब ₹30,999 में लिस्ट किया गया है. चुनिंदा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर ₹2,000 का सीधा डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे इस फोन की कीमत ₹28,999 हो जाएगी.

पुराने या करंट फोन को एक्सचेंज करने पर ₹25,250 तक की बचत हो सकती है. साथ ही चुनिंदा मॉडल्स पर ₹2,000 का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी उपलब्ध है. इस तरह आपको लॉन्च कीमत से करीब ₹3,000 की बचत हो रही है.

Poco F7 5G के दमदार स्पेसिफिकेशंस
Poco F7 5G को एक बेहतरीन मिड-रेंज फ्लैगशिप माना जा रहा है, जो तेज परफॉर्मेंस और शानदार डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें 6.83 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से चलता है और Android 15 पर बेस्ड Xiaomi HyperOS 2.0 पर काम करता है.

इसमें 7,550mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन के रियर में OIS सपोर्ट के साथ-साथ 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है.

सेल्फी के लिए इसमें 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. यह फोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग से लैस है और इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

POCO F7 5GFlipkartPoco Smartphone

