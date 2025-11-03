200MP कैमरा वाला धमाकेदार फोन, कीमत 25000 से भी कम, Flipkart पर मिल रही तगड़ी छूट

Flipkart Offers On Redmi: अगर आप एक मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो जबरदस्त कैमरे, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी का परफेक्ट कॉम्बो हो, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 200MP का कैमरा सेटअप वाला Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन स्पेशल डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. यह फोन अपनी कैटेगरी के सबसे दमदार डिवाइस में से एक है. आइए जानते है कीमत गिरने के बाद आप इसे कितने कम में खरीद सकते हैं.

Redmi Note 13 Pro 5G पर तगड़ी छूट

Redmi Note 13 Pro 5G के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को भारी छूट के बाद Flipkart पर ₹24,999 की कीमत पर लिस्ट किया गया है. ग्राहकों को कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 5% कैशबैक दिया जा रहा है. इससे स्मार्टफोन की कीमत घटकर और भी कम हो जाएगी.

इसके अलावा आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज में देकर एक्स्ट्रा एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हैं. इन सब ऑफर्स के बाद आपको ये फोन बेहद सस्ते में पड़ेगा. यह डील उन कस्टमर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जो एक शानदार कैमरा फोन खरीदना चाहते हैं.

Redmi Note 13 Pro 5G में खास फीचर्स

शाओमी का यह डिवाइस सिर्फ कैमरे के साथ-साथ फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में भी एक बेहतरीन फोन है. इस स्मार्टफोन में सबसे खास इसका 200MP मेन कैमरा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ मिलता है. इसके साथ ही पीछे की तरफ 8MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16MP फ्रंट कैमरा शामिल है.

रेडमी के नोट 12 प्रो 5G में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग को बेहद आसान बनाता है. इस फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1800nits की पीक ब्राइटनेस है. इसमें 5100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके अलावा फोन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है.

